ምጾታት ፈሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ፈሊሶም ዝተባህሉ ዩጋንዳውያን
ብኣማኢት ዝቑጸሩ ዩጋንዳውያን ካብ ምብራቓዊ ሸንኽ ዩጋንዳ ነቒሎም ናብ ኢትዮጵያ እተሰደድሉ ምኽንያት፡ ምጾታት ፈሪሖም እዮም ዝብል ጸብጻብ ሓሶት ምዃኑ በዓልስልጣን ወረዳ የኛንጋቶም ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብ ዞባ ደቡብ ኦሞ፡ ናይቲ ወረዳ ምክትል ኣመሓዳሪ ዝኾነ ሎኪኛኒጋ ሙርሌ፡ ምስጋም እቶም ዩጋንዳውያን'ኳ እንተኣረጋገጸ፡ “እቶም ናብቲ ወረዳ ዝመጹ ዩጋንዳውያን ኣከባቢ ንኽርእዩን ናይ ቤተክርስትያን መልእኽቲ ንምብጻሕንዩ” ብምባል እቲ ቀንዲ ምኽንያት መምጽኢኦም ነቶም ካብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ንዝመጹ ኣካላት ከይተረፉ ኣብሪሆም።
ይኹን እምበር ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ፡ ኣምባሳደር መለስ ኣለም ብሓሙስ መጋቢት 21/2015 [ግእዝ] ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን እቶም ዩጋንዳውያን “ኣብ ኣከባቢና ምጽኣት ስለዝኸውን፡ ሞትን ምፍንቓልን ኣይተርፍን'ዩ ካብ ዝብል ስግኣት ብምብጋስ፡ መብዛሕትኦም ካብ ሱራሬ፡ ኩሚን ጎራን ዝበሃሉ ከባቢታት ዝመጹ እዮም” ክብል'ዩ ተዛሪቡ።
ብተወሳኺ ወኪል መንግስታዊ ዜና ቱርኪ'ውን ንፖሊስ ዩጋንድ ብምጥቃስ፡ ተኸተልቲ ሓደ ሃይማኖት ምዃኖም ዝገለጾም ኣማኢት ዩጋንዳውያን ናብ ኢትዮጵያ ምስዳዶም ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቃሊሑ ነይሩ።
ብዝሒ እቶም ሰዓብቲ እቲ ሃይማኖት፡ ህጻናትን ደቀንስትዮን ሓዊስካ 277 ዝበጽሕ ክኸውን እንከሎ፡ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ቤተክርስትያንን ኣብ መንበሪ ቤት ሓድሓደ ውልቀሰባትን ተዓቚቦም ኣለዉ።
ቅድሚ ሕጂውን ኣብ ወረዳኦም ካብ ዘዳለዉዎ ፈስቲቫል፡ ካብ ኬንያ ቱርካና፡ ደቡብ ሱዳንን ዩጋንዳን፣ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ተሳቲፎም ምንባሮም ኣማሓዳሪ እቲ ወረዳ ገሊጹ።
“ንሳቶም ብታሪኽ እቲ ናይ ቾንጋቶም ማሕበረሰብ ካብ ዩጋንዳ ዝፈለሰ እዩ ኢሎም ስለዝኣምኑ፡ ነቲ ከባቢ ክረእይዎ ምምጾኦም ብምሕባር፡ እቶም ኣብ ታሕሳስ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ፡ “ክሳብ ንሕና ንመጽእ ዝናብ ኣይነበረን።
"ስለዚ ዝናብ ክሳብ ዝዘንብ ብምጽናሕ ዘርኢ ሂብናኩም ኢና እንኸይድ፡ እቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና መልእኽቲ እዚ እዩ” ብምባል ካብ ክንምለስ ኢና ሓሊፎም መዓስ ከምዝምለሱ ግን ከምዘይሓበርዎም ገሊጹ።
ዞባ ደቡብ እሞ ሓደ ካብቲ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ደርቂ ካብ ዝተሃስዩ ከባቢታት ኮይኑ፡ ብሰንኩ ብርክት ዝበሉ እንስስሳታት ክሞቱ እንከለዉ፡ ብዙሓት ሰባት እውን ብኸቢድ ተሃስዮም እዮም፡፡
ኣብዚ ግዜ ኣብቲ ከባቢ ወላ'ኳ ብርቱዕ ዝናብ ይዘንብ እንተሃለ፡ እቶም ዩጋንዳውያን ግን ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ከምዘለዉ’ውን እቲ በዓል ስልጣን ኣረዲኡ።
እቶም ውልቀሰባት ናብ ኢትዮጵያ ንኽስደዱ ናይ መጓዓዝያ ገንዘቡ ንምርካብ ንብረቶም ከምዝሸጡ ተፈሊጡ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፖሊስ ዩጋንዳ ኣብ ልዕሊ 'ክራይስት ዲሲፕሊን ቸርች' ዝተባህለ ሃይማኖታዊ ጉጅለ መርመራ የካይድ ከምዘሎ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ፡ ኣናዶሉ፡ ሓቢሩ'ሎ።
ኣብ ዓመተ 2000 [ኣ. ኣ]፡ ሓደ ጆሴፍ ኪብዌቴሬ ዝበሃል ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ዩጋንዳ ዝርከብ መራሒ ሃይማኖት፡ ነቶም ኣመንቲ፡ ዓለም ኣብ ቀረባ ግዜ ክትጠፈእ ስለዝኾነት ኩሉ ንብረቶም ክሸጥዎ ድሕሪ ምንጋር፡ ገንዘቦም ተቐቢሉ፡ ነቶም 700 ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ማዕጾ ዓጽዩ ሓዊ ረኲዕሎም።
በዚ ድማ ኩሎም ምሉእ ብምሉእ ምማቶም ዝዝከር ኮይኑ፡ ኣብ ዩጋንዳ ንሰባት ግጉይ ዝኾነ ምህሮታት ብምንጋር፡ ክሳብ ንሞት ዘቃልዑ ሃይማኖታውያን ጉጅለታት ኣለዉ።