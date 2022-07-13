ኮሚሽነር ኮምሽን ምሕደራ ስግኣት ሓደጋታት ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
ኮሚሽነር ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ምስ ብልሽውና ብዝተሓሓዝ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሃገራዊ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።
ፖሊስ ፌደራል፡ ነቲ ብገበን ብልሽውና ዝተጠርጠረ ኮሚሽነር ምትኩ ሎሚ ኣብ ቀይዲ ከምዘእተወ ተሓቢሩ።
ኣብ ፖሊስ ፌደራል፡ ሓላፊ ምፅራይ ገበን ብልሽውና ዝኾነ ሓጋዚ ኮሚሽነር ታደሰ ኣያሌው፡ ኣቶ ምትኩ ምስ ሓደ ትካል ገባሪ ሰናይ ውሽጢ ዓዲ ብምትሕብባር፡ ፈጺሙዎ’ዩ ብዝተባህለ ገበን ብልሽውና ከም ዝተጠርጠረ ገሊጹ።
እቲ ገበን፡ ምስ ወናኒ “ኤልሻዳይ” ዝተባህለ ትካል ግብረ ሰናይ ብምምስጣር ዝተፈጸመ’ዩ ክብል ንሃገራዊ ቴሌቪዥን ተዛሪቡ።
ኣቶ ምትኩ፡ እቲ ትካል ግብረ ሰናይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘየለው ተመዛበልቲ ከም ዘለው ብምምሳል ንዘቕርቦ ሕቶ ዝተፈላለዩ ቀረባት ክወሃቦ ገይሩ’ዩ ዝብል ክሲ ቐሪብሉ ኣሎ።
ብተወሳኺ፡ እዚ ናይ ሓሶት ሕቶ ተሓገዝቲ ስዒቡ ዝቐርብ ረድኤት እኽልን ኣልባሳትን በቲ ገባሪ ሰናይ ተሸይጦም እቲ ገንዘብ “መግዝኢ መንበሪ ገዛ እቲ ጥርጡር” ከም ዝወዓለ ፖሊስ ብመርመራ ኣረጋጊጹ ክብል ኮሚሽነር ታደሰ ገሊጹ።
ኣቶ ምትኩ ካሳ ንዝሓለፉ ሸውዓተ ዓመታት ሓላፊ ኮሚሽን ስግኣት ሓደጋ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከገልግል እንከሎ፡ እቲ ኮሚሽን ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ሰብ ሰርሖን ሓደጋታት ንዝተጐድኡ ዜጋታት ዝእከብ ረድኤት ከተሓባብር ጸኒሑ።
እዚ፡ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሓደ በዓል መዚ ዝተኸፍተ ዝለዓለ ክሲ ብልሽውና እዩ።