'ኣብ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ኮሉሊ ኣብዚ ዓመት ክነበግስ ኢና' - ቻይና

ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሎዶ?

ብመንገዲ እቲ ቻይና ቅድሚ ሓያለ ዓመታት ዝኣወጀቶ 'ቅናትን መንገድን' (Belt and Road) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ተበግሶ ምስ ኤርትራ ክተሓባበሩ ቅሩባት ምዃኖም'ውን እቲ ዴሳዊ መራሒ ኣነጺሩ።

ኣብ ሕዳር 2021 ኤርትራን ቻይናን ነቲ ብ’በልት ኤንድ ሮድ’ (Belt and Road) ዝፍለጥ ዓቢይ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ቻይና፡ ምህናጽ ትሕተ-ቅርጺ ሰነድ ምርድዳእ ፈሪመን።

'ኣብዚ ዓመት’ዚ እቲ ዝዓበየ ወፍሪ ኮሉሊ ክነበግስ ኢና'

ኣብ መጋቢት 2023 ሓደ ሲችዋን (Sichuan Road and Bridge Group Co., Ltd.) ዝተባህለ ቻይናዊ ኩባንያ 50 ሚእታዊት ኩባንያ ዕደና ኮሉሊ (CMSC) ካብ ኣውስትራልያዊ ኩባንያ ዕደና ዳናካሊ (ASX: DNK) ገዚኡ ምንባሩ ይፍለጥ።