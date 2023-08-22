ኣብ ሙዚቃ ዓለም ኣዘራረቢ ዀይኑ ዘሎ ቖልዓ
ኣብ ለንደን ዝነብር ማላካይ ባዮ ተማሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያ፡ ማላካይ ‘ፒየ-የሱስ’ ዘርእስታ፡ ሓንቲ ዉርይቲ ናይ ክላሲካዊ ቅዳሴ-ሙታን መዝሙር ኣብ ውድድር “Britain’s Got Talent” ኣቕሪቡ። ድምጹ ኣዝዩ ማራኺ ስለዝነበረ ከኣ ኣብቲ ኣደራሽ ዝነበሩን ብቲቪ ዝርእዩን ብኣንክሮ ተኸታተሉዎ። ክእለቱን ተውህቦኡን ካኣ ንቕጽበት ኣቓልቦ ሰማዕቲ ሰሓበ።
ኣብቲ ፈለማይ መድርኽ ውድድር ምስ ተዓወተ ኣብቲ ዝሰዓበ ዙርያ ስምዒት ዝቕስቅስ ናይ ፑቺኒ - እቲ ዓቢ ኢጣልያዊ ደራሳይ ሙዚቃ - ‘O mio babbino caro’ (ትርጕሙ ‘ኣቦይ መዓረይ’ ዘስምዕ) ምስ ኣቕረበ ኵነታት ተለወጠ።
ማላካይ ነቲ ሰማይ ዝጥንቍር ዜማ ክርዕሞ ስለ ዝኸኣለ ኣብ ሞንጎ ተዓዘብትን ዳያኑን ዘይተጸበይዎ ህሞት ተፈጥረ። እቲ ወዲ 14 ዓመት ቖልዓ፡ ሓያል ፍቕርን ዓቕምን ኦፐራ ከም ዘለዎ ኣመስከረ። ብድጋፍ ድምጺ ሰማዕቲ ኸኣ ኣብ ደምዳሚ ዙርያ በጽሐ። እታ ዜማ ንባዕላ ርእሱ ዝኸኣለ ዛንታ ኣለዋ። ንሕጂ ግን ናብ ማላካይ ከነድህብ።
ማላካይ ነታ ዉርይቲ ናይ ፑቺኒ ዜማ ምስ ኣቕረበ ጋዜጠኛታት ‘ደጊም ኣብ ዓለም-ኦፐራ ሓደ ኮኾብ ተወልደ’ ክብሉ መስከሩ። ንዴኣኑ ናይቲ ዉድድር በቲ ብርቂ ድምጹን ዓቕሙን ኣስተንከሮም።
ማላካይ ብቃናኡ ነቶም ብተራ-ሰብ ክብጽሑ ዘይከኣሉ ኖታታት ምስ ተደሃየ ብሩኖ ቶንዮሊ ዝበሃል ኣባል ጋንታ ዳኣኑ ብስምዒት ተመሲጡ ነብዐ። ሽዑ እቲ ኣብ ኣደራሽ ዝነበረ ኣሽሓት ተዓዛቢ ብድድ ኢሉ ንማላካይ ብጣቕዒትን ጨብጨባን ተቐበሎ።
መራሒ ናይ’ቶም ዳያኑ፡ ሳይሞን ካወል “ደጊምሲ ሓደ ካብ’ቶም ዝበለጹ ቃና ደቂ ሰብ ሰሚዐ፤ ” ክብል መስከረ።
እንግሊዛዊ ኣፍራይ መደባት ተሌቪዥን፡ ሳይሞን ፊሊፕ ካወል፡ ልዑል ፈጠራዊ ክእለት እተዓደሎ መስራቲን ወናኒን ‘ኤክስ ፋክተርን ብሪተይን ጎት ታለንትን’ ዝተባህለ መዘናግዒ ኩባንያ ኮይኑ፡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ኣሜሪካ’ውን ዝድነቕ ክእለትን ዓቕምን - ማለት፡ ዘይተጋህደ ተውህቦ ዘለዎም ስነ-ጥበበኛታት ኣብ ምልላይን ኣብ መድርኽ-ዉድድር ንምቕራብን ዚነጥፍ፡ ኣብ ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ዓዲ እንግሊዝ ዓቢ ተራ ዘለዎ ሓደ ካብቶም 100 ጸለውቲ ዓለምና፡ ዕዉትን በዓል ዓቢ ዝናን ሰብ’ዩ።
ማላካይ መደቡ ምስ ኣቕረበ፡ ሳይመን “ብዛዕባኻ ሓንቲ ቃል እየ ክብል፡ ጎልደን!” ብምባል ነታ ሳሕቲ ዝጥቀመላ ንብሉጻት ኣቕረብቲ ምርኢት እትወሃብ ወርቃዊት ደወል ብምጥዋቕ ማዕረ ክንደይ ከምዝተመሰጠ ገለጸ። በታ ውሳነ እቲኣ ከኣ ኣርባዕቲኦም ደያኑ ንማላካይ ናብ’ቲ ቀጻሊ ደምዳሚ መድርኽ ንክሰግር ተቐበሉዎ።
ማላካይ ምስ ኣለድ ጆንስ
ማላካይ፡ እቲ ንልቢ ሰማዕቱ ዝማረኸ መንእሰይ፡ ንማዕከን ዜናታት’ውን ማግኔት ኰነ፣ እንኮላይ ነቲ ህቡብ ራድዮ ክላሲክ-ኤፍ-ኤም። እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ኣብ ሙዚቃ-ዓለም ቅያ ዝመልኦ ሓዲስ ተሞክርኡ ንህይወቱ ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝጸለዎ ንምፍላጥ ከዛርብዎ ተጓየዩ።
እቲ ንማላካይ ብኣካል ረኺቡ ዜዛረቦ ኣባል ክላሲክ-ኤፍ-ኤም/ተዋሳኢ-ኦፐራ ኸኣ ኣለድ ጆንስ ዝተባህለ ኣብ ኦፐራ-ዓለም ዓቢ ዝና ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ነበረ። ኣለድ ጆንስ ብንእሽቶኡ ልክዕ በቲ ማላካይ ዝሓልፎ ዘሎ ተሞኵሮ ስለ ዝሓለፈ - ማለት ብንእሽትኡ ኣብ ዓለም ኦፐራ ዝና ብምጥራይ ንኣቓልቦ ሃገር ዝረኸበ ስነ ጥበባዊ ነበረ።
ንምዃኑ፡ ኣለድ ጆነስ ምስ ማላካይ ሓቢሮም ዝሓለፈ ልደት ተራኺቦም ‘O Holy Night’ እትበሃል ናይ ልደት መዝሙር ምስ ዘመሩ ነታ ቪድዮ ኣብ ሓጺር እዋን ማዕረ 25 ሚልዮን ሰባት ርእዮምዋ።
እቲ ዝርርብ ኣብቲ ታሪኻዊ ቤተ-ክርስትያን ቅድሰተ-ማርያም (ል-ስትራንድ) - ሓደ ካብ መለዮታት ህንጻ ለንደን - እዩ ተኻዪዱ።
ኣለድ ጆን ንማላካይ እቲ ብጣዕሚ ዘስተማቕሮ ዓይነት ሙዚቃ ምስ ሓተቶ ንቕጽበት ኦፐራ ኢሉ መለሰሉ። ካብ’ቶም ኣብሊጹ ዝፈትዎም መሃዝቲ ሙዚቃ ኸኣ በዓል ሞዛርት፣ ፑቺኒን ሃንደልን ምዃኖም ሓበሮ።
ኣለድ ጆነስ ቀጺሉ፡ በቲ ማላካይ ዝተጓናጸፎ ዓቢ ዓወት - ኣብ “Britain’s Got Talent “ ኣብ መወዳእታ መድርኽ ብምብጽሑ፡ ከምኡ’ውን በታ ‘ወርቂ’ (Gold) ዘርእስታ ዘሕተማ ሓዳስ ሲዲ ናይ ዮሃና ቃል ኣስምዖ።
ማላካይ ‘ዩኒቨርሳል ሙዚክ’ ዝበሃል ዓቢ ትካል ናይ ሕትመት-ሙዚቃ ተቐዳዲሞም ጠለብዎ። እቲ ትካል ንበዓል ሉችያኖ ፓቨሮቲ ዘኣመስሉ ‘ሶፕራኖ’ ዝሓቘፈ ኰይኑ ኣብ ዓለም ኦፐራ እቲ ዝለዓለ ስም ዘለዎ’ዩ። እታ ሲዲ ናይ ማላካይ ብሓምለ 2023 ተሓቲማ ንቕጽበት ኣብ ራድዮታት ክላሲካል ሙዚቃ ቀዳማይ ተርታ ሓዘት።
ማላካይ ተቐቢሉ “ሲዲ ንከሕትም ኣብ ሓሳበይ ኣይነበረን፣ እዚ ኹሉ ጸጋ ንክኣምኖ የሸግርኒ” ኢሉ ንኣለድ ጆንስ መለሰሉ።
ክልቲኦም ማላካይን ኣለድ ጆንስን ተመሳሳሊ ተሞኵሮ ስለ ዘለዎም ብጽቡቕ ዕድሎም፡ ብስሉጥ ዝና ምርካቦም፡ ብኣተዓባብዮኦም እናተቐባበሉ ከዕልሉ ኣብ ጕዳይ ኣዴታቶም ምስ በጽሑ ብስሓቕ ትዋሕ በሉ። “ኣደይ ንጎሮረይ ቍሪ ከይኣትዎ ድሓር ድምጸይ ንከይብከል ኢላ 50 ሻርፓታት እንተዘይተኸዲነ ኣይትቐስንን’ያ” እናበለ ማላካይ ንኣዲኡ ኣላገጸላ።
ዓመተ 2023፡ ንማላካይ ከም ንፋስ ኣባዀበራ (whirlwind) ተሰኪማ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ኣብጺሓቶ’ያ። ዝሓለፈ ሚያዝያ ማላካይ ኣብ’ቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ‘ሮያል ኣልበርት ሆል’ ዝበሃል ያታዊ መድርኽ ኣብ ቅድሚ 5,000 ዝኣኽሉ ተዓዘብቲ ብናይ 'እንግሊዝ ሃገራዊ ኦርኬስትራ' ተሰንዩ ክዋነ ብምኽኣሉ ዓቢ ሞሳ ረኸበ።
ፍጻመ "ሮያል ኣልበርት ሆል" ብሓቂ ዘደንቕ ተመኵሮ ምንባሩ ማላካይ ባዕሉ ይምስክር።
"መቓልሕ ሙዚቃ ናይ'ቲ ኦርኬስትራ ንሰማይ ገጹ'ዩ ተሰኪሙ ዘዕርገካ" ክብል ብፍስሃ ተዛረቡ።
ዉድድር “Britain’s Got Talent” ብድሕሪ ምርኢት "ሮያል ኣልበርት ሆል" ኢዩ ተኻይዱ።
ቅድሚኡ ግን፡ ብሕዳር 2022፡ ኣብ ሮያል ኦፐራ ሃውስ ሓደ ኣሰንባዲ ጕዳይ ተረኺቡ ነይሩ።
ኣብ ሮያል ኦፐራ ዘጓነፈ ፍጻመ
ሮያል ኦፐራ ሃውስ ኣብ ማእከል ለንደን (ኮቨንት ጋርደን) ዝርከብ ምንጪ-ደስታ ደቂ-ለንደን ጥራይ ዘይኰነስ ንዅሎም ኣፍቀርቲ ኦፐራ ዓቢ ህያብ’ዩ። እቲ መሪሕ-ተራ ዘለዎ ናይ ኦፐራ ኩባንያ በቶም ዘሰናደኦም ኦፐራታት ኰነ ምርኢታት ክምዘን እንከሎ እቲ ዝረዘነ ሚዛን ዘለዎ ትካል’ዩ።
ንማላካይ ብቃናኡ ስለ ዝመረጽዎ ኣብ ናይ ሃንደል ኦፐራ - ‘ኣልሲና’ ዘርእስቱ ዓቢ ምርኢት - ን’ኦበርቶ’ ዝበሃል ፍጥረት ወኪሉ ክዋነ ዓደምዎ።
ማላካይ ብዕድመኡ መሰረት ዘድሊ ምድላዋት ገይሩ ኣብቲ ቦታ ተረኸበ። ሽዑ ማላካይ ዕድሚኡ 12 ጥራይ’ዩ ነይሩ። ኣብቲ ኦፐራ ማላካይ ዝዝምሮ ፍሉይ ዜማ ተዋሂቡዎ ስለ ዝነበረ ተርኡ ምስ በጽሐ ኣብ ቅድሚ ጸጥ ኢሎም ዝሰምዑ ዝነበሩ ኣሽሓት ሰባት በቲ ብሉጽ ድምጹ ክደሃ ጀመረ።
ሃንደበት በዚ መጸ ዘይብሉዎ ሓደ ሰብኣይ ዓው ኢሉ ንማላካይ ክድህሎን ከስተናዕቖን ተሰምዐ።
ተዓዘብቲ ሰንቢዶም፡ ብድድ ብድድ በሉ፣ ነቲ ሰብ ዓገብ እንተበሉዎ መሊሱ ገደደ። ተቘጢዖም ነቲ ኣደራሽ ብጣቕዒቶም መልእዎ፣ ንድምጺ እቲ ሰብኣይ ከኣ ቀበርዎ። ንማላካይ ከኣ ሞራሉ ምእንቲ ከይስበር ንደቓይቕ ዝኣክል ናይ ኣጆኻ ጣቕዒት ኣስነቕዎ። እቲ ሰብኣይ ነቲ ምርኢት ክዘርጎ ከም ዘይክእል ተገንዚቡ ሞሊቑ ወጽአ። ማላካይ ከኣ ሰገጥ ከይበለ ብደገፍ ተዓዘብቲ ምርኢቱ ቀጸለ።
ንጽባሒቱ ብዙሓት ዓበይቲ ሚድያታትን ጋዜጣታትን በቲ ዝተረኽበ ዓድዮት ጸሓፉ፡ ነቲ ሰብኣይ ከኣ ሰፍ ዘይብል ነቐፌታ ኣሰከምዎ።
ናይ’ፋይናንሻል ታይምስ’ ኣሰናዳኢ “ተገይሩ ዘይፈልጥ ግዕዝይና ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ተፈጸመ” ክብል ንዓለም ነገረ።
‘ዘ ታይምስ’ ድማ “ኣብ ሮያል ኦፐራ ሃውስ ካብ ሓደ ተዓዛባይ ዘስገልግል ኣደብ ረኣና” ክብል ነቲ ዘይንቡር ግብሪ ኰነኖ።
ሃየስቲ ድማ ነቶ ማላካይ ዘቕረቦ ምርኢት “ሃንደበታዊ ጸገም’ኳ የጓንፎ ንተራኡ ብግቡእ ብምፍጻሙ ክንኣድ ይግብኦ” ክብሉ ርእይቶኦም ኣስፈሩ።
‘ዘ ጋርድያን’፡ ‘ተለግራፍ’ ዝበሃሉ ዓበይቲ ጋዜጣታት’ውን ብግዲኦም ዓገብ በሉ።
እቶም ሓለፍቲ ናይ ሮያል ኦፐራ ሃውስ ነቲ ሰብኣይ ተኸታቲሎም ስሙ ስለዝረኸቡዎ ንሓዋሩ ናብቲ ሮያል ኦፐራ ንከይኣቱ ከልከልዎ። ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ጸይቂ ከም ዝገበረ ግን ኣይነገሩን።
ማላካይ፡ ዋላኳ ኣብ መወዳእታ'ቲ ዉድድር 'Britain’s Got Talent' እንተዘይተዓወተ፡ እኹል ዝናን ኣፍልጦን ተቐባልነቱ ኣብ ኦፐራ ዓለም ኣረጋጊጹ’ዩ ነቲ ውድድር ዛዚሙዎ።
እቲ ናይ መወዳእታ ውድድር ብድምጺ ህዝቢ ኢዩ ዝዛዘም። ማላካይ ከኣ ልዕሊ 11% ናይ ኣድመጽቲ ድምጺ ጥራሕ እዩ ረኺቡ።
ንምዃኑ ማላካይ ወዲ’መን’ዩ?
ማላካይ ወዲ ሸውዓተ ዓመት እንከሎ፡ ብድፍኢትን ምትብባዕብን ኣዲኡ ኣብ ሙዚቃ ዓለም ከም ዝኣተወ የዘንቱ።
ብንእሽትኡ’ዩ ኣብ ቤት-ትምህርቱ ሓደ ካብ’ቶም ቀንዲ መዘምራን ኰይኑ ዓብዩ።
ኣብ ጊዜ ዕረፍቱ ናይ ኮምፕዩተር ጸወታ፡ ወይ ከኣ ሳክሶፎን ክለማመድ ደስ ይብሎ ነይሩ። ን
ጋንታ ሊቨርፑል ድማ’ዩ ዝድግፍ። ምስ ዓበየ ኸኣ ሕልሙ ናይ ኦፐራ ዓለም ድምጻዊ ኰይኑ’ዩ ክዋሳእ ዝደሊ።
ማላካይ መቦቖሉ ኣፍሪቃዊ’ዩ - ኣቦኡን ኣዲኡን ካብ ሴራሊዮን እዮም። ስድርኡ ንዓዲ እንግሊዝ ምስ መጽኡ ኣበርቲዖም ጸዓሩ፣ ብኽንክን ከኣ ኣዕበዩዎ። እንሆ ኸኣ ፍረ-ጻምኦም ኣብ ዉላዶም ማላካይ ይርአ።
ማላካይ ኣብ ንእስነቱ ንመዘነታቱ ዓቢ ኣብነት’ዩ ኢሎም ዝምጕስዎ ብዙሓት’ዮም። ዝተጓናጸፎ ዕብየትን ዝናን ከኣ ብሚትዮሪካዊ ዉንጫፈ ክግለጽ ይከኣል ይብሉ። ድምጹ ንዓለምና ዓቢ ህያብ፣ ዛንትኡ ድማ ንብዙሓት መናእሰያት ደራኺ ኰይኑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሙዚቃ ዓለም ማዕበላዊ ክስተት ከስዕብ ከምዝኽእል ተንብዮም ኣለው።