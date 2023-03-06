ኣብ ኤርትራ ስቅያት፡ ማእሰርቲን ምስዋርን ይቕጽል ኣሎ- ሕቡራት ሃገራት
ኩነታት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ "ናይ ምምሕያሽ ምልክት ኣየርኣየን" ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ።
ምክትል ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰባዊ መሰላት ሕቡራት ብሰኑይ 6 መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብታ ሃገር ከቢድ ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ይፍጸም ከምዘሎ ሓቢሩ።
ናዳ ኣልናሺፍ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ጀነጃ ሰዊዘርላንድ ዝተኸፍተ መጋባእያ ቤትምኽሪ ሰባዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ: ኣብታ ሃገር ማእሰርትን ምስዋርን ይቕጽል ኣሎ ኢሉ።
"ስቅያት፡ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፡ ሰብኣውነት ዝጎደሎ ኣተሓሕዛ እሱራት፡ ግዱድ ምስዋርን ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገልጹ እሙናት ጸብጻባት ናብ ቤት ጽሕፈትና ይቐርቡ ኣለዉ።
"ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ" ድማ እቲ ብዓልመዚ ጠቒሱ።
"ብተወሳኺ፡ ንሰባት ብሰንኪ እምነቶም ምእሳር'ውን ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ኣሎ። ብኣሚት ዝቑጸሩ መራሕቲ ሃይማኖትን ሰዓብቲን" በቲ ኩነታት ከምዝተጸልዉ ድማ ይሕብር።
ኣብታ ሃገር መሰላት ሓሳብካ ምቅላጽ፡ ምውዳብን ሰላማዊ ምክያድ ተኣጊዱ ከም ዝርከብ'ውን ኣብቲ ጸብጻብ ሰፊሩ'ሎ።
እቲ ግዱድን "ገደብ-ኣልቦን ወትህድርና/ሃገራዊ ኣገልግሎት" ኲናት ትግራይ ድሕሪ ደው ምባሉ'ውን ብዝሓየለ መልክዑ ይቕጽል ከምዘሎ ኣልናሺፍ ገሊጹ።
እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብስቅያት፡ ጾታዊ ዓመጽን ግዱድ ስራሕን ዝተሰነየ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ'ሎ።
ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ካብቲ ገደብ ኣልቦን ግዱድን ወትህድርናን ምግሃስ መሰላትን ንምህዳም ናብ ስደት ከምዝውሕዙ ይፍለጥ።
ኣብ መወዳእታ 2022፡ ልዕሊ 160,000 ኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ኣብ ሱዳን ከምዝነበሩ ጸብጻባት ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት (ዩ-ኤን-ኤች-ሲ-ኣር) የረድእ።
ኣብ ኢትዮጵያ'ውን ብተመሳሳሊ፡ ኣብ መወዳእታ እቲ ዓመት ልዕሊ 130,000 ሓተትቲ ዑቕባ ምንባሮም ኣብቲ መግለጺ ተጠቒሱ'ሎ።
"ኤርትራ፡ ንሃገራዊ ኣገልግሎታ ምስቲ ዘለዋ ዓለምለኻዊ ግዴታ ሰባዊ መሰላት ብዝሳነ ከተካይዶ ንጽውዕ" ክብል እቲ ምክትል ኮሚሽነር ተማሕጺኑ።
"ሃገራት ንኤርትራውያን ሓተትቲ ዑቕባ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ምምላስ ደው ከብላ'ውን ንጽውዕ"።
ከም ግብጺ ዝበላ ገለ ሃገራት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ሃገሮም ክመልሳ ምጽንሐን ተሓለቕቲ መሰላት ይገልጹ።
እቲ ብሰብመዚ መንግስቲ ኣብታ ሃገር ዝፍጸም ዘሎ ምግሃስ መሰላት ከም ንቡር ምውሳዱ ከምዘሻቐሎ'ውን ኣልናሺፍ ተዛሪቡ።
ኣብ 2016 ከምኡ'ውን 2017 ዝወጹ ጸብጻባት ቤት ምኽሪ ሰባዊ መሰላት፡ መንግስቲ "ኤርትራ ጊልያነት፡ ማእሰርቲ፡ ግእዱድ ምስዋር ስቅያት፡ ከምኡ'ውን ሰብኣውነት ዝጎደሎ ተግባራት፡ ምስዳድ፡ ጾታዊ ዓመጽን ቅትለትን ዝርከብዎም ገበናት ኣንጻር ሰባውነት ከም ዝፈጸመ'ኳ እንተ ኣመልከተ፡ ብምግሃስ መሰላት ዝተሓተተ ዋላ ሓደ ሰብ የለን" ብምባል ስጉምቲ ክውሰድ ኣሚቱ።
ኤርትራ ብወገና፡ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ምግሃስ መሰላት "ፖለቲካዊ ኣጀንዳ" ዘለዎ "ተጻብኦታትን ምስርጣይን" እዩ ክትብል ነጺጋቶ'ላ።
ወኪል ኤርትራ ኣብ ጀነቫ ነቲ መጋባእያ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ሃገሩ "ናጻ ፖለቲካዊ ሕርያ" ከምዘለዋ ብምጥቃስ፡ "ኣብ መሰረታዊ መሰላት ዝጭበጥ ምምሕያሻት ትገብር ኣላ" ክብል ሞጒቱ።
እቲ ብዓልመዚ ሕቡራት ሃገራት፡ ብዛዕባ ቤት ጽሕፈቱ ምስ ሰብመዚ ኤርትራ ዘካየዶ ርክብ ክገልጽ እንከሎ ድማ "መንግስቲ ብዝገበረሉ ዕድመ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዞባዊ ወኪልና፡ ካብ 4 ክሳብ 7 ግንቦት 2022 ንካልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ" በጺሑ ምንባሩ ጠቒሱ።
እቲ ወኪል ምስ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ፡ ፍትሒ፡ ዜናን ካልኦት ላዕለዎት ሰበሰልጣንን ኤርትራ፡ ከምኡ'ውን ምስ ናይ ልምዓት መሻርኽቲ ኣካላትን ተራኺቡ ነይሩ።
ንኩነታት ሰባዊ መሰላት ኤርትራ ንምክትታል ዝተመዘዙ ፍሉያት ወኪላት ቤት ምኽሪ ሰባዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ናብታ ሃገር ከይኣትዉ ከምዝተኸልከሉ ክገልጹ ጸኒሖም'ዮም።
ኣብ መስከረም 2001 ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ኣባላት ናይቶም ብ"ጉጅለ-15" ዝፍለጡ "ንምልካዊ" ኣካይዳ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝነቐፉ ላዕለዎት ሚኒስተራትን ጀነራላትን ክሳብ ሎሚ ተሰዊሮም ይርከቡ።
ኣብቲ እዋን ኣብ ቀይይ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት'ውን ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብዘይ ቅዋምን ሃገራዊ ምርጫን ነታ ሃገር ካብ 1991 ኣትሒዙ ይመርሓ'ሎ። እቲ ኣብ 1993 ዝቖመ መሰጋገሪ ሃገራዊ ባይቶ'ውን ብዘይወግዓዊ መንገዲ ፈሪሱ'ዩ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ንዘቤታዊ ጉዳያት ዝምልከት ቃለ-መሕትት ዘካየደ ፕረዚደንት፡ እሱራት ክፈትሕን ፖለቲካዊ ጽገናታት ከተኣታቱን ትጽቢት ተነቢሩሉ'ኳ እንተነበረ፡ ዛጊት ዘአንፈቶ ነገር የለን።
ንዘቤታዊ ጉዳያት ዝምልከትን 4ይ ክፋልን ቃለ-መሕትት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ሰሙን ክገብር ትጽቢት ይግበረሉ።