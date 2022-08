ኣብ ዶላር ዘላ ዓይኒ፡ ምልክት 'ኢሉምናቲ' ድያ?

ቅድሚ 35 ደቓይቕ

እዛ ምልክት ዓይኒ ዝተፈላለየ ናይ እንግሊዝኛ መጸውዒ ስም ኣለዋ፤ ‘ዚ ኦል ሲይንግ ኣይ’ (the All-Seeing Eye)፣ ‘ዚ ኣይ ኦቭ ሆረስ’ (the Eye of Horus)፣ ‘ዚ ኦል ሲይንግ ኣይ ኦቭ ጋድ’ (the All-Seeing Eye of God)፡ ‘ዚ ኣይ ኦቭ ፕሮቪደንስ’ (the Eye of Providence) ገለ ካብቶም መጸውዒታት እዮም።