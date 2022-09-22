ኤርትራ 'ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ' ተካይድ ኣላ
ኣብ ኤርትራ "ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ" ይካየድ ከምዘሎ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።
ኣብቲ ሎሚ 21 መስከም ዝጀመረን ንክልተ መዓልታት ዝቕጽልን ኣብ ርእሰከተማ ኣስመራ ዝካየድ ዘሎን ዋዕላ፡ ዝተፈላለዩ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ከምዝቐርቡ ተገሊጹ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተፈላለዩ ካብ ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ዝመጹ ዝተፈላለዩ ትካላት መጽናዕቲ ሕርሻ ይሳተፉ ከምዘለዉ፡ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ጠቒሱ።
ዕላማ ናይቲ ኣብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ፡ ተመክሮ ኤርትራ ንካልኦት ንምክፋልን ካብ መሻርኽቲ ተመክሮ ንምውሳድን'ዩ ተባሂሉ'ሎ።
"እቲ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ዋዕላ፡ ተመክሮ ኤርትራ ኣብ ምፍራይ ዝተመሓየሸ ዘርኢ ድንሽ" ንምክፋል ዝዓለመ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጸብጻብ፡ ሓድሽ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ንምትእትታው ዝሕግዝ ምዃኑ ጠቒሱ።
ድንሽ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኤርትራ፡ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ዝበቁል ሓደ ካብ ቀንዲ ዘራእቲ እታ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ።
ኣብዚ ዓመት'ዚ ክራማት ኤርትራ ጽቡቕ ሸፈነ ዝናብ ዝተራእየሉ ምዃኑ ጸብጻባት ይሕብሩ።