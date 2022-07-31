ፕሮፖጋንዳ እስላማዊ ጕጅለ ዘርኢ ቪድዮ ዝሰርሐ ካናዳዊ ንሕልፈት ተፈሪዱ
ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ እስላማዊ ጕጅለ ፕሮፓጋንዳ ዝኸውን ቪድዮታት ዘዳለወን ዘዘንተወን ካናዳዊ ዜግ ንሕለፍተ ክእሰር ወሲኑ።
እዚ ኣብ ስዑድያ ዝተወልደ መሓመድ ኻሊፋ ዝበሃል ሰብ ነቲ እስላመዊ ጕጅለ ደገፍ ንምሃብ ውዲት ብምእላሙ እዩ ገበነኛ ተባሂሉ ተፈሪዱ።
እዚ ወዲ 39 ዓመት ዝዀነ ኻሊፋ ኣብ ውሽጢ እቲ IS ብዝብል ዝፍለጥ እስላማዊ ጕጅለ "ብርቱዕ ሰብ" ከምዝነበረን ኽልተ ምሩኻት ሶርያውያን ወተሃደራት ከምዝቐተለን ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ገሊጹ።
IS ብዝብል ዝፍለጥ እስላማዊ ጕጅለ ኣብ 2017 ብሕቡራት ሓይልታት ዒራቕ፡ ሶርያን ኣሜሪካን ከም ዝተስዓረ ይፍለጥ።
እንተዀነ ግን እዚ ጕጅለ እዚ ኽሳዕ ሕጂ ኣብ ዒራቕ፡ ሶርያ፡ ኣፍጋኒስታንን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዕራብ ኣፍሪቃን ከም ዝንቀሳቐስ ይግለጽ።
ኻሊፋ፡ መጥቃዕቲ ንምልዕዓልን ንኻልኦት ናብታ ጕጅለ ንምእካብን ተባሂሎም ዝተዳለዉ ዘስካሕክሕ ቅትለት ዘኽብሩ 15 ቪድዮታት ፕሮፓጋንዳ ብእንግሊዝኛ ከም ዘዘንተወ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣሜሪካ ሓቢሮም።
ኣብ ቶሮንቶ ዝዓበየ ኻሊፋ ኣብ ጽድያ 2013 ናብ ሶርያ ኸይዱ ኣብ ሕዳር ከኣ ምስ እስላማዊ ጕጅለ IS ተጸንቢሩ። ክሳዕ መወዳእታ 2018 ድማ ኣብ መራኸቢብዙሓን እስላማዊ ጕጅለ IS ሰሪሑ።
ኣብ 2014 ጥራይ እቲ ኣሃዱ መራኸቢ ብዙሓን እስላማዊ ጕጅለ IS፡ ጄምስ ፎሊን ስቲቨን ሶትሎፍ ከምኡውን ብሪጣንያውያን ሰራሕተኛታት ረድኤት ዝዀኑ ኣለን ሄኒንግን ዴቪድ ሃይነስን ርእሶም ክስየፉ ዘርእዩ ቪድዮታት ዘርጊሑ እዩ።
ኣብ ጥሪ 2019 ኻሊፋ በቶም ብኣሜሪካ ዝድግፉ ኩርዳውያን ዝመርሕዎም ደሞክራስያዊ ሓይልታት ሶርያ ተታሒዙ።
ሰለስተ ቦንባን ሓደ ክላሽንን ሒዙ ኣብ ኣቡ ባድራን ሶርያ ኣብ ዝርከብ ቦታ ኣብ ደሞክራስያዊ ሓይልታት ሶርያ ንበይኑ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ክፍሊ ፍትሒ ኣሜሪካ ይገልጽ።
ናብ ውሽጢ ኣትዩ ምስ ሓደ ወተሃደር ኣብ መደያይቦ ተዅሲ ቅድሚ ምግባሩ ሓንቲ ቦምባ ኣብ ናሕሲ እቲ ህንጻ ደርብዩ።
ኻሊፋ መብዛሕትኡ ጠያይቱ ስካዕ ዝውድእ ተታዂሱ ኣብ መወዳእታ ኢዱ ሂቡ።
ጸኒሑ ፌደራል ቢሮ ምርመራ ኣሜሪካ ክርከብዎ ተገይሩ።
ኻሊፋ በቲ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ዝተኸሰሰሉ ኽሲ ግብረ-ሽበራ ገበነኛ ምዃኑ ኣሚኑ እዩ።