ዶናልድ ትራምፕን ምኽትሉ ዝነበረ ማይክ ፔንስን ተጻባኢ ኣኼባታት ኣካይዶም
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕን ምክትሉ ዝነበረን ማይክ ፔንስን ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኣሪዞና ክዀኑ ተስፋ ብምግባር ናይ ሪፓብሊካን ሕጹያት ንምዃን ተጻባኢ ኣኼባታት ከምዘካየዱ ተፈሊጡ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ምርጫ ተላሊዩ እዩ ዝብሎ ሓሳብ ንትድግፍ ካሪ ሌክ ኣብ ዝተዳለወ ኩነት መደረ ከቕርብ ከሎ ፔንስ ድማ ተቓዋሚኣ ንዝኾነት ካሪን ቴይለር ሮብሰን ኣብዝተዳለወ ኩነት ድጋፉ ገሊጹላ እዩ።
ሚስተር ትራምፕን ሚስተር ፔንስን ኣብ 2024 ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንትን ምዃን ክወዳደሩ ይኽእሉ እዮም።
ትራምፕን፡ ነቲ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ 2020 ኣብ ምርጫ ዝረኸቦ ዓወት ክዓግቶ ብዘይምኽኣሉ ንፔንሲ ተሓታቲ ምስገበረ ኣብ ምነጎ ኽልቲኦም ዝነበረ ርክብ ክበላሾ ጀሚሩ።
ትራምፕ እቲ ምርጫ ኻብኡ ኸም ዝተሰርቀ ገሊጹ። እቲ ምክትል ፕረዚደንቱ ድማ ነቲ ናይ ምርጫ ውጽኢት ንኸይቕበል ሓቲትዎ ነይሩ። ፔንስ ግን እዚ ዘይሕጋዊ ምዃኑ'ዩ ክብል ወሲኑ።
ብ6 ጥሪ 2021 ኣብ ካፒቶል ኣብ ዝተገብረ ናዕቢ ጭፍራ ደገፍቱ ነቲ ውጽኢት ንምፍራስ ናብ ኮንግረስ ምስ መጺኡ ትራምፕ ንሚስተር ፐንሲ "ንሃገርና ንምዕቋብ ክግበር ዝነበሮ ነገር ንምግባር ትብዓት ኣይነበሮን" ኢሉ ወቒስዎ።
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣብ ኮንግረስ ዘጋጠመ ናዕቢ ይምርመር ኣሎ። እቲ ጉባኤ ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ከሎ ነቲ ፍጻመታት ኣብ ተሌቪዥን ይርእዮ ከምዝነበረን ደቁን ደገፍቱን ነቲ ጭፍራ ንኽነጽግ ዘቕረብሉ ልመና ዕሽሽ ከምዝበሎን ሰሚዑ እዩ።
ጋዜጠኛ ፡ ዝነበረት ሚስ ሌክ ዓርቢ ኣብ ማእከላይ ኣሪዞና ኣብ ትርከብ ፕሪስኮትቫሊ እትበሃል ከተማ ኣብ ዝገበረቶ ጎስጓስ ንደገፍታ "ዝተጠፋፈአ ምርጫ" ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ገሊጻ።
ንሚስ ሌክ ስዒቡ ናብ መድረኽ ዝወጸ ትራምፕ ነቶምቨህዝቢ "እቲ ምርጫ ዝተጠፋፈአን ዝተሰርቀን ስለዝኾነ ሕጂ ሃገርና ብሰንኪ እቲ ምርጫ ኣብ ዕንወት ትርከብ" ኢሉ።
እዚ ኸምዚ ኢሉ ኸሎ ሚስተር ፔንሲ፡ ኣብ ፒዮሪያ ኣብ ተገብረ ጎስጓስ ንሚስተር ቴይለር ሮብሰን ደጊፉ ተዛሪቡ። "ኣብ 2016 ወይ ኣብ 2020 ኣብ ዝነበረ ውድድር ንትራምፕ-ፔንሰ ኣበርቲዑ ዝሰርሐ ዋላ ሓደ ኣይነበረን።"
ንትራምፕ ኣይነቐፎን ወይ ነቲ ኣብ ምርጫ ተላዒሉ ዝነበረ ምጉት ኣይጠቐሰን።
ይኹን እምበር ጸኒሑ "እቲ ሰልፊ ሪፓብሊክ ብዝሓለፈ ውጽኢታት ቁሪምሪም ክብል እንተጀሚሩ ክንስዓር ኢና" ኢሉ ትዊት ገይሩ።