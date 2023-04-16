ዕዙዝ ኣበርክቶ ዓርከ መሓዛ ኣብ ጥዕናና
ፍቅራዊ ዝምድና፡ ኣብ ምውሳኽ ዕድመን ጥዕናና ኣብ ምምሕያሽን ኣበርክቶ ከምዘለዎ ብመጽናዕቲ ዝተረጋግገጸ እዩ። ምሕዝነት’ከ ተመሳሳሊ ጥቕሚ ወይ ረብሓ ይህልዎ'ዶ?
ሒደት ካብቲ ብዙሕ ረብሓታት ምሕዝነት
ምስጢረ ምሕዝነት ዝብል መጽሓፍ ዝጸሓፈት ናይ ስነፍልጠት ጋዜጠኛ ሊድያ ደንዎርዝ፡ ማሕበራዊ ተነጽሎ ንዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ብኸመይ ከም ዝጸልዎ ገሊጻ ኣላ። ንኣብነት ጽምዋ ክስማዓካ እንከሎ ጻዓዱ ዋህዮታት ደምካ ባህሪኦም ይልውጡ እሞ ዝያዳ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልካል ሕማም ተጥሪ።
“ኣካላትና ከመይ ኢሉ ከምዚ ከም ዝሰርሕ ከኣ ኣዝዩ ዝገርም እዩ” ትብል።
ኣካላትና ብጽሞዋ ይማስን ጥራይ ዘይኮነ እቶም ምስ ማሕበራዊ ሂወት ጽቡቕ ምተስስሳር ዘለዎም ሰባት ዝያዳ ነዊሕ ዕድመ ናይ ምጽናሕን ጥዑይ ሂወት ናይ ምምራሕ ተኽእሎን ዝያዳ ዕዙዝ እዩ። መሓዙትን ኣዓሩኽን ዘለዎም ሰባት ዝበለጸ ክድቅሱን ቀልጢፎም ክሓውዩን ይኽእሉ።
ብኣንጻሩ ዝዛሕተሉ ምሕዝነትን ዕርክነታትን ናይ ሕዱር ሕማማት መበገሲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ገለ ገለ ተሞኩሮታት ከም ዝተራእየ ድማ፡ ማሕበራዊ ተንጽሎ ዘስዓቦ ሞት ካብቲ ሽጋራን ሕማም ኮለስትሮን ዘስዓቦ ሞት ብዕጽፍታት ይዛይድ።
ክፋል ናይዚ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ጥዕና ዘሎ ዝተፈላለየ ምትእስሳርን ዝምርኮስ እዩ።
ዶና ተርንቡል፡ ኣካያዲ ልምዓት ማሕበረሰብ ናይቲ ኣብ ሰሜን ለንደን ንዝርከባ ካልኦት ትካላት ግብረ ሰናይ ዝድግፍ ትካል ግብረ ሰናይ ወለንታዊ ኣክሽን ካምደን እያ፤ ብዓኣ፡ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ መዳያት ጥዕና ዘሎ ምትእስሳር ርዱእ እዩ።
"ማሕበራዊ ተነጽሎ ንዝኾነ ናይ ጥዕና ጉዳይ ዳርጋ ከምዘጋድዶ ድማ ብሓፈሻ ቅቡል'ዩ። ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትካ ንጡፍ እንተዘይኮይንካ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣካላዊ ምንቅስቓስውን ንጡፍ ኣይትኸውንን ኢኻ" ትብል ተርንቡል።
ካልእ ናይ ኣብ ኣሜርካ እትነብር ሳዒዳ ሓሽማቲ ዝተባህለት ክኢላ ስነኣእምሮ መጽናዕቲ ከም ዘረድኦ ድማ፡ "እዘን ንኣሽቱ ናይ ፍቕሪ ተግባራት ካበይ ከም ዝመጻ፡ ወይ ካብ ምንታይ ዝምድና ከም ዝተበገሳ ብዘየገድስ፡ ጥዕና ናይቶም ርክባት ኣዝዩ ኣገዳሲ'ዩ ትብል።
ንኣብነት ኣብ እትሓምመሉ ግዜ ካብ ሓደ ኣባል ስድራቤት ክንክንን ሓልዮትን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፡ እንተኾነ ካብ ዓርከ ምሓዛ እውን ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።" እዚ ኩሉ ድማ ፍቕሪ እዩ ዝገልጽን ዘንጸባርቕን ትብል።
ክሳብ ክንድዚ ዓቢ ጥቕሚ እኳ እንተሃለዎ ተራ ምሕዝነትን ኣገዳስነቱን ግን ንነዊሕ እዋን ተወንዚፉ እዩ ጸኒሑ። "ምሕዝነት ኣዝዩ ዓቢ ክብሪ ዝግብኦን ጠቓሚ ረብሓን ዘለዎ ስለዝኮነ ከም ኣገዳሲ ባእታ ኣብ ቅድሚት ክንሰርዖ እንበር ካብቶም ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነትና ከነዋስኖ የብልናን" ብምባል ድማ ደንዎርዝ የጠንቅቕ።
ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት ምሕዝነታት ካብ መርዓን ሓዳርን ወይውን ካብ ስድራቤትካ ንላዕሊ ምሕብሓብ ክህልዎ ይረአ እዩ። ኣብ 97 ሃገራት ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ምስ ስድራቤትካን ምሓዙትካን ዘለካ ጥቡቕ ቅርርብ ጥዕናን ሓጎስን ኣብ ምምንጫው ዓቢ ግደ ከም ዝጻወት ብፍላይ ድማ ዕድመ ዝደፉኡ ሰባት ብጥዕናን ሓጎስን ንክነብሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ የረደእ።
ዝተፈላለየ ዓይነት ምሕዝነታት
ኣብ ዝተፈላልዩ ባህልታት ሕብረተሰባት ዘልዉ ምሕዝነታት ዝተፍላለዩ እኳ እንተኾኑ፡ ኣብ መብዛሕቱኡ ሕብረተሰብ ዝምስረት ምሕዝነት ብወለንታ ዝምስረት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ እቶም ዝተቀራረቡ/ባ ሰባት ዘሎ ዝምድና ምስ ግዜ ክቀያየር ዝኽእል ኮይኑ እቶም ውልቀሰባት ማሕበራውን ስማዒታውን ዕላማታቶም ዘተግብርሉ መድረክ እዩ።
እቲ ዝምድና በቶም ዝተሰርዑ ኣካይዳታት ዝምእከል ድዩ ክኸውን ወይስ እቲ ዘሎ ምትእምማን ካብቲ ዘሎ መሳርዕ ርክባት ክዕብልል ይኽእል ንዝብል ግን በቲ ዘሎ ባህሊ ናይ ምጽላው ተኽእልኡ ዝሓየለ ከም ዝኾነ እያ ሓሽማቲ ትገልጽ።
"መንእሰይ ከለኻ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ዕርክነትን ዝምድናታትን ግዜ ከተሕልፍ ትኽእል ኢኻ፡ ምኽንያቱ ትድህስስ ስለ ዘለኻ። ዕድመ እንዳወስኽካ ክትከይድ እንከለኻ ግና ብዙሕ ካብቲ ንዓኻ ዘይጠቕመካ ዝምድናታት ክትቆርጾ ኢኻ" ብምባል ሓሽማቲ ሰባት እናዓበዩን ናይ ግዜ ስምዒቶም እናተቐየረን ምስ ከደ፡ ብዛዕባ ማሕበራዊ ርክባቶም ዝያዳ ጥንቁቓት ይኾኑ ትብል።
ኣብ ምሉእ መስርሕ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ኣገዳስነት ዕርክነት ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ ብርግጽ ርኡይ ፍልልያት ይርአ። ደንዎርዝ ከም ዝጸብጸቦ፡ ዕርክነት ንህንጸት መንነት መንእሰያት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ዝርከቡ ዓበይቲ ሰባት ድማ ብመጠኑ ኣገዳስነቱ ይጎድል፡ ኣብ ኣረጋውያን ድማ እቲ ዕዙዝነቱ እናወሰኸ ይኸይድ።
ብፍላይ ጥዕና ዕርክነትናን ምሕዝነትናንን ኣገዳሲ'ኳ እንተኾነ ዝኮነ ይኹን ምሕዝነት ግን ኣብ ሂወትና ጠቃሚ እዩ። ዝሕቱል ዕርክነት ዝተፈላለየ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድልና ዝያዳ ንምስፋሕ ሓጋዚ ክኸውን ከሎ፡ ድልዱል ዕርክነት ድማ እቲ ቀንዲ ሓገዝን ደገፍን ዝህብ እዩ።
ብዙሕነት ዕርክነት/ምሕዝነት እውን ጽቡቕ እዩ። ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ዝምድናታት ምህላው ንጥዕናና ዝሓሸ ይመስል፣ ሰዓል ናይ ምክልኻል ዓቕምና ከይተረፈ ከዕብዮ ይኽእል እዩ።
ብኻልእ ሸነኽ ምስ ሰባት ዘሎና ዕርክነት/ምሕዝነት ብዝተረረሉ መጠን ኣብ እዋን ባእሲ ንንጉድኦ ስለዘጋድዶ እቲ ምቅርራብና ሚዛኑ ዝሓለወ እንተኾነ ይምረጽ። ምኽንያቱ ከምዚ ዓይነት ዝምድና ክበላሾ ክዕረን ወይ ካልእ ኣንፈት ክምዕብል ስለዝኽእል። ብተዛማዲ'ውን ኣብ ዙርያኻ ኣእላፍ ዓርከ ምሓዛ እንከለዉኻ ክጽምወካ ይኽእል እዩ።
ናብ ሕክምናዊ መዳይ ምስ እንመጽእ”ውን፡ ሓካይም ብሕማም ረሲዕ ንዝተጠቕዑ ኣረጋውያን ብዘይካቲ ዝህብዎም ኣፋውስ ናብ ማሕበራዊ መዘናጋዒታትን ኣኼባታትን ክኸዱ ይእዝዝዎም። ንኽሕግዝዎም ድማ ናይ ንእስነትን ናይ ዕርክነቶምን ድሕረባይታ እንታይ ከም ዝመስል ከጽንዑ ይረኣዩ ።
ብሓፈሻ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ዝምድና ክንርዶኦ ዘለና፡ ብሓደ መዓልቲ ከምዘይህነጽን ንምምስራቱን ማዕሟቑን ክሳብ ብሂወት ዘልና ክንኩስኩሶ ዘሎና ነገር ምዃኑ እዩ። ገለ ሰባት እውን ሕጂ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ብምባል ክሳብ 50ታት 6ታት ዕድሚኦም ዝብጽሑ የወንዝፍዎ እሞ፡ ኣብቲ ዐድመ ምስ በጽሑ ግና ከም ሓሳቦም ብቀሊሉ ምስ ሰባት ዝምድና ብቀሊሉ ክምስርቱ ስለዘይክእሉ ይጣዓሱ።
ገለ ገል ሰባትውን ጉጅለ ጉጅለ ብሙዃን፡ ከም ከባቢኻ ምጽራይ ዛኣመሰለ ወለንታዊ ስራሕ ምስታፍ፡ እግሪ ጓዕዞ ምጉዓዝን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለን ንጥፈታትትን ሓያሎ ረብሓታት ኣለዎ ይብሉ እዮም። ምኽንያቱ ንሓንሳብ ጥራይ ዝካየድ ንጥፈታት ዘይኮነስ፡ ነባሪ ዕርክነት ክሃንጽ ዝኽእል ነዊሕ ዝጸንሕ መደባት ስለዝኾነ ማሕበራዊ መራኸቢታትካ ክትሃንጽ ርሒብ ዕድል ይፈጥሩልካ።
ሓቂ እዩ ምስ ዘሎ ናህሪ ዋጋታትን ክብሪ መነባብሮን ከምዚኦም ዓይነት ማሕበራዊ ኣጋጣምታት ምፍጣርን ምስታፍን ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ግዜ እዩ። እዚ ድማ ንሰባት ወላውን እናደልዩ ኣቡኡታት ዘይጽንበሩ ክገብሮም ይኽእል እኳ እንተኾነ ነቲ ዓቢ ረብሓኡ ንምኽሳብ ግና ወላ ተራኺብካ ኩባያ ሻሂ ምስታይ ዛኣመሰለ ቅልል ዝበለ ንጥፈታት ምዝውታር ግን ኣገዳሲ እዩ።
ብሓፈሻ፡ ንጥዕና ዘተባብዕ ዕርክነት ኣብ ዝምልከት፡ ኣየኖት ዓይነት ምትእትታዋት ዝበለጸ ከም ዝሰርሑ ዝያዳ መርትዖታት ዘድሊ እኳ እንተኾነ፡ ዳርጋ ኩላትና ሕጂ ክንወስዶም እንኽእል ቀለልቲ ስጉምትታት ኣለዉ።
ሓደ ካብዚ እንወስዶ መሰረታዊ ትምህርቲ ግና፡ ኣዕሩኽ ምጥራይ ኣቃሊልካ ክራኣይ ከምዘይብሉ እዩ። ከምቲ ደንዎርዝ ዝብሎ፡ "ኣብ መዓልቲ ውሱን ግዜ ኣለና፡ ዕርክነት ድማ ወፍሪ ይሓትት።"
ብርግጽ ድማ እቲ ወፍሪ ኩሉ ግዜ ቀሊል ኣይኮነን፡ ግን ከኣ ረብሓ ኣለዎ። እንበኣር ንዝምድናታትና ነቕልበሎም።