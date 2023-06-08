ብዘይ ዘርኢ ተባዕታይ ንገዛእ ርእሳ ዘጥነሰት ሓርገፅ ተረኺባ
ንፈለማ እዋን ብዘይ ዘርኢ ተባዕታይ ንነብሳ ዘጥነሰት ሓርገፅ ኣብ ኮስታሪካ ኣብ ዝርከብ መካነ እንስሳታት ተረኺባ።
ብጀነቲካዊ መዳይ 99.9 ሚኢታዊት ምስ ባዕላ ተመሳሳሊ ዝኾነ ድቂ ከምዘፍረየት ድማ ተሓቢሩ።
እቲ "ሕርሲ ድንግል" ["virgin birth"] ብዝብል ዝፍለጥ ተርእዮ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዓሌታት ኣዕዋፍ፣ ዓሳታትን ካልኦት ተመሳሰልቲ እንስሳታትን ዝተረኣየ ኮይኑ፡ ኣብ ሓርገፅ ግን ተረኺቡ ኣይፈልጥን።
ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት፡ እቲ ፍሉይ ባህሪ ካብ ፍልቀታውያን ቅድመ-ወለዶ ዝተወረሰ ከምዝኸውን ግምት ብምሃብ ዳይኖሰራት እውን ባዕሎም ናይ ምርባሕ ተፈጥሮኣዊ ክእለት ነይርዎም ክኸውን ከምዝኽእል ይዛረቡ።
ውፅኢት እቲ መጽናዕቲ ኣብ መጽሔት ሮያል ሶሳይቲ - ባዮሎጂ ሌተርስ ተሓቲሙ ይርከብ።
ካብ ኣሜሪካ ዝተረኸበትን 18 ዓመት ዕድመ ዝመልኣን ሓርገፅ እያ ነቲ እንቋቑሖ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ኣብ ፓርክ ረፕቲላንያ ኣውዲቓቶ። እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ድቂ ከኣ ምሉእ ብምሉእ ቀርፂ ሒዙ’ኳ እንተነበረ ግን ድማ ሞይቱ እዩ ተወሊዱ።
እታ ነቲ እንቋቑሖ ዘውደቐት ሓርገፅ ገና ኣብ ክልተ ዓመት ዕድሜኣ ከላ ዝተረኽበት ኮይና ካብ ሽዑ ጀሚራ ክሳብ ሎሚ ምስ ካልኦት ካልኦት ሓራግፅ ፈጺማ ከይተራኸበት ተፈልያ ትነብር ነይራ። በዚ ምኽንያት ድማ ሳይንሳዊ ጉጅለ ናይቲ ፓርክ፡ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ መፅናዕቲ ንዘካይድ ዶክተር ዋረን ቡት ኣዘራረብዎ። ንሱ ብሳይንሳዊ መፀውዒ ‘ፓርቴኖጀነሲስ’ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ "ሕርሲ ድንግል" ["virgin birth"] ን11 ዓመታት መፅናዕቲ ክገብር ዝፀንሐ እዩ።
ዶክተር ቡት ነቲ ድቂ ብምምርማር ብጀነቲካዊ መዳይ ልዕሊ 99.9 ምስ ኣዲኡ ተመሳሳሊ ኮይኑ ክረኽቦ ከሎ ኣቦ ከምዘይብሉ ድማ ኣረጋጊጹ።
እዚ ርኽበት ከምዘይገረሞ ግን ንቢቢሲ ኒውስ ሓቢሩ’ሎ።
''ኣብ ሻርክ፣ ኣዕዋፍ፣ ተመንን ጠበቓትን ንርእዮ ኮይኑ ብዘደንቕ መልክዑ ልሙድን ሰፊሕን እዩ'' ክብል ተዛሪቡ።
“ፓርቴኖጀነሲስ” ("ሕርሲ ድንግል" ["virgin birth"]) ኣብ ሓርገፃት ዘይተራእየሉ ምኽንያት ምናልባት ሰባት ነዞም እንስሳት ከስተብህሉሎም ስለዘይጸንሑ ክኸውን ከምዝኽእል ገሚቱ።
''ሰባት ኣብ ገዝኦም ዘዕብይዎም ኣትማን ክዕቅቡ ምስ ጀመሩ ሓበሬታታት ተርእዮ ‘ፓርተኖጀነሲስ’ ዝለዓለ ወሰኽ ኣርእዩ” ዝብል እቲ ተመራማሪ፡ ልክዕ ከም ኣትማን ንሓራግፅ ኣብ ገዝኡ ዝከናኸን ብዙሕ ሰብ ከምዘየለ ሓቢሩ።
ሓደ ክልሰ-ሓሳብ፡ ክእለት ‘ፓርቴኖጀነሲስ’ ዘለዎም ፍጥረታት ቁጽሮም እናነከየ ኣብ ዝመፅእን ኣብ ኣፍደገ ምጥፋእ ክበፅሑ ከለዉን ከጋጥም ከምዝኽእል የመልክት።
ዶክተር ቡት ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እዚ ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ጠባይ ኣብ ገለ ዓይነታት ዳይኖሰር ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ቁጽሮም እናነከየ ምስ ከደ ተራእዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊፁ’ሎ።
''ኣገባብ ‘ፓርቴኖጀነሲስ’ ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፍጥረታት ተመሳሳሊ ምዃኑ ከኣ ካብ ነዊሕ መዋእል እናተወራረሰ ዝመፀአ ኣዝዩ ጥንታዊ ባህሪ ምዃኑ የመልክት። ስለዚ ዳይኖሰራት እውን በዚ መንገዲ ክራብሑ ይኽእሉ እዮም ንዝብል ሓሳብ ይድግፍ” ይብል ዶክተር ቡት።