ጣሊባን፡ ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንደሓር ፈላማይ መቕጻዕቲ ስቅላት ኣካይዱ
ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ስልጣን ካብ ዝምለስ ንደሓር፡ ፈላማይ ናይ ኣደባባይ መቕጻዕቲ ስቅላት ኣካይዱ።
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ምምሕዳር ፋራህ ኣብ ዝርከብ ናይ ስፖርት ስታድዩም፡ ታጅሚር ዝተባህለ ሰብኣይ ሰብ ምቕታሉ ምስተኣመነ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከምዝተሰቕለ ኣፈኛ ጣሊባን ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ስቅለት ኣዝዮም ብዙሓት ናይቲ ጉጅለ መራሕቲን ላዕለዎት ሚኒስተራትን ተሳቲፎም።
ኩሎም ደያኑ ንሕጊ ሸሪዓ ብጥብቂ ክኽተልዎ ዝተዋህቦም መምርሒ ስዒቡ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ።
ላዕለዋይ መራሒ ጣሊባን ሃይባቱላህ ኣኩሁንደዝዳ፣ ደያኑ ነቲ ኣብ ኣደባባይ ምሕናቅ፣ ምቑራጽን ብዳርባ እምኒ ምቕታልን ዘጠቓለለ መቕጻዕቲታት ሕጊ ሸሪዓ ክኽተሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እዩ ትእዛዝ ሂቡ።
ይኹን እንበር ን ከመይ ዓይነት ገበን እንታይ መቕጻዕቲ ከም ዝወሃቦ ጣሊባን ብዕሊ ኣይገለጸን።
እዚ ወተሃደራዊ እስላማዊ ጉጅለ ካብቲ ካብ 1996-2001 ቅድሚ ሕጂ ኣብ ስልጣን እንከሎ ዝኽተሎ ዝነበረ ተሪር ኣመራርሓ ዝፎከሰ ኣገባብ ከምዝጥቀም ቃል ኣትይ እዃ እንተነበረ እዚ ብረቡዕ ከም ዝገበርዎ ዝሓበሩ ናይ ምቕታል ስጉምቲ ግና እቲ ጉጅለ ናብቲ ናይ ቀደሙ ሕሉፍ ሕጊ ሸሪዓ ናይ ምኽባር ይምለስ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ።
እዚ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ግዛኣት ሎገር ካሎኦት ዓሰርተታት ሰባት ኣብ ኣደባባይ ረሺኑ እኳ እንተነበረ -ይርሽን ከም ዘሎ ብወግዒ ዝእመን ዘሎ ግና ንፈለማ ግዚኡ እዩ።
ብመስረት ኣፈኛኦም ብጀካ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓሰን እኩድ ኣብቲ መስርሕ ፍርዲ ዝተፈላለዩ ደያኑ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ፣ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሚኒስተር ሚኒስትሪ ፍትሕን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ዝርከብዎም ዝተፈላልዩ ላዕለዎት ሚኒስተራት ከምዝተሳተፉ ሓቢሮም።
እዚ ታጃር ዝተባህለ ግለ ሰብ ተቐማጢ ግዝኣት ሄራት ቅድሚ 5 ዓመት ን ሙስጠፋ እተባህለ ሰብ ብኻራ ወጊኡ ብምቕታሉን ኣብ ሰለስተ ናይ ጣሊባን ኣብያተ ፍርድታት ብምኽሳሱን መቕጻዕቱ ብሙላህ ኣክሁንዱዛዳ ጸዲቑ።
እቲ ብይን ቅድሚ ምፍጻሙ ድማ ነቲ ፍጻሜ ኩሉ ሰብ ክዕዘቦን ኩሎም ዜጋታት ኣብቲ ሜዳ ስፖርት ክሓብሩን ወግዓዊ ሓበሬታ ተመሓላሊፉ ነይሩ።
ኣደ እቲ ብኻራ ተወጊኡ ዝተቐትለ መዋቲ ን ቢቢሲ “ጣሊባን መጺኦም ንቐታሊ ወደይ ምሕረት ክገብረሉ ብሽም ኣምላኽ ለሚኖምኒ ነይሮም እዮም ፣ኣነ ግና ከምታ ንወደይ ትሕቲ መሬት ዘስፈሮ ከምኣ ክቕበር ኣለዎ ኢለ ኣብየዮም።” ወሲኻ እውን “ እዚ ንካልኦት መምሃሪ ኪኸውን ኣለዎ ። ሎሚ እንተዘረሺንኩሞ ኣብ መጻኢ ካልእ ገበናት ክፍጽም እዩ” ኢለዮም ትብል።
ጣሊባን ኣብቲ ካብ 1996-2001 ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ፡ ኣብ ኣደባባያትን ኣብ ሃገራዊ ስታድዩም ካቡልን ከይተረፈ ኣብ ፓብሊክ መቕጻዕቲ የካይዱ ምንባሮም ብብዙሓት ኣኾኒንዎም እዩ።
እዚ ጉጅለ ነቲ ኣሰቃቒ መድቆስቲ ደቀኣንስትዮ ከምዝይደግምዎ ምሒሎም እዃ እንተነበሩ፣ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ኣትሒዞም ግና ነጻነት ደቀንስትዮ ብኸቢድ ይግህስዎ ኣለዉ። መሰለን ክሕሎ ንዝጠልባ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ኣደዳ ማህረምቲ እየን ዝኾና።
ኣብዚ ግእዋን ነዚ ሓድሽ መንግስቲ ኣፍልጦ ዝሃበቶ ዝኾነት ሃገር የላን።