ዛንታ ናይቲ ምስ ሄሊኮፕተሩ ናብ ጣሊባን ኢዱ ዝሃበ ፓይሎት
ሞሓመድ እድሪስ ሞማንድ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት “ብዙሓት ሰባት ብኣይ ሕጉሳት ዘይክዀኑ ይኽእሉ እዮም። ኣነ ግን ይብል ኣለኹ እዛ መሬት ልክዕ ከም ኣደ እያ፤ ዝዀነ ሰብ ከኣ ክኸድዓ የብሉን” ኢሉ።
ሞሓመድ፡ ኣፍጋኒስታን ኣብ ኢድ ጣሊባን ቅድሚ ምውዳቓ፡ ሓደ ካብቶም ውሑዳት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ምምራሕ ሄሊኮፕተር ዝተማሃሩ ፓይሎታት’ዩ።
እንተዀነ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጣሊባን ንካቡል ክሕዛ ኣብ ዝቐራረበሉ ዝነበረ እዋን፡ ሄሊኮፕተር ሑዙ ናብቶም ክዋግኦም ኢሉ ብረት ዝዓጠቐሎም ጣሊባን ኢዱ ሂቡ።
ሞሓመድ ኣብ ታሪኽ ኣፍጋኒስታን ሄሊኮፕተር ሑዙ ናብ ጸላኢኡ ኢዱ ዝሃበ ናይ መጀመርታ ፓይሎት’ዩ።
“ኣነ ናይ ኣፍጋኒስታን ንብረት ምሕላው’ዩ ዕላማይ” ብምባል ኸኣ የረድእ።
ሞሓመድ ኣብ 2009’ዩ ናብ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ተጸንቢሩ።
ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ኸኣ ኣብ ዌስት ፖይንት ዝብሃል ቦታ ንኣርባዕተ ዓመታት ብወተሃደራት ኣሜሪካ ምምራሕ ሄሊኮፕተር ተማሂሩ።
ንሱ ክምሃር እንከሎ፡ንሓደ ወተሃደር ምምራሕ ሄሊኮፕተር ንኽምሃር ክሳብ 6 ሚልዮን ዶላር ወጻኢ ከም ዝግበረሉ በቶም ዓለምቱ ተነጊርዎ’ዩ።
ሞሓመድ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ምርካቡ ኣዝዩ ሕጉስ’ዩ።
ነታ ኣብ ኣሜሪካ እንከሎ ንልምምድ ወጺኡ ናይ ምትኳስ ፈተነ ዘካየደላ መዓልቲ ኸኣ ኣይርስዓን’ዩ።
“ኣዝየ ሕጉስን ህንጡዩን’የ ነይረ። ኣብ ህይወተይ ሄሊኮፕተር ሒዘ ሰማይ ሰማይ ክኸይድ ዘኽእል ዕድል ከጓንፈኒ’ዩ ኢለ ሓሲበ ኣይፈለጥን’የ” ይብል።
ኣርባዕተ ዓመታት ዝወሰደ ልምምድ ድሕሪ ምግባር ኸኣ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ስድርኡ ክርኢ ክኣለ።
ከይደንጎየ ኸኣ ስርሓት ሩስያ ዝዀነት ኤም ኣይ 17 ዝዓይነታ ሄሊኮፕተር ሒዙ ኣብ ምዕራብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝርከብ ሄራት ኣብ ዝብሃል ቦታ ተመዲቡ።
“ኣብ መወዳእታ 2018 ሓዲሽ ቴክኖሎጂ ናይ ሓይሊ ኣየር ዝተመሃርና መንእሰያት ‘ብላክ ሃውክ’ ዝዓይነተን ሄሊኮፕተራት ከነብርር ስለ ዝተሓረና ናብአን ተሰጋጊረ” ይብል።
እዘን ሄሊኮፕተራት ንቀረብን ንመጓዓዝያን ዘገልግላ ዓበይቲ ሄሊኮፕተራት’የን።
መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መላፍንቱ ብምዃን፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ካብታ ሃገር ምስ ወጽኡ፡ ኣፍጋናውያን ንሃገሮም ካብ ጣሊባን ንኽከላኸሉ ብምሕላን ዓሰርተታት ቢልዮናት ዶላራት ብምውጻእ ንሰራዊት ኣፍጋኒሰታን ኣሰልጢኖምን ኣዕጢቖምን’ዮም።
እንተኾነ እዚ ሕልሚ’ዩ ኰይኑ ተሪፉ።
ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ 2021 ሰራዊት ኣሚሪካ 11 መስከርም ካብ ኣፍጋኒስታን ጠቅሊሉ ክወጽእ ምዃኑ ምስ ሓበረ፡ ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ሓያሎ ዝቆጻጸሮም ዝነበረ ቦታታት ብጣሊባን ክምንዛዕ ግዜ ኣይወሰደን።
ሰራዊት ኣሜሪካ 31 ነሓሰ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወጽእ ኣብ ዝጀመረሉ ኸኣ ጣሊባን ናብ ርእሰ ከተማ ካቡል ክጽጋዕ ግዜ ኣይወሰደን።
6 ነሓሰ ጣሊባን ንሓንቲ ርእሰ ከተማ ናይ ሓደ ዞባ ክቆጻጸሩ ክኣሉ።
በብሓደ ንብዙሓት ከተማታት ድሕሪ ምሓዝ 15 ነሓሰ ንርእሰ ከተማ ካቡል ብዘይ ኵናት ክቆጻጸርዋ ክኢሎም።
እቲ ብዓሰርታት ቢልዮናት ዶላር ዝዓጠቐን ዝሰልጠነን ሰራዊት ኣፍጋኒሰታን ከምዛ ዋዛ ሃደሽደሽ ኢሉ።
ብዙሓት ካብ መራሕቲ እታ ሃገር ናብ ወጸኢ ሃዲሞም፤ዓሰርታት ኣሽሓት ኣፍጋውያንን ወጻእተኛታትን ካብታ ሃገር ብህጹጽ ክወጽኡገዲዶም።
ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ዋላ ሓንቲ ከይተዋግኡ ናብ ህድማ ዘምርሑ መራሕቲ እታ ሃገር ብተሪር ነቒፍዎም።
ሞሓመድ፡14 ነሓሰ ናብቲ ኣብ ካቡል ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣንጊሁ ከም ዝኸደ’ዩ ዝሕብር።
እቲ ኣብቲ መዓስከር ዝጸንሖ ኩነታት ወጥሪ ዝዓሰሎ’ዩ ነይሩ።
ምኽንያቱ ጣሊባን ድሮ ናብ ወሰናስን እታ ከተማ ተጸጊዐም ነይሮም’ዮም።
ላዕለዎት ሓለፍቲ እታ ሃገር ክሃድሙ ይዳለዉ ከም ዘለዉ ዝሕበር ጽንጽንታ’ውን ኣብ ኣእዛን ኩሉ ሰብ በጺሑ ነይሩ’ዩ።
እቲ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ወተሃደራት ኣሜሪካ’ዩ ነይሩ።
ክሳብ መዓስ’ዩ ከምኡ ኢሉ ክጸንሕ ግን ዝዀነ ዝግመቶ ኣይኰነን።
ሞሓመድ “ኣብቲ ሓይሊ ኣየር ሓላፊና ዝነበረ ኮማንደር ኩልና ፓይሎታት ነተን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ሒዝና ናብ ኡዝበኪስታን ክንከይድ ሓቢሩና” ይብል።
በቲ ትእዛዝ ስለ ዝሓረቐ ሞሓመድ ኣይተሓጐሰን።
“ኣዛዝየይ ንሃገረይ ክኸድዓ’ዩ ዝእዝዘኒ ነይሩ፤ ንኸምዚ ዓይነት ትእዛዝ'ከ ከመይ ኢለ ክቕበሎ ይኽእል?” ይብል ሞሓመድ።
ሞሓመድ ዝዀነ ስጉምቲ ቅድሚ ምውሳዱ ናብ ስድርኡ ብምድዋል ምኽሪ ሓቲቱ።
ወላዲኡ፡“እታ ሄሊኮፕተር ናይ ኣፍጋኒስታን’ያ” ብምባል ንሃገሩ ብምኽዳዕ ካብታ ሃገር እንተወጺኡ ንዘልኣለም ይቕረ ከም ዘይብሎ ገሊጽሉ።
መበቆል ዓዱ ንሞሓመድ ትርከባ ኣብ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ትርከብ ዞባ ኩናር ድሮ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ጣሊባን ኣትያ ነይራ’ያ።
ኣቡኡ ንሞሓመድ ድሮ ናብ ኣመሓደርቲ እቲ ዞባ ደዊሉ ብምዝርራብ፡ ሞሓመድ ምስ ሄሊኮፕተሩ ናብቲ ዞባ እንተመጺኡ ዝጻበኦ ሰብ ከም ዘይህሉ ተሓቢርዎ።
ካብዚ ብምብጋስ ሞሓመድ ብዛዕባ ምህዳም ክሓስብ ጀሚሩ፤ እንተዀነ እቶም ኣብታ ሄሊኮፕተር ኣባላቱ ዝዀኑ ሰባት ዝተርፍሉ ኣገባብ ከናዲ ነይርዎ።
“ነፍሲ ወከፍ ብላክ ሃውክ ኣርባዕተ ኣባላት’ዮም ዘለዉዋ። በቲ ኣነ ዘውጻእክዎ ውጥን ክሰማምዑ ከም ዘይክእሉ ኸኣ ኣዝየ ርግጸኛ’የ ነይረ። ንህወተይ ኣብ ሓደጋ ብምእታው ነታ ሄሊኮፕተር ክዕንውዋ’ውን ምኽኣሉ ነይሮም” ይብል።
ንህይወተይን ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘየእቱ ሓሳብ ከመንጨ ነይሩኒ።
“ነቲ ኣዛዚና፡ እታ ሄሊኮፕተር ቴክኒካዊ ጸገማት ከም ዘለዋ ብምሕባር ሕጂ ክትበርር ከም ዘይትኽእል ነጊረዮ። እቶም ኣባላተይ ነዚ ምስ ሰምዑ ነነጢሮም ካብታ ሄሊኮፕተር ብምውራድ፡ ናብተን ካልኦት ናብ ኡዝበኪስታን ዝብገሳ ዝነበራ ሄሊኮፕተራት ከይዶም”።
ኩለን ሄሊኮፕተራት ምስ ከዳ፡ ሞሓመድ ንበይኑ ክፍትና’የ ብምባል ናብቲ 30 ደቓይቕ ጥራይ ዝወስደሉ ዞባ ኩናር በረራ ጀሚሩ።
“ንኽፍሊ ምቁጽጻር በረራታት እቲ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካውያን’ዮም ዝቖጻጸርዎ ነይሮም።ብራድዮ ናብ ኡዝበኪስታን ይኸይድ ምህላወይ ብምሕባር፡ ቅሩብ ደቓይቕ ምስ ተጓዓዝኩ ራዳረይ ብምትጥፋእ ትኽ ኢለ ናብ ኩናር ኣምሪሐ" ኢሉ።
ብምስዓብ “ኣብታ ዓደይ ኣብ ጥቃ ገዛና ዓሊበ፤ ካብ ጣሊባን ፍቃድ ምስ ተውሃበኒ ነታ ሄሊኮፕተር ዳግማይ ብምልዓል ናብቲ ሄሊኮፕተራት ነዳዲ ዝመልኣሉ ቦታ ወሲደያ” ይብል ሞሓመድ።
ንዝወሰዶ ስጉምቲ ካብ ስድርኡ፡ ኣዕርኹቱን ጎሮባብቱን ምሉእ ደገፍ ከም ዝረኸበሉ’ዩ ዝሕብር።
“እቶም ኣሜሪካውያን ኣማኸርቲ ሰለስተ ግዜ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሰዲዶሙለይ። ዋላ ነታ ሄሊኮፕተር ገዲፍካ ምስ ስድራኻ ምጻእ ካብዚ ዓዲ ከነውጽኣካ ኢና ኢሎሙኒ። ኣነ ግን ነቲ ዘቕረቡለይ ሕቶ ኣይተቐበልክዎን” ኢሉ።
ኣብ መወዳእታ ሰነ 2021፡ ሓይሊ ኣየር ኣፍጋኒስታን 167 ሂሊኮፕተራትን ነፈርትን ከም ዝነበረኦ ሰነዳት ኣሜሪካ ይሕብር።
እንተዀነ ካብዚአን እተን ዝበዝሓ ብየዕሩኽ ሞሓመድ ናብ ኡዝበኪስታንን ናብ ካልእ ሃገርን ግዒዘን’የን።
16 ነሓሰ ብሳተላይት ዝተሰኣለ ስእሊ፡ መዓርፎ ነፈርቲ ኡዝበኪስታን ኤም ኣይ 17፡ ኤም ኣይ 25 ፡ ብላክ ሃውክን፡ ኤ 29 ዝዓይነተን ልዕሊ 20 ሄሊኮፕተራት ዓሊበንኦ እንከለዋ የርኢ።
ሕጂ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንደይ ሄሊኮፕተራት ኣብ ንጡፍ ስራሕ ከም ዘለዋ ዝተፈለጠ ነገር የለን።
“ሕጂ ሓያለ ኣብ ስራሕ ዝርከባ ብላክ ሃውክ ኣለዋ። ኣፍጋናውያን መሃንዲሳት ብወሑድ ጸጋታት የዐርዮም ከም ዝሰርሓ ይገብሩወን ኣለው።ቀስ ብቀስ ኸኣ ነተን ዝተረፋ’ውን ጸጊንና ከም ዝሰርሓ ክንገብረን ኢና” ይብል ሞሓመድ።
ሞሓመድ ነቶም ንብረት ኣፍጋኒስታን ሒዞም ናብ ካልእ ሃገር ዝኸዱ መሳርሕቱ ጌጋ ከም ዝገበሩ’ዩ ዝገልጾም።
“እዞም ሄሊኮፕተራት ሒዞም ናብ ኡዝበኪስታን ዝኸዱ፡ ነዛ ሃገር’ዮም ጥራያ ኣትሪፎማ። እተን ሄሊኮፕተራት ናይ ኣፍጋኒስታን’የን፤ ኣዝየን ድማ ክቡራት’የን። ተመሊስና ንረኽበን’ውን ኣይመስለንን”።
ሞሓመድ፡ ብኣሜሪካ ሰልጢኑ ናብቶም ኣንጻር ኣሜሪካ ዝኾኑ ጣሊባን ክብርቲ ሄሊኮፕተር ሒዙ ምኻዱ ጌጋ ከም ዘይኮነ’ዩ ዝገልጽ።
“መንግስታት ኩሉ ግዜ ይቐያየሩ’ዮም፡ ከምዚ ኸማይ ዝኾነ ህዝቢ ኸኣ ናይ ሃገር’ዩ፤ ንሃገር ድማ’ዩ ዘገልግል። ወተሃደር ኣብ ፖሎቲካ ኢዱ ከእቱ የብሉን፤ ሃገር ኣብ ከምዚ ከማይ ዝኣመሰለ ሞያዊ ብዙሕ ንዋት’ያ ኣፍሲሳ” ብምባል እቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣዝዩ ቅኑዕ ምንባሩ’ዩ ዝገልጽ።
ዋላ’ኳ ጣሊባን ንዝሓለፈ ሓደ ዓመት ንኣፍጋኒስታን እንተመራሓ፡ ዝዀነት ሃገር ከም ሕጋዊ መንግስቲ ኣይተቐበለቶን ዘላ።
ሞሓመድ ግን ዋላ ከምኡ ይኹን ኣብ ሓሳቡ ጽኒዑ ከምዝኸይድ’ዩ ዝሕብር።
“ክሳብ መወዳእታ ሕልፈት ህይወተይ በዚ ሞያይ ንሃገረይ ምግልጋል ክቅጽል’የ” ይብል ሞሓመድ።