ኣብ ዓዲ-ዳዕሮ ተወሳኺ ደብዳብ ከምዝተኻየደ ሰብመዚ ትግራይ ገሊጾም
ኣብ ትግራይ፡ ከተማ ዓዲ-ዳዕሮ ሎሚ ሰሉስ ተወሳኺ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ከምዝተኻየደ መራሕቲ ትግራይ ገሊጾም።
ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ "ቆልዑን ዓበይትን ዝርከብዎም" ሓያለ ሰባት ኣብቲ ደብዳብ ተቐቲሎም ኢሉ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣብታ ከተማ ዝተኻየደ ደብዳብ ሓያለ ሳባት ከምዝቐተለን ከምዘቑሰለን ጸብጻባት ካብቲ ክልል ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር።
ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንወተሃደራዊ መኽዘናት ሓይልታት ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ደብዳባት ኣብታ ከተማ ኣካይዱ ምንባሩ ሰብመዚ ኢትዮጵያ ገሊጾም ነይሮም። ሰብመዚ ትግራይ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ነቲ ደብዳብ ከምዝፈጸሞ'ዮም ገሊጾም ነይሮም።
ኣቐዲሙ'ውን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ሰብ ጉድኣት ዘውረደ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ድሮን ተኻይዱ ምንባሩ ነበርትን ሰብ ሞያ ሕክምናን ንቢቢሲ ገሊጾም ነይሮም።
ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ከባብታት ደብዳባት ከምዝተኻየዱ'ውን ሰብመዚ ትግራይ ክገልጹ ጸኒሖም'ዮም።
እዚ ናይ ሎሚ ብድሮን ከምዝተኻየደ ዝተገልጸ ደብዳብ ብናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ኣየር ከምዝተፈጸመ'ዩ ኣቶ ጌታቸው ከሲሱ ዘሎ።
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ብዛዕባ'ዚ መጥቃዕቲ ዝተዋህበ መግለጺ የለን።
እቶም ግዳያት ካብ ምዕራብ ትግራይን ተፈናቒሎም ኣብ ኣድያቦ ተዓቚቦም ዝነበሩ ምዃኖም ጌታቸው ረዳ ጠቒሱ።
እቲ ንኣስታት ሓሙሽተ ኣዋርሕ ተኣዊጁ ዝነበረ ሰብኣዊ ምቁራጽ ተጻብኦታት በቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዳግማይ ዝተወልዐ ውግእ ከምዝፈረሰ ይፍለጥ።
ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ድማ ከቢድ ውግኣት ክካየድ ምጽንሑን፡ ብሰንኩ ኣማኢት ኣሽሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ከምዝተመዛበሉን ይግለጽ።
ቢቢሲ፡ ዳግማይ ምውላዕ ናይቲ ኲናት ዝእምት፡ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ፡ ከባቢ ከተማ ሸራሮ ዓቢ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከምዝነበረ ዘርኢ ብናይ ሳተላይት ስእልታት ዝተሰነየ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምውጽኡ ይዝከር።
ኣገዳስነት ዓዲ-ዳዕሮ እንታይ'ዩ?
ዓዲ-ዳዕሮ ካብ ዶባት ኤርተራ ናብ ሽረ ኣብ ዝወስድ ዓቢ ጽርግያ፡ እትርከብ ኮይና፡ ካብቲ ዶብ 89 ኪሎሜትሮ ርሒቓ እትርከብ እያ።
ካብታ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝዓበየት ከተማ ሽረ እንዳስለሰ ድማ፡ 25 ኪሎሜትሮ ርሒቓ ትርከብ።
ከምኡ ድማ፡ ታሪኻዊ ከተማ ዓዲ-ነብሪኢድን ከተማ ሽረን ዝራኸቡላ እያ። ካብ ዓዲ-ዳዕሮ ናብ ዶባት ገጽ ኣብ ዝርከብ ታሕታይ ኣድያቦ ከባቢ፡ ጽዑቕ ውግእ ይካየድ ከምዘሎ ዘይተረጋገጹ ጸብጻበት ይሕብሩ።
ኣበታ ናይ ተደጋጋሚ ደብዳብ ነፈርቲ ግዳይ ዝኾነት ከተማ፡ መንበሪ ገዛውትን፡ ኣብያተ ትምህርትን ከምዝዓነዋ ዘርእዩ ምስልታት ክወጽኡ ቀንዮም እዮም።
ዓዲ-ዳዕሮ እንታይ ፍሉይ ወተሃደራዊ ኣገዳስነትን ዒላማታትን ከምዘለዋ'ኳ ብንጹር እንተዘይተፈልጠ፡ ሰብመዚ ኢትዮጵያ ግን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንመኽዘናት ኣጽዋር ሓይልታት ትግራይ ከምዘዕነወ'ዮም ዝምጉቱ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ30 መስከረም ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ፡ ሓይልታት ትግራይ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ፡ ትካላት ጥዕና፡ ኣብያተ-ትምህርትን፡ ከምኡ'ውን ትካላት ረዲኤት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦትን ኣጽዋርን መራሕትን ይሓብኡ ከምዘለዉ ከሲሱ ነይሩ።
ሕቡራት ሃገራት ይኹን ካልኦት ትካላት ረዲኤት ብዛዕባ'ቲ ክሲ ዝሃብዎ መግለጺ የለን።
እታ ከተማ ሓንቲ ካብተን ሓደስቲ ተፈናቐልቲ ናይቲ ዞባ ተዓቚበምለን ዘለዋ ምዃና ይግለጽ።