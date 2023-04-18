ግጭት ሱዳን፡ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ
ኣብታ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚራ ኣብ ግጭት እትርከብ ካርቱም፡ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማሰኛታት ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮጳን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ።
ንዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ኣብ ጃፓን ዝርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን፡ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ልዕሊ ዲፕሎማስያዊ ቃፍላይ ኣሜሪካ ጥይት ከም ዝተተኮሰን ኰይኑ ግን ዝተጎድአ ሰብ ከም ዘየለን ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
"እዚ ስጉምቲ ሸለልትነት ዝመልኦ፡ ዘይሓላፍነታውን ብርግጽ ውሑስ ዘይኮነን'ዩ" ክብል ተቓውሞኡ ገሊጹ።
ኣቐዲሙ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮጳ ኣይዳን ኦሃራ ኣብ ርእሰከተማ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ገዝኡ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ተገሊጹ ነይሩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣየርላንድ ሚከል ማርቲን፡ ኣብ ኦሃራ ከቢድ ጉድኣት ከም ዘይበጽሐ ኣረጋጊጹ።
እቲ መጥቃዕቲ፡ "ዲፕሎማሰኛታት ናይ ምክልኻል ግዴታታት ብዘሕዝን ኣገባብ ዝጠሓሰ" ከም ዝዀነ ተዛሪቡ።
ብተወሳኺ፡ እቲ ኣምባሳደር "ኣብ ትሕቲ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ንኤውሮጳዊ ሕብረት ዘገልግል ዘሎ ብሉጽ ኣየርላንዳውን ኤውሮጳውን ዲፕሎማት" ምዃኑ ሓቢሩ።
"ነቲ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ነመስግኖ" ብምባል፡ "ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ብቕልጡፍ ከብቅዕን ዘተ ክቕጽልን" እቲ ኣምባሳደር ኣተሓሳሲቡ።
ቅድም ክብል ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፕ ቦረል፡ ጸጥታ ዲፕሎማስያዊ ቀጽርታትን ሰራሕተኛታትን "ቀዳማይ ሓላፍነት" ሰበስልጣን ሱዳን ምዃኑ ኣብ ትዊተር ገሊጹ ነይሩ።
ወሃቢት ቃል ሕብረት ኣውሮጳ ናቢላ ማስራሊ ንማዕከን ዜና ኤኤፍፒ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ካርቱም ከምዘይወጸ ገሊጻ።
ድሕንነት ሰራሕተኛታት ቀዳምነት ዝወሃቦ ኰይኑ ስጉምትታት ፀጥታ ይግምገሙ ከም ዘለዉ'ውን ወሲኻ ሓቢራ።
ወሃቢ ቃል ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ጆን ኪርቢ ብወገኑ፡ ዋላ'ኳ ኣብ ካርቱም ቀጻሊ ስክፍታታት ጸጥታን ምዕጻው መዓርፎ ነፈርቲ እንተሃለወ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣሜሪካ፡ ሰራሕተኛታት ካብ ሱዳን ክተውጽእ መደብ ከም ዘይብላ ኣፍሊጡ።
እንተዀነ፡ ኩሎም ኣሜሪካውያን ነቲ ኩነታት "ብዝለዓለ ዕቱብነት" ክከታተሉ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ።
ኣብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱምን ኣብ ሓያሎ ካልኦት ክፋላት እታ ሃገርን ዝጸንሐ ህይወት ሃንደበት ናብ ዝኸፍአ ኵነታት ተቐይሩ’ሎ።
ኣብቲ ራብዓይ መዓልቱ ሒዙ ዘሎ ግጭት ኣስታት 185 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 1,800 ድማ ከም ዝቖሰሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር።
ናይ ዘይምርግጋእ ታሪኽ ዘለዋ ሱዳን፡ ኣብ 2019 ንነዊሕ እዋን መራሒ ዝነበረ ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ፡ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ምሕደራ ወዲቓ። ንሓጺር እዋን ኣብ ስልጣን ዝነበረ ብሲቪላዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ጥቅምቲ 2021 ብወተሃደራዊ ዕልዋ ተኣልዩ።
ካብ ሽዑ ጀሚሩ እቶም ስልጣን ዝጨበጡ ክልተ ሰባት ቀንዲ ዋናታት ናይቲ ግጭት እዮም፤ ዓብደልፋታሕ ኣል-ቡርሃን መራሒ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን፡ ከምኡ'ውን 'ሕሜቲ' ተባሂሉ ዝፍለጥ፡ መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ፡ ሓላፊ ሓይልታት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ፓራኮማንዶን እዮም።
ክልቲኦም ሲቪላዊ ምሕደራ ናብ ሱዳን ብኸመይ ይምለስ ኣብ ዝብል ኣይሰማምዑን። መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎ ንዝተገለሉ ጉጅለታት ከም ዝውክል ይገልጽ።
ኣቐዲሞም ክልቲኦም ሰብኪዳን ብምዃን ተሓባቢሮም ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሞም። ሕጂ ግን ኣብ መንጐ ክልቲኦም ውድድር ስልጣን መን ጨበጠ ንህዝባዊ ልኡላውነት ሱዳን ይዘርጐ ኣሎ። እዚ ከኣ ነቲ ኣብ መንጐኦም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዝምድና ንድሕሪት መሊሱዎ ይርከብ።
ብሰንበት፡ ክልቲኦም ወገናት ውጉኣት ካብቲ ከባቢ ክወጹ ንምኽኣል ንሓጺር እዋን ተኹሲ ደው ከብሉ ተሰማሚዖም ነይሮም። እቲ ስምምዕ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተተግበረ ግን ንጹር ኣይኰነን።
ኢጋድ፡ ንፕረዚደንታት ደቡብ ሱዳን፡ ጅቡቲን ኬንያን ናብታ ሃገር ብምልኣኽ ድርድር ሰላም ክካየድ ጻዕሪ ከም ዝገበር ኣፍሊጡ ኣሎ።
ፈጻሚ ጸሓፊ ኢጋድ ኑር መሓሙድ ሸኽ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ገለ ምዕባለታት ክረአዩ ከም ዝኽእሉ ዝሕብሩ ምልክታት ከምዘለዉ ገሊጹ።
"ክልቲኦም እዞም መራሕቲ ንሽምግልና ዝሰማምዑ እዮም፡ እዚ ንባዕሉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰዓታት ኣዝዩ ኣወንታዊ ምዕባለ'ዩ። መራሕትና ኣብ ግጭታት ሽምግልና ተመኩሮ ኣለዎም" ኢሉ።
ዛጊት ዘሎ ሓፈሻዊ ምዕባለታት እንታይ ይመስል?
- ሓይልታት ወሃቢ ህጹጽ ደገፍ፡ ን24 ሰዓታት ዝጸንሕ ስምምዕ ምቁራጽ ተኵሲ ንምግባር ድልው ምህላው እኳ እንተገለጸ፡ ሰራዊት ሱዳን ፕሮፖጋንዳ ክብል ነጺግዎ። ኣፈኛ ሰራዊት ሱዳን ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ሰዓታት ተሪፍዎ ንዘሎ ስዕረቱ ንምሽፋን ዘውጽኦ መግለጺ እዩ ኢሉ።
- መንግስታዊ መደበር ሬድዮ ኦምዱርማን ካብ ቀዳም ጀሚራ ፈነወ ኣቋሪጻ ኣላ። እታ መደበር ሬድዮ ምስ መንግስታዊ መደበር ቴለቪዥን ኣብ ሓደ ቀጽሪ እያ ተደኲና እትርከብ። ፈነወ ቴለቪዥን ድሕሪ 20 ሰዓታት ምቁራጽ ሰኑይ ንጉሆ ጀሚሩ እዩ። ንዓወታት ሰራዊት እታ ሃገር ከኣ የቃልሕ ኣሎ።
- በቲ መዓልታት ጌሩ ዘሎ ኲናት ብዙሓት ሰባት መሰረታዊ ቀረባት ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ሓገዛት ንምብጻሕ ዝፍትኑ ዘለው ሲቪላውያንን ትካላት ረድኤትን በቲ ዝቕጽል ዘሎ ኲናት ኣብ ማእከል ተዓጊቶም ከምዘለው ዳይሬክተር ትካል ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኣብ ሱዳን፡ ጋዛሊ ባቢከር ገሊጹ።
- ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ንኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ዓብደል ፋታሕ ኣልቡርሃንን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳጋሎን ኣዘራሪቡ'ሎ። ብሊንከን ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ድሕነት ዲፕሎማሰኛታትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ከውሕሱ ከምዘድሊ ምዝራቡ ሓቢሩ።