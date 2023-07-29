‘ዳጣዓመኒ’ዶ’ - መስሓቕ ስእልታት ኣናብር
29 ሓምለ ዓለምለኸ መዓልቲ ነብሪ እዩ።
ብዛዕባ እቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ዓሌታት ነብሪ ንቕሓት ንምዕባይ ይውዕል።
ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ብዝሒ ነብሪ ዓለም ብ95 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ይገልጽ፤ ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ድማ ብቀንዱ ዘይሕጋዊ ምስግጋር እንስሳ ዘገዳምን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝጽሎ ዘሎ መነባብሮኦምን እዩ።
ቅድሚኡ ኣስታት 100,000 ዝግመት ዝነበረ ብዝሒ ነብሪ በረኻ፡ ኣብ 2010 ናብ 3,200 ወሪዱ ነይሩ።
ኣብታ ዓመት እቲኣ፡ ብዙሓት ሃገራት ኣብ በረኻ ዝነብሩ ነብሪ ብዕጽፊ ንምዕባይ ሸቶታት ኣቐሚጠን ምንቅስቓስ ጀሚረን።
ይኹን እምበር ነብሪ ሕጂ’ውን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ጸኑት ኰይኑ ይርከብ።
ዓለምለኻዊ ትካል ተፈጥሮ፡ ኣብ ኣናብርን መነባብሮኦምን ዝግበር ሓለዋ ኣብ ኣሽሓት ካልኦት ዓይነታት እንስሳታት እውን ረብሓ ከም ዘለዎ ይሕብር።
ብወገንና ድማ ዓለምለኸ መዓልቲ ነብሪ፡ መስሓቕ ስእልታት ኣናብር ብምዕዳም ነኽብራ ኣለና።
ገሊኦም ፍሽኽ ዘብሉ፡ ገሊኦም ዘገርሙ 10 ስእልታት ኣናብር መሪጽናልኩም ኣለና፡ ተዛነዩ።