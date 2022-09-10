ዓሌታዊ መጥቃዕቲ፣ ጎንጽን ኲናትን ዝበሓትዋ ዓመተ 2014
ኢትዮጵያውያን ሓድሽ ዓመት 2014 ከብዕሉ እንከለዉ፡ እታ ሃገር ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ኲናት እያ ነይራ።
ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ፡ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ወንበር ከም ዝረኸበ ተገሊጹ።ኣቦ-መንበር እቲ ውድብ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ከም ብሓድሽ ስልጣን ተረኪቡ። ነዊሕ ከይጸንሐ ግን ሓይልታት ትግራይ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ብምፍናው፡ ንወልድያን ካልኦት ቦታታትን ተቖፃፂሮም።
እቲ መጥቃዕቲ ናብ ከተማታት ደቡብን ሰሜንን ወሎን ካልኦት ከባቢታትን ብምስፍሑ፡ ብዕለት 23 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም [ግእዝ]፡ ቤት ምኽሪ ሚኒስተራት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተግባራዊ ዝኸውን ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ኣንቢሩ።
እቲ ኣዋጅ፡ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክጸንሕ ዝተነብረ ኮይኑ፡ ዝተፈላለዩ ክልከላታትን ግዴታታትን ዝሓዘ እዩ።
ሓይልታት ትግራይ፡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣብ ዝርከቡ ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ብምፍናዎም፣ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር፣ ሚሊሻ፣ ፋኖን ብሓባር ክወፍሩ ፃውዒት ቀሪቡ።
ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም፡ ንፌደራል መንግስቲ ብሓይሊ ንምዕላው፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝገብርዎ ዝነበረ ጉዕዞ ኣቀላጢፎም። ኣብ ደቡብ ወሎ እትርከብ ከተማ ደሴን ኢንዱስትርያዊት ከተማ ኮምቦልቻን ምስ ተቖፃፀሩን፡ ወሃቢ ቃል ማእከላይ እዚ ትግራይ፡ ኣይተ ጌታቸው ረዳ፡ ምስ ሓይልታት ኦነግ ሸኔ ከምዝተራኸቡ ኣግሂዱ ተዛሪቡ።
ብዛዕባ ግስጋሰ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ፡ ዝተሻቐሉ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ዲፕሎማሲ፡ ንዜጋታቶም ካብቲ ከባቢ ለቒቖም ክወጽኡ፡ መጠንቀቕታ ኣውፂኦም እዮም። ሓይልታት ህወሓት፡ ደብረሲና ምስ ኣተዉ ግን ነገራት ክቕየሩ ጀሚሮም።
ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣትዮም ሓያሎ ከባቢታት ዝተቖጻጸሩ ሓይልታት ትግራይ፡ ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ማእኸል እታ ሃገር ብዓፋር ኣቢሎም ዘራኽቡ ቁልፊ መስመራት ክሕዙ ፈቲኖም፤ ኣይሰመረሎምን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢዪ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ እቶም ስግኣት ዝፈጠርሉ ሓይልታት ፀረ-መጥቃዕቲ ወፍሪ ንምምራሕ፡ ናብ ግንባር ኲናት ከምዝወፈረ ተገሊጹ።
ብድሕሪ እዚ፡ እቶም ተዋጋእቲ ካብ ርእሰ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 130 ኪሎሜተር ርሒቓ እትርከብ ከተማ ደብረብርሃን ጥቓ በጺሖም እንተነበሩ'ኳ፡ ሓይልታት ትግራይ ከንሳሕቡ ተገዲዶም፤ ወይ ድማ ንድሕሪት ተደፊኦም።
ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ፡ ብሓይልታት ትግራይ ተታሒዞም ዝነበሩ ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ዳግም ድሕሪ ምቁጽጻሮም፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ትግራይ ከይቅፅል ትእዛዝ ከምዝሃበ ኣፍሊጡ።
መርማሪ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ቆይሙ
ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ኲናት ዝተኣሳሰሩ ግህሰታት ዝምርምር ኮሚሽን ዝሸመሉ እዋን፡ ኣብዚ ዓመት እዩ።
ነዚ ስዒቡ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይቲ ኮሚሽን ምምስራት ዝተቓወመ ዀይኑ፡ በጀት ከይምደቦ ንምዕጋት'ውን ተነቀሳቒሱ ኣይሰመረሉን።
ድሕሪ ኣዋርሕ ግን፡ እቲ ኮሚሽን ፍቓድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረኺቡ፡ ኣባላቱ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኺቦም።
ናብ'ታ ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተፈጸመላ ዝግለጽ ክልል ትግራይ ክበጽሑ ግን ኣይተፈቐደሎምን።
ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት
ኢትዮጵያ ምስ ኲናት ሓድሕድ ብዝተኣሳሰር ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ 23 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ጀሚሩ 14 ጋዜጠኛታት ከምዝኣሰረት፡ ዓለማዊ ተጣባቒ ጋዜጠኛታት [CPJ] ሓቢሩ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ እቲ ማእሰርቲ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ መሰረት ብምግባር "መንነት መሰረት ዝገበረ እዩ ዝመስል" ክብል'ውን ነቒፉ ነይሩ።
ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ክልተ ጋዜጠኛታት መንግስታዊ ትካል ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ (ኢቢሲ) ኣገልግሎት ሬድዮ ቋንቋ ትግርኛ፣ ዋና ኣሰናዳኢ ዩቱብ ቻነል ኡቡንቱ ቴሌቪዥን፣ ዋና ኣሰናዳኢ ተራራ ኔትወርክን መስረትቲ ሮሃ ተለቪዥንን ይርከብዎም።
ብተወሳኺ፡ ሓደ ናይ ኣሶሴይትድ ፕረስ ናይ ቪድዮ ጋዜጠኛ፣ ሓደ ካሜራማንን፣ ሓደ ሪፖርተር ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን፡ ምስ ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ጸብጻብ ብዝተኣሳሰር ፡ ተኣሲሮም እዮም።
ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኩሎም ብሞየኦም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ክፈትሑ CPJ ጸዊዑ ነይሩ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ህፃናትን ኣረጋውያንን ዝርከብዎም ተወለድቲ ትግራይ ብጃምላዊ ማእሰርቲ ይፍፀም ከምዝነበረ ዝገልጽ ፀብፃብ ዕላዊ ገይሩ።
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዕለት 25 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ጸዲቑ፡ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ክትግበር ዝጸንሐ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን፡ ብ18 ጥሪ 2014 ክለዓል ወሲኑ።
ኣብ መንነት ዝተመርኮሰ መጥቃዕቲ
ሎሚ ዓመት እውን ዓሌት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ መልክዑ ቀይሩ ቀጺሉ እዩ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ብ24 ለካቲት 2014 ዓ.ም ኣብ ዞባ ቤንሻንጉል ወረዳ ጉባ ቀበሌ ኢሲድ ፡ ኣባላት ፀጥታ መንግስቲ ሰላማውያን ሰባትን ከምዝተቐትሉ ኣፍሊጡ።
ብመሰረት ጸብጻብ ኢሰምኮ፡ እቶም ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ቀይዲ ዘእተውዎም፡ ሓደ ተወላዲ እቲ ከባቢ ዝርከቦም ዓሰርተ ተወለድtኢ ትግራይ ብጥይት ቀቲሎም።
እቲ ኮሚሽን፡ እቲ ቅትለት ካብ ፍርዲ ወጻኢ ምዃኑን፡ ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ዝተሳተፍሉ ሓደ ብህይወት ዝነበረ ሰብ በሓዊ ናይ ምቅጻል ተግባር ከምዝተፈጸመን ገሊጹ።
ኣብ ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ፡ 11ን 27ን ሰነ 2014 ዓ.ም፡ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ወረዳታት፡ ብዕጡቓት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብዙሓት ተወለድቲ ኣምሓራ ተቐቲሎም።
ሂዩማን ራይትስዎች፡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2014 ዓ.ም፡ ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዕጡቓት ክቕተሉ እንከለዉ፣ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እኹል ፀጥታ ከምዘይሃቡ ገሊጹ።
ካብ 23 ነሓሰ ክሳብ 25 ነሓሰ 2014 ዓ.ም፡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ወረዳ ኡሙሩ፡ ብዕጡቓት ሓይልታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 60 ሰባት ሞይቶም።
ልዕሊ 70 ሰባት ከምዝቖሰሉን ልዕሊ 20 ሽሕ ሰባት ካብ መረበቶም ከምዝተመዛበሉን ኢሰማኮ ገሊጹ።
ብግበረ ሽበራ ዝተበየነ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ፡ ኣብታ ክልል መጥቃዕቲ ፈጺሙ ተባሂሉ ብተደጋጋሚ ክኽሰስ ዝጸንሐ ኮይኑ፡ እቲ ጉጅለ ግን ነዚ ክሲ ይነጽጎ።
መጥቃዕቲ ኣልሸባብ
ብ13 ሓምለ 2014 ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ዶብ ዝርከባ ከተማታት ሶማልን ኢትዮጵያን መጥቃዕቲ ብምፍናው ብርቱዕ ውግእ ተኻይዱ።
ምስ ኣልቃዒዳ ጥቡቕ ምትእስሳር ከምዝለዎ ዝዝረበሉን፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ከም ግብረሽበራዊ ዝረአን፡ ኣብ ጎረቤት ሃገር ሶማል ብሰፊሑ ዝንቀሳቐስን ኣልሸባብ፡ ኣብ ዶባዊ ከባቢታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ክፍጽም ንፈለማዩ እዩ።
ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ዝወሰዱ ኾይኖም፡ ገለ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ኣል-ሸባብ ከምዝቐተሉ ይገልጹ።
እቲ ጉጅለ፡ መቕተልቲ እቶም ላዕለዎት መራሕቱ ዝምልከት ጸብጻብ ዝነጸገ ዀይኑ፡ ዛጊድ ካብ ሳልሳይ ወገን ዝተብሃለ የለን።
ቀጻሊ ሕቶ ክልልነት
ፍሉይ ወረዳ ኮንታ፣ ዞባ ምዕራብ ኦሞ፣ ዞባ ቤንች ሸኮ፣ ዞባ ካፋ፣ ዞባ ዳውሮን ዞባ ሸካን ኣብዚ ዓመት ብዕሊ መበል 11 ክልል ኣቚሞም።
እቶም ሓሙሽተ ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ወረዳን፡ ምስ ሃገራዊ መረፃ ካብ ዞባ ደቡር፡ ካብ ክልል ደቡብ ወፂኦም ናይ ሓባር ክልል ንምፍጣር ድምፂ ሂቦም።
ሃገራዊ ቦርድ መረፃ፡ ውፅኢት እቲ ረፈረንደም ብዕለት 28 መስከረም 2014 ዓ.ም ኣፍሊጡ እዩ።
ኣብቲ ረፈረንደም ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት ድምፂ ንምሃብ ከምዝተመዝገቡን ልዕሊ 1.2 ሚሊየን ድማ ድምፂ ከምዝሃቡን ሓቢሮም።
ኣብዚ ዓመት ካብ ዝተልዓሉ ሕቶታት ክልልነት ሓደ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝርከቡ ከባቢታት ወላይታ፣ ገዶ፣ ጋሞ፣ ጎፋ፣ ኮንሶን ደቡብ ኦሞን፣ ከምኡ እውን ፍሉያት ወረዳታት ደራሸ፣ ባስኬቶ፣ ኣለ፣ ቡርጂን ኣማሮን፤ ናይ ሓባር ክልል ንምምስራት ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ።
እዘን ዞባታትን ፍሉያት ወረዳታትን በብቤት ምኽሪአን ኣቢለን ዘሕለፈኦ ውሳኔታት ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኣቕሪበን፡ ተቐባልነት ረኺቡ ኣሎ።
ልዝብ ኣብ መንጎ ፌዴራል መንግስትን ትግራይን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ 15 መጋቢት2014 ዓ.ም ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ዝፀንሕ፡ ናብ ክልል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምምችቻው ንምብፃሕ ከምዝወሰነ ኣፍሊጡ።
ብድሕሪ እዚ፡ ሓይልታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ እንተበፂሑ እቲ ጎንጺ ከብቅዕ ከምዝሰማምዑ ገሊፆም።
እቲ ኲናት ደው ንምባል፡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ንኽልቲኡ ወገን ናብ መኣዲ ልዝብ ክመጹ ጸቕጢ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ንምልዛብ ድልው ምዃኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። ብድሕሪ እዚ፡ መንግስቲ ፌደራል እቶም 7 ኣባላት ዘለዉዎ ጉጅለ ተደራደርቲ ኣፍሊጡ፣ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ብኣላይነት መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዝካየድ ድርድር ንምስታፍ ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም።
መንግስቲ ፌደራል እቲ ልዝብ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክካየድ ኣለዎ ክብል እንከሎ፡ ሓይልታት ትግራይ ግን ነቲ ተዋካሊ እቲ ሕብረት ስለዘይኣምንሉ፡ ብፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ክእለ ይመርጹ። እቶም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተመረፁ 7 ወከልቲ መንግስቲ ማዕቀፍ ልዝብ ኣፍሊጦም። ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ግን፡ "እቲ ኮሚቴ ሰላም፡ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምትላል ይፅዕር ኣሎ" ክብል መግለፂ እቲ ኮሚቴ ነቒፉ።
መራሕቲ ትግራይ፡ ፈለማ ኣብቲ ክልል ተቛሪጾም ዝርእከቡ መሰረታዊ ኣገልግሎት ናብ ንቡር ክምለሱ እዮም ዝጠልቡ።
ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ትግራይ ተጸባዪ ህጹጽ ርድኤት ኮይኑ ከምዘሎ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት የመልክት።
ዳግማይ ምጅማር ኲናት
ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ውግእ፡ ድሕሪ ናይ 5 ኣዋርሕ ተኹሲ ምቁራጽ ተጋዲዱ ኣሎ። እቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ተኹሲ ምቁራጽ፡ ብ18 ነሓሰ 2014 ዝተጥሓሰ ዀይኑ፡ ዳግማይ መን ጀሚርዎ ንዝብል ነንሕድሕዶም ይካሰሱ።
ኣብ መዳበውቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኲናት ይካየድ ኣሎ። መንግስቲ ፌደራል፡ "ህዝባዊ ናዕቢ ከይፍጠር" ሰራዊቱ ካብ ከተማ ቆቦ ከምዝወፀ እዩ ዝገልጽ። መራሕቲ ትግራይ ግን ነቲ ብሰራዊት መንግስቲ ዝተፈፀመ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ንምክልኻል "ወፍሪ ፀረ መጥቃዕቲ" ከተማ ቆቦን ብርክት ዝበሉ ከባቢኣን ተቖፃፂሮም ከምዘለው ይዛረቡ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ፣ ዋግ ሕምራን ብገን ኤርትራን ሰፋሕቲ ኲናት ይካየድ ከዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ሓይልታት ትግራይ፡ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተዋደደ ኲናት ከምዝተኸፈቶም ይኸሱ።
ካብ ወገን ኤርትራ ነዚ ክሲ ብዝምለክት ዝተብሃለ የለን።