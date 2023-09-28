ኣብ ጉዳይ ሓራምዝ ናብ ቀዳማይ ሚንስተር ኣብዪ ኣሕመድ ደብዳበ ተጻሒፉ
ኣብ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዶብ ክልላት ሶማሌን ኦሮሚያን ዝርከብ ሓራምዝ ዝነብሩሉ ሕዛእቲ ገለ ክፋሉ ንበዓል ሃብቲ ምሃቡ ዘቖጥዖም ሙሁራት ብዝሓ- ህይወት፡ ናብ ቀዳማይ ሚንስትር ኣብይ ኣሕመድ ደብዳበ ፅሒፎም።
ካብቲ ሕዛእቲ ኣስታት 140 ሄክታር መሬት ተመቒሉ ንሓደ ኣውፋሪ እዩ ተዋሂቡ።
በዚ ዝተቖጥዑ ሰለስተ ሙሁራት፡ ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ተፈጥሮ ሃገር ከቢድ በደል ክፍፀም ስቕ ኢሎም ምርኣይ ብዘይምምራፆም ናብ ቀዳማይ ሚንስትር ደብዳበ ከም ዝፀሓፉ ይገልፁ።
ሓደ ካብቶም ግዱሳት ሙሁራት ዝዀነ ዶክተር ሃብቴ ጀቤሳ፡ “ኣብዚ እዋን እቲ ፓርክ ካብ ቁፅፅር በዓል መዚ ሓለዋን ቁፅፅርን እንስሳ ዘገዳም ወፃኢ ኮይኑ’ሎ” ክብል ንቢቢሲ ሓቢሩ።
“ከም ዜጋን ሙሁራት ዕቀባ ብዝሃ ህይወትን፤ ‘እዚ ተግባር ንሃገርና ዝጎድእ እዩ፤ ካብ ረብሕኡ ጉድኣቱ የመዝን’ ኢና ንብል ዘለና” ብምባል ድማ እቲ ሕዛእቲ እንተበሪሱ ኣብ ቀረባ እዋን መሊሱ ክሓውይ ከም ዘይኽእልን ንበረኻነት ከም ዝሳጣሕን ሓቢሩ።
ዶክተር ሃብቴ፡ ሳዕቤኑ ኣብ ሓራምዝ ጥራሕ ዘይኰነስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ’ውን ሓደጋ ከም ዘለዎ’ዩ ዝገልጽ።
“’ኣይተብርስዎ፤ እንተብሪስኩምዎ ኣብ 100 ዓመታት እውን ኣይትመልስዎን’ ኢና ንብል ዘለና። እንተበሪሱ ንህዝቢ ሓደገኛ ዝዀነ ደርቂ እዩ ዘስዕብ።”
ኣብቲ ፓርክ 40 ሽሕ ስድራቤታት ከም ዝሰፈሩን ህላወ እቶም ሓራምዝ ኣብ ሓደጋ እናወደቐ ይኸይድ ከምዘሎን ክግለፅ ፀኒሑ’ዩ።
ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ነሓሰ ኣቢሉ ድማ ንሕርሻ ብዝብል ካብቲ ሕዛእቲ ንኣውፈርቲ ተዋሂቡ።
እዚ ተግባር ንነበርቲ ዘቖጠዐ ኰይኑ፡ ነቶም ሰብ ሃፍቲ ኣይነእትውን ኢሎም ዝኸልከሉ ኣባላት ሓለዋ እቲ ሕዛእቲ ምስ ካልኦት ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ናብ ጎንፂ ኣትዮም ነይሮም።
“ብዝገርም ኩነታት እቶም ኣባላት ሓለዋ ደኒ ካብቲ ቦታ ተሰጒጎም እዮም። አባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢና ብዝብሉ ኣካላት ፀጥታ ተወሲዶም ከምዝተወቕዑ እውን ሰሚዕና” ክብል እቲ ዶክተር ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ወሲኹ’ውን “እቲ ቦታ ነቶም ኣውፈርቲ መን ከምዝሃቦም ዝፍለጥ ነገር የለን” ኢሉ።
ይኹን’ምበር እቶም ሙሁራት ብዝሃ ህይወት ንዝጻሓፍዎ ደብዳበ መልሲ ኣይረኸቡን።
“እቲ ቀዳማይ ሚንስትር በፂሕዎ ድዩ ኣይበፅሖን ዝብል እውን ንፈልጦ ነገር የብልናን”።
ኢትዮጵያ ሓደጋታት ደርቂ ኣብ ዘጋጥማ ዘሎ እዋን ጫካ ሃረርጌ ክበርስ ከም ዘይብሉ’ዩ እቲ ብዓል ሞያ ዝዛረብ።
“ምስቲ ቀዳማይ ሚንስትር ‘ሓምለዋይ ሌጋሲ” ብዝብል ዘካይዶ ወፍሪ ዝጋጮ ስራሕ እዩ” ብምባል እቲ ቀዳማይ ሚንስተር ነዚ ሰሚዑ’ዩ ኢሉ ከም ዘይሓስብ ገሊጹ።
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ እንኮ መዕቆቢ ጸለምቲ ሓራምዝ ዝዀነ ባቢሌ ፓርክ፡ ኣብ ምብራቓዊ ኢትዮጵያ ዞባ ሃራርጌ ወረዳ ባቢለ ዝርከብ ኰይኑ ኣብ 1962 (ግእዝ) እዩ ተመስሪቱ።
ልዕሊ 30 መጥበውቲ እንስሳታትን 220 ብርቂ ኣዕዋፍን ከም ዘዕቑብ ድማ ይግለጽ።
በዓል መዚ ሓለዋ እንስሳ ዘገዳም ኢትዮጵያ፡ እቲ ተግባር ነቶም ሓራምዝ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ንኣነባብራኦም ዝርብሽን ብምዃኑ፡ ድሕንነት እቲ ፓርክ ንምርግጋፅ ምስ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ይሰርሕ ከምዘሎ ሓቢሩ ነይሩ።