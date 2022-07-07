ቦሪስ ጆንሰን ካብ ሓላፍነት ዓቃባዊ ሰልፊ ክወርድ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ደገፍ ሚኒስተራቱን ኣባላት ፓርላማን ድሕሪ ምስኣኑ፡ ካብ ሓላፍነት ዓቃባዊ ሰለፊ ክወርድ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ድሕሪ ሒደት ኣዋርሕ መራሒ እቲ ሰልፊ ንምምራጽ ውድድር ዝካየድ ኮይኑ፡ ቅድሚ እቲ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝካየድ ጉባኤ'ቲ ሰልፊ፡ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ክሕዝ እዩ።
ክሳዕ ሽዑ ግን ቦሪስ ጆንሰን ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክጸንሕ እዩ።
ብርክት ዝበሉ ሚኒስተራት ንኣካይዳ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምቅዋም ስልጣኖም'ኳ እንተሓደጉ፡ ሚስተር ቦሪስ፡ “ክቕጽል ምዃኑ” እዩ ፈኪሩ ነይሩ። ሕጂ ግን ክወርድ ወሲኑ ኣሎ።
ቻንስለር ናዲም ዛሃዊ ዝርከቦም ላዕለዎት ኣባላት ካቢነኡ ካብ ስልጣኑ ክወርድን “ምስ ክብሩ ክነብርን” እዮም መኺሮምዎ።
ሚስተር ጆንሰን ነቲ ስልጣኑ ከረክብ ምዃኑ ዝሕብር መግለጺ፡ ሎሚ፡ ክህብ ትጽቢት ይግበር።
ቦሪስ ጆንሰን መራሒ ሰልፊ ዓቃባውያን ኮይኑ ድሕሪ ምምራጹ፡ ኣብ ሓምለ 2019 እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ። ድሕሪ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ'ውን ዓብላሊ ድምጺ ብምርካብ ተዓዊቱ።
ንሱ ነቲ ንብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳዊ ሕብረት ንምውጻእ ዝግበር ዝነበረ ፈተነታት ‘ብረክዚት’ ከተግብሮ ምዃኑ ቃል ብምእታው እዩ ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ክዕወት ክኢሉ።
እንተኾነ መንግስቱ፡ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ብተደጋጋሚ ክንቀፍ ጸኒሑ እዩ።
ሓደ ካብቶም ዝንቀፈሎም ጉዳያት ኣብ እዋን ዕጽዋ ለበዳ ኮሮና ኣብ ቤተመንግስቲ እታ ሃገር ዝግበር ዝነበረ ጽንብላት እዩ።
ኣብዚ ሰሙን ዝተራእየ ተቓውሞታት ግን በቲ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ ምኽትል ሓላፊ ‘ዊፕ’ ዝነበረ ክሪስ ፒንቸር ንዝቐረበሉ ክስታት ጾታዊ ብዕልግና ዝሓዘሉ ኣገባብ ድሕሪ ምቅልዑ ዝተለዓዓለ እዩ።