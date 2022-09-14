ፕሬዝደንት ኬንያ ነበር ኡሁሩ ኬንያታ፡ ብምንታይ እዩ ክዝከር?
ኡሁሩ ኬንያታ፡ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዳግም ፕሬዝደንት ኬንያ ኰይኑ ክምረጽ እንከሎ፡ “ጥሙርን ውሁድን ሕብረተሰብ ክፈጥር እየ። ከምኡ’ውን፡ ኣንጻር ብልሽውና ዝግበር ቓልሲ ክዕወተሉ’የ” ኢሉ ነይሩ።
ሃገራዊ ሓድነት ንምምጻእ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2018 ካብ ሞንጐ ዝወሰዶም ስጉምታት እቲ ሓደ፡ ምስ መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊን ቀዳማይ ሚኒስትርን ነበር ራይላ ኦዲንጋ ዝገበሮ ስምምዕ እዩ።
'ስምምዕ ሰላም'
እዚ ምልክት ፖለቲካዊ ስምምዕ ክልቲኦም መራሕቲ ተገይሩ’ዩ ዝውሰድ።
እዚ “ምጭብባጥ ኢድ” [handshake] ተባሂሉ ዝፍለጥ ስምምዕ፡ ድሕሪ መረጻ 2017 ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ንከብቅዕ ሓጋዚ ተራ ነይሩዎ።
ኣብቲ ግዜ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዛ ሃገር፡ ውጽኢት እቲ መረጻ ብምንጻግ ዳግም መረጻ ንክካየድ ወሲኑ እዩ።
ነዚ ዝተቓወመ ራይላ ኦዲንጋ ድማ፡ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዘዳለዎ ጽምብል ናይ ባዕሉ ስነ ስርዓት ምፍጻም ቃለ መሓላ ገይሩ።
ድሒሩ ክልቲኦም ፖለቲከኛታት ኢድ ንኢድ ተጨባቢጦም ዕርቀ-ሰላም ከውርዱ ከለዉ፡ ምኽትል ኬንያታ ዝነበረ ዊልያም ሩቶ ግን፡ እዚ ውሕስና መግቢ ንምምሕያሽ፣ ተበጻሕነት ሕክምናን መንበሪ ገዛን ንምርግጋጽ ከምኡ'ውን ዓውዲ ምፍራይ (ማኑፋክቸሪን) ንምዕባይ ዝተትሓዙ ኣጀንዳታት ኣዛቢዑ እዩ ብዝብል ኣይተቐበሎን።
እዚ ድማ፡ ብኸይዲ ግዜ ኡህሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ዝነበሮም ርክብ ክሕርፍፍ ምኽንያት ኰይኑ እዩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኬንያታ ኣብቲ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ነሓሰ 2022 ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ መረጻ ነቲ መወዳድርቱ ዝነበረ ኦዲንጋ ብምድጋፍ፡ ንክምረጽ ጐስጓስ ገይሩ።
እቲ ኣብ ሞንጕኡን ምኽትሉ ዝነበረ ሩቶን ዝነበረ ምትፍናን ድማ ድሕሪ መረጻ’ውን ቀጺሉ።
ኬንያታ፡ ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ክህሉ ከም ዝገብር እኳ እንተገለጸ ክሳብ ድሮ ዊልያም ሩቶ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኬንያ ኰይኑ ቃለ መሓላ ዝፈጸመሉ ዕለት ዮሃና ከይበሎ እዩ ጸኒሑ።
ዊልያም ሩቶ፡ ትማሊ 13 መስከረም 2022 ቃለ መሓላ ፈጺሙ።
ድሕሪ እቲ ብ2007 ዝተኻየደ መረጻ ብዝተላዕለ ዓሌታዊ ጐንጺ፡ ኣስታት 1200 ሰባት ክሞቱ እንከለው፡ ኣሽሓት ካብ ቤት ንብረቶም ከም ዝተመዛበሉ ይዝከር።
ኬንያታ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሓሎም ዓመታት ድማ፡ ሓድነት ንምምጻእን ጥሙር ማሕበረሰብ ንምፍጣርን ዝነበሮ ባህጊ ኣዐዊቱ’ዩ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልጹ።
ይኹን’ምበር፡ እቲ ስምምዕ ኣብቲ ተቓውሞ ሸነኽ ክፍተት ገዲፉ እዩ።
“ኣብ ውሽጢ መንግስቲ መን ኣሎ መን የለን ዝብል ደንገርገር ፈጢሩ’ዩ” ትብል ተንታኒት ፖለቲካን ሓላፊት መናእሰይ ናብ ፖለቲካ ተሳትፉ ንኽገብሩ ዝጉስጉስ 'ሲሳ ፕሌስ' ዝተብሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ነሪማ ዋኮ-ኦጂዋ።
ንመንግስቲ ክቆጻጸር ዝኽእል ድልዱል ሰልፊ ተቓውሞ ዘይምህላው ድማ፡ ኬንያታ ብልሽውናን ብኽነት ሃብቲ መንግስትን ኣብ ምቁጽጻር ክፈሽል ምኽንያት ኰይኑ።
ንራይላ ኦዲንጋ ኣብ ዝጉስጉሰሉ እዋን፡ ኬንያታ ኣብ ልዕሊ ኣብ ብልሽውና ዝጥሓሉ ውልቀሰባት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ተለሳሊሱ ከም ዝነበረ ተኣሚኑ’ዩ።
ብ2021፡ እታ ሃገር መዓልታዊ ብምኽንያት ብልሽውና ክልተ ቢሊዮን ሽሊንግ [17 ሚሊዮን ዶላር] ትስእን ምህላዋ ተዛሪቡ ነይሩ።
“ንዓይ፡ እቲ ግሁድ ሕቶ ‘ከምኡ ምዃኑ እንተፈሊጥካ፡ ስለ ምንታይ ገለ ነገር ዘይገበርካ?’ ዝብል እዩ። ቤት ፍርዲ ዝሓዞም ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ኣለው፤ ግን ክኣ ብጌጋ መገዲ ዝኸዱ ዘለው’ዮም ዝመስሉ” ይብል ክኢላ ግብሪ ኮዲ ኣፍሪቃ ኒክሂል ሂራ።
ገዘፍቲ ፕሮጀክታት ትሕተ ቕርጺ
ምምሕዳር ኬንያታ፡ ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ዓውዲ ትሕተ ቕርጺ ዓብዪ ስራሕ ሰሪሑ’ሎ።
እዞም ፕሮጀክታት ካብ ህንጸት ዓበይቲ ሓጽብታት፣ ስታዲየማት ስፖርት፣ ክሳብ ዝርግሐ ኤሌክትሪክ፣ መገዲ ባቡርን ጽርግያታትን ዝሓውስ እዩ።
ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኬንያታ ዝተሃንጸ መሳለጥያ መገዲ ናይሮቢ'ውን [ኤክስፕረስወይ] ምጥቃስ ይክኣል።
እዞም ወፍርታት ግን፡ ብዓበይቲ ልቓሓት እዮም ተሰሪሖም።
ንኣብነት፡ ካብ ሞምባሳ ናብ ናይሮቢ ዝወስድ ብቻይና ዝተሰርሐ መገዲ ባቡር፡ ንኸፈልቲ ግብሪ ኬንያ 3.2 ቢሊዮን ዶላር ዝሓቶም’ዩ።
እዚ፡ ምስቲ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ታንዛኒያን ኢትዮጵያን ዝተሰርሑ ተመሳሰልቲ ፕሮጀክታት ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ዝተጋነነ ዋጋ ወጻኢ ተገይሩሉ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይዛረቡ።
እዚ፡ መጠን ልቓሕ እታ ሃገር ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ገይሩዎ’ዩ፤ ነዚ ዕዳ ንምኽፋል ድማ ዓመታት ክወስዳ እዩ።
ኣብ ፈላማይ ዘመን ስልጣን ኡህሩ ኬንያታ [2013 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ] 50 ቢሊዮን ዝነበረ ዕዳ ኬንያ፡ ኣብ 2021 ናብ 72.1 ቢሊዮን ዶላር ሓፍ ኢሉ’ሎ።
ተንተንቲ፡ እታ ሃገር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንእተመዝግቦ ዘላ ዓብዪ ቁጠባ ዝምግብ ሓደሽቲ ትሕተ ቕርጺ የድልያ’ዩ እኳ እንተበሉ፡ ኣብ ዙርያ ዘይግቡእ ምሕደራ ሃፍቲ ግን ሕቶ የልዕሉ።
“ልቓሕ ጸገም እኳ እንተዘይሃለዎ፡ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ከመይ ኢና ንጥቀሞ ዘለና ዝብል’ዩ” ይብል ሂራ።
ኬንያታ: ኣብ ዕዳጋ ዝተጠበሰ ስጋ
ካብ ፖለቲካ ወጻእ፡ ብዙሓት ንኬንያታ ብዝነበሮ ምቑሉል ስብእና ክናፍቑዎ እዮም።
ብፍላይ ምስ ሰባት ክራኸብ እንከሎ፡ ዓርሱ ኰይኑ ቅልል ብዝበለ መገዲ እዩ ዝቐርብ።
ኣብ ናይሮቢ፡ ሓለውቲ ብቐረባ ርሕቀት ኰይኖም እናዓጀቡዎ ህድእ ኢሉ ብእግሩ ክጉዓዝ ምርኣይ ልሙድ'ዩ።
ሓሓሊፉ ከኣ፡ ብተራ ሰባትን መራሕትን ተኸቢቡ ኣብ ሓደ ዕዳጋ፡ ኣብ ኬንያ ኣዝዩ ዝፍቶ መግቢ ‘ንያማ ቾማ’ [ዝተጠብሰ ስጋ] ክበልዕ ይርኣይ።
ኬንያታ ኣብ ውድድራት ጎልፍ እውን ኣይስኣንን።
እቲ ክሳብ ሕጂ ዝነብረሉ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ [state house] ድማ፡ ንህጻናትን ፍሉጣት ሰባትን ክፉት ብምግባር ብናጻ ምብጻሕ ክገብሩ ገይሩ እዩ።
ቅድም ኢሉ፡ እቲ ከባቢ ኣብ ስልጣን ካብ ዘለው ሰባት ወጻእ ክኣትውዎ ኣይፍቀድን ነይሩ።
ኬንያታ፡ ብዙሓት ክዝክሩዎ ዝገብሮ ካልእ ባህሪያት’ውን ኣለዎ።
ንኣብነት፡ መደረ ኣብ ዘስምዓሉ ግዜ ካብቲ ዝተዳለወሉ ጽሑፍ ውጽእ ኢሉ፡ ብድሕሪ መጋረጃ ብዛዕባ ዝግበሩ ዝእንፍቱ ነገራት ይዛረብ እዩ።
ዋኮ-ኦጂዋ፡ እዚ ተፈታዊ ክገብሮ ይኽእል’ዩ፤ ግን ድማ ገሊኡ ናብ ዘይእርኑብነት ከምርሕ ይኽእል እዩ ትብል።
መብጻዓታት ትምህርቲ
ብ2013፡ ኬንያታ ኩሎም ተመሃሮ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ናይ ዲጂታል ክእለቶም ንከዕብዩ ላፕቶፕን ታብሌታትን ክገዝኣልኩም’የ ኢሉ መብጽዓ ኣትዩ ነይሩ።
እንተዀነ፡ እዚ ካብ መፈተኒ ምዕራፍ ሓሊፉ ብዙሕ ኣይሰጐመን።
ገሊኦም ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተልኣኹ ቀረባት ኣብ መዓልኦም ከይውዓሉ ክተርፉ እንከለው፡ ገሊኦም ድማ ብሰንኪ ሕጽረት መኸዘኒ ክፍልታት ተሰሪቘም።
ተዓዘብቲ ዓውዲ ትምህርቲ፡ እቲ መደብ ንመምሃራን እኹል ስልጠና ብዘይምሃብን ብሰንኪ ሕጽረት ቀረብ ኤሌክትሪክን ከም ዘይተሳኽዐ ይገልጹ።
“መንግስቲ፡ ኣብ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ኮምፒዩተር ቤተ ፈተነታት ብምህናጽ እተን ኮምፒዩተራት ከእትወን ኣማኺርናዮ ነይርና። እዚ ብቐሊሉ ክዕወት ምኽአለ፤ ግን ከኣ እቶም ነዚ ውሳነ ዝውስኑ ሰባት ንዓና ኣይሰምዑናን” ይብል ካባጂ።
ይኹን’ምበር፡ ምምሕዳር ኬንያታ ሃገራዊ ስርዓተ ትምህርቲ (ካሪኩለም) ክመሓየሽ ገይሩ’ዩ።
ኣብ ዙርያ እቲ ዝተገብረ ዕረያ ዝቐርቡ ገለ ተቓውሞታት እኳ እንተሃለው፡ እቲ ሓድሽ ስርዓት ትምህርቲ፡ ኣብ ክንዲ ተመሃሮ ፈተና ጥራይ ክሓልፉ ትኹረት ምግባር ዓቕሚ ዘለዎም ተመሃሮ ስራሕ ክረኽቡ ዘኽእሎም ክእለታት ክረኽቡ ገይሩ እዩ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብታ ሃገር ተበጻሕነት ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋጽ ዝነበረ ሰፊሕ መደብ ሙሉእ ንሙሉእ እኳ እንተዘይተተግበረ፡ ብዝሒ ዓራት ሆስፒታላት ወሲኹን ሓደሽቲ ሆስፒታላት ተሃኒጾምን እዮም።
ዓለምለኻዊ ጽልዋ ኬንያታ
ካብ ዘቤታዊ ጉዳይ ሓሊፉ ኣብ ዝሓለፉ ዓሰርተ ዓመታት፡ ኬንያ ብደረጃ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ዓብዩ’ዩ።
ብለካቲት 2022፡ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝፈጸመቶ ወራር ድሕሪ ምኹናና፡ ተቐያሪ ፕሬዝደንትነት ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተረኪባ'ያ።
ኣምባሳደር ኬንያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ማርቲን ኪማኒ፡ ኣብቲ እዋን ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃ ዝነበረ ተሞክሮ ባዕዳዊ መግዛእትን ቅልውላው ሩስያ-ዩክሬይንን ብምንጽጻር ዘቕረቦ መግለጺ ኣብ ማሕበራዊ ሚዲያ ብብዝሒ ተወጊዕሉ ነይሩ።
ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ኣብ ጉዳይ ቅልውላው ሩስያ-ዩክሬይን ጸግዒ ኣብ ክንዲ ምውሳድ ድምጺ ተኣቅቦ እየን መሪጸን።
ብተወሳኺ ኬንያታ ኣቦ መንበር ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኰይኑ ኣገልጊሉ’ዩ።
ኣብ ኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዘለው ጐንጽታት ንክፍትሑ ጻዕሪ ክገብር ጸኒሑ'ሎ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ እዋን መሪሕነት ኬንያታ፡ ኬንያ መጥቃዕቲ እስላማዊ ጉጅለታት፣ ለበዳ ኮሮናቫይረስን ምኽባር ዋጋታትን ኲናት ሩስያ-ዩክሬይን ስዒቡ ዝተፈጥሩ ፈተናት በዲሆምዋ እዮም።
ኬንያታ፡ ትማሊ ንምኽትሉ ዝነበረን ኣብ መረጻ ዝተዓወተን ፕሬዝደንት ዊልያም ሩቶ ስልጣኑ ኣረኪቡ ኣሎ።
እቲ ሓድሽ ምምሕዳር ድማ፡ ዓበይቲ መብጽዓታት ኣትዩ እዩ።
እዚኦም፡ ልዑል ሽቕለት ኣልቦነትን ምኽባር ዋጋታትን ምፍታሕ ዝብሉ ይርከቡዎም። ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ዝቕባበ ዋጋ 8.5 ሚኢታዊት ኰይኑ ተመዝጊቡ እዩ።