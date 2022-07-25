ኣልሸባብ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈጺሙ?
ቅድሚ ሰላሳ ዓመት፡ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ወደቐ ብዝተፈላለዩ ቀቢላታት ዝድገፉ ዕጡቓት ጉጅለታት ላዕለዋይ ኢድ ንምሓዝ ደም ዘፋሰሱ ውግኣት ኣካይዶም።
ጸኒሖም ድማ ካብ እንዳን ቀቢላን ሓሊፎም ሃይማኖታዊ መልክዕ ብምሓዝ ተወሳኺ ድጋፍ ምርካብ ጀሚሮም ነይሮም።
በዚ መንገዲ ዝተኣኻኸበ ሕብረት እስላማዊ ቤት ፍርዲ ጽልውኡ እናዓበየ መጺኡ፡ ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ከስገአን ጀሚሩ ነይሩ።
ብፍላይ እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ኣመለኻኽታን ዝህቦ ዝነበረ መፈራርሒታትን፡ እታ ሃገር ወታሃደራዊ ስጉምቲ ክትወስድ ምኽንያት ኮይኑ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ሶማልያ ኣትዩ ብዝወሰዶ ወታሃደራዊ ስጉምቲ ነቲ ጉጅለ ኣብ ሓጺር እዋን ካብ ወሰንቲ ናይ ስልጣንን ቁጠባን ብርኪታት ከወግዶ ክኢሉ ነይሩ።
እቲ ጉጅለ ምድኻሙ ስዒቡ፡ ካብ ሶማልያ ሓሊፉ ንሃገራት እቲ ዞባ ኣስጋኢ ዝኾነ ጉጅለ ኣልሻባብ ብመንእሰያት ተመስሪቱ።
ካብ ዓበይቲ ከተማታት ወጻኢ ንሰፊሕ ከባቢታት ተቐጻጺሩ ዝርከብ ኣልሻባብ፡ ኣብ ሶማልያ ቀጻሊ ናይ ድብያን ናይ ቦምባን መጥቃዕቲታት ብምፍጻም ጥነቂ ሞት ብዙሓት ሰባት ኮይኑ።
ንመንግስትን ህዝብን እታ ሃገር ድማ ከቢድ ስግኣት ጸጥታ ኮይኑ ቀጺሉ ኣሎ።
ካብ ሶማልያ ወጻኢ እውን፡ ርእሰ ከተማ ናይሮቢ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኬንያ ንዝተፈጸሙን ከቢድ ጉድኣት ዘብጽሑን ሽበራዊ መጥቃዕቲታት ሓላፍነት ወሲዱ እዩ።
ምስ ሶማልያ ዘይትዋሰን ኡጋንዳ እውን ካብ መጥቃዕትን ምፍርራሕን ኣልሻባብ ኣይደሓነትን።
ሰራዊታ ኣቐዲማ ናብ ሶማልያ ዘእተወት ኢትዮጵያ ዋላኳ ቀንዲ ዒላማ እቲ ጉጅለ ራዕዲ እንተኾነት፡ ዛጊድ ግን እዚ ዝበሃል መጥቃዕቲ ኣእተፈጸማን።
ሰብመዚ ድሕነት ኢትዮጵያ፡ መጥቃዕቲታት ኣልሸባብ ከምዘበርዓኑን ኣባላት እቲ ጉጅለ ከምዝሓዙን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ገሊጾም እዮም።
ኣልሻባብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ብዙሓት ዕጡቓት ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ኣእትዩ መጥቃዕቲ ፈጺሙ እዩ።
ኣብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ዝተፈጸሙ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 13 ሓምለ 2014 ዓ/ም ዕጡቓት ኣልሻባብ፡ ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ኣብ እትዋሰነሎም ከባቢታት መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ከቢድ ውግእ ተኻይዱ።
ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርታ ምንቅስቓስ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን (ኦብነግ) ጸኒሑ ድማ ኣልሻብብ ንምክልኻል ምስ ሶማልያ ኣብ ዘዋስና ከባቢታት ወታሃደራትን ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልልን ኣዋፊራ ጸኒሓ እያ።
እዚ ድማ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ክፍጽምን ናብታ ሃገር ሰሊኹ ክኣቱን ዕድል ኣይሃቦን።
ድሕሪ ኲናት ትግራይ ዝበዝሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብቲ ክልል ዝወጸ ኮይኑ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸር ከምዝኾነ ዝንገረሉ ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልል ነቲ ሓለዋ ከካይድ ጸኒሑ።
ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዶ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ኣል ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝጀመሮ ኣይነበረን።
እዚ ምስ ኣልቃዒዳ ርክብ ከምዘለዎ ዝንገረሉ ዕጡቕ ጉጅለ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘዋስኑ ዩድን ኣቶን ዝበሃሉ ከባቢታት እዩ መጥቃዕቲ ጀሚሩ።
በዚ ድማ ኣብቲ ዶብ ምስዝነበሩ ፍሉይ ሓይልታት ክልል ሶማል ከቢድ ኲናት ተኻይዱ ብኽልቲኡ ወገን ከቢድ ጉድኣት ምብጽሑ ሰብመዚን ነበርትን እቲ ከባቢ ምግላጾም ተሓቢሩ።
መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ግና ኣብቲ ዶብ ደው ኣይበለን።
እቶም ዕጡቓት ብብዙሓት ተሽከርከርቲ ተጻዒኖም ኣብ ክልል ሶማል ናብ ዝርከብ ዞባ ዓፍዴር ጥሒሶም ኣትዮም ምስ ፍሉይ ሓይሊ ሶማል ብዘካየድዎ ከቢድ ኲናት ብዙሕ ጉድኣት ምብጽሑ ድማ ነበርቲ ንቢቢሲ ገሊጾም።
በቲ መጥቃዕቲ ዝበጸሐ ጉድኣት
ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ እትዋሰነሉ ከባቢታት ዝርከቡ ዩድን ኣቶን ብብዙሕ ኪሎሜትራት ተረሓሒቖም ዝርከቡ ከባቢታት እዮም።
እቲ ጉጅለ መጀመርታ ኣብ ኣቶ ቀጺሉ ድማ ኣብ ዮድ እዩ መጥቃዕቲ ፈጺሙ።
ኣባላት ኣልሸባብ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ኣተዉ፡ ኣብ ዞባ ኣፍዴር ከቢድ ውግእ ተኻይዱ ብዙሓት ኣባላት እቲ ጉጅለ ከምዝተቐተሉ ብወገን ኢትዮጵያ ተገሊጹ እዩ።
ዝተረፉ ድማ ኣብ ሃርገሌ ኣብ ዝርከብ ሁልሁል ዝተባህለ ከባቢ ከምዝተኸበቡ ኣብቲ እዋን ቢቢሲ ጸብጺቡ ነይሩ።
ኣብቲ ንሰለስተ መዓልቲታት ኣብ መንጎ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማልን ዕጡቓት ኣልሻባብን ዝተኻየደ ከቢድ ኲናት ሰላማውያን ሰባት ሓዊሱ ብዙሓት ተዋጋእቲ ከምዝተቐተሉን ብዙሓት ተሽከርከርቲ ከምዝተቓጸላን ነበርቲ ይዛረቡ።
መንግስቲ ፌደራልን ክልል ሶማልን መግለጺ ኣብዘይሃቡሉ፡ ወሃቢ ቃል ኣልሸባብ ዓብዱያሲስ ኣቡ ሙሳብ፡ ኣብ ሶማልያ ክልተ ዓዲታት ከምዝተቖጻጸሩን ኣብቲ ኲናት ብዙሓት ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ሶማል ከምዝተቐተሉን ንሮይተርስ ተዛሪቡ ነይሩ።
ንሱ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝተፈጸመ መጥቃዕትን ኣብ ዕጡቓቶም ዝወረደ ጉድኣትን ግን ኣይተዛረበን።
ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ዝተዛረበ ግንባር ናጽነት ኦጋዴን (ኦብነግ) እዩ።
ኦብነግ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ግብረ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ ኣልሸባብ ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ጉድኣት ከምዘብጸሐን፡ መንግስቲ እቲ ክልል ድሕነት ህዝቢ ንምሕላው ቅልጡፍ ስጉምቲ ክወስድን ጸዊዑ።
መንግስቲ ክልል ሶማል ደንጉዩ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ፍሉይ ሓይሊ እቲ ክልል፡ ዶብ ጥሒሶም ምስ ዝኣተዉ ዕቱቓት ኣልሸባብ ኣብ ዘካየዶ ውግእ፡ ልዕሊ 100 ዕጡቓት ምሟቶም፣ 13 ተሽከርከርቲ ምቅጻለንን ዕጥቅን ስንቅን ምምራኾምን ኣፍሊጡ እዩ።
ዕላማ እቲ መጥቃዕቲ
ዋላኳ ኣልሸባብ ምኽንያት እቲ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ እንተዘይገለጸ፡ ኣብቲ ክልል ኣቐዲሞም ዘጋጠሙ ኩነታት ምስቲ መጥቃዕቲ ክተሓሓዙ ከምዝኽእሉ ይግለጽ።
ሓደ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማል ንሮይተርስ ከምዝሓበሮ፡ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኣልሸባብ ናብ ክልል ሶማል ኣትዩ ኣባላት ንምምልማል ኣብ ዝፈተነሉ ተቐቲሉ እዩ።
ብተወሳኺ ኤልከሬ ኣብ ዝተባህለ ወረዳ እቲ ክልል፡ ፍሉይ ሓይሊ ብዘካየደዎ ዳህሳስ ዝተቐበሩ ኣጽዋራት ረኺቦም ነይሮም።
ምስዚ ብዝተሓሓዝ ኣባላት ኣልሸባብ ዝተባህሉ ሰባት ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኮይኖም፡ ኣልሸባብ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ምስዚ ዝተሓሓዝ ክኸውን ከምዝኽእል ይእመን።
ድሕሪ ናይ መዓልቲታት ስቕታ ቤት ምኽሪ ክልል ሶማል ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ተኸቢቦም ዝነበሩ ኣባላት ኣልሸባብ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሶም ኢሉ።
ብተወሳኺ ዕላማ ኣልሸባብ፡ ብወረዳ ኤልከሬ ሓሊፉ “ናብ ክልል ኦሮምያ ብምእታው ምስ ሸነ ንምርኻብ ዓሊሙ ነይሩ” ኢሉ።
ኣልሸባብ ንምንታይ ኣብዚ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ከምዝኣተወን እንታይ ክሳራ ከምዝበጸሖን ኣይገለጸን።
መንግስቲ ኢትዮጵያ'ውን ዛጊድ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ዝበሎ ነገር የለን።
ኮይኑ ግና ኣልሸባብን ኣይኤስን ኣብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ክፍጽምዎ ሓሲቦም ንዝበሎም መጥቃዕቲታት ከምዘፍሸለን ኣባላቶም ከምዝሓዘን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ገሊጹ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም'ውን ኣብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ተሊሞም ነይሮም ዝበሎም 31 ኣባላት ኣልሸባብን ኣይኤስን ኣብ ቀይዲ ከምዘእተወ ገሊጹ።