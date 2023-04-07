ትግራይ፡ ካብ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ መራሕቲ ህወሓት መቐለ ኣትዮም
ምስ ምውላዕ ኲናት ትግራይ ብዝተሓሓዝ ኣብ ማእሰርቲ ዝጸንሑን ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝተፈትሑን ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓት ናብ ትግራይ ተመሊሶም።
እዞም ሎሚ ናብ መቐለ ዝኣተዉ መራሕቲ፡ ኣፈ-ጉባኤ ቤት ምኽሪ ፈደራል ዝነበረት ወ/ሮ ኬርያ ኢብርሂም፣ ዶ/ር ኣብራሃም ተኸስተ፣ ዶ/ር አዲስ ኣለም ባሌማን ወ/ሮ ኣሰፉ ሊላይን ምዃኖም ተለቪዢን ትግራይ ሓቢሩ።
"ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ዉዕሊ ሰላም ዘላቕነት ክህልዎ ብሰንኪ ትግራዋይ መንነቶም ተኣሲሮም ነይሮም ክሶም ተቛሪፁ ካብ ዝተፈትሑ ላዕለዎት ሰብ መዚ ትግራይ ሎሚ ገሊኦም መቐለ ኣትዮም" እቲ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ።
ኣብ ፈለማ ናይዚ ሰሙን'ውን "ብርክት ዝበሉ ሰብ መዚ ተጋሩ" ብተመሳሳሊ ተፈቲሖም ምንባሮም ይዝከር።
ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ዝነበሩ ዝርከብዎም ተጋሩ ኣብ ዝተፋለለዩ ቦታታት ተዳጒኖም ምህላዎም ሰብመዚ ትግራይ ይገልጹ።
ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ነቶም ዝተረፉ ንምፍታሕ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ይላዘቡ ምህላዎም ገሊጹ ነይሩ።
ኣብ ፈለማ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ሳለም፡ ኲናት ደው ኢሉ፡ ሓይልታት ህወሓት ዕጥቆም ከውርዱ፡ ኣሳታፊ ሓድሽ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክቐውም፡ ከምኡ'ውን ሰብኣዊ ረዲኤት ብዘይገደብ ናብ ትግራይ ክኣቱን መሰረታዊ ኣገልግሎታት እቲ ክልል ናብ ንቡር ክምለስን ዝብሉ ትሕዝቶታት ዘለዎ'ዩ።
ኣብቲ ኲናት ብኹሎም ወገናት ንዝተፈጸመ ከቢድ ግህሰታት ሰባዊ መሰላት'ውን ብመሰጋገሪ ፍትሒ ክርአ መንግስትን ህወሓት ተሰማሚዖም ነይሮም።
ብ4 ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ወተሃደራዊ ግጭት ድሕሪ ምውልዑ፡ ናይቲ ኲናት ቀንዲ ተሓተቲ'ዮም ዝተባህሉ ሓያለ ፖለቲካውን ወተሃደራውን መራሕቲ ኣብ ቀይዲ ምእታዎም ይዝከር።
ሓደ ካብ ሓደሽቲ ወለዶ መራሕቲ ህወሓትን ኢህወዴግን ዝነበረ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ፡ ሚኒስተር ቁጠባዊ ልምዓትን ፋይናንስን ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ'ዩ።
ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ማእከላይ ኮሚቴን ህወሓት ዝኾነ ዶክተር ኣብርሃም፡ ቅድሚ ምእሳሩ ምክትል ርእሰምምሕዳርን ሓላፊ ፋይናንስን ልምዓትን ኮይኑ ክሰርሕ ጸኒሑ።
ኣቶ ስብሓት ነጋ ዝርከቦም ውሑዳት ነባራት መራሕቲ ህወሓት ነበርእ ኣቐዲሞም ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሖም'ዮም።