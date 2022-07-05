ኣብ ማእከላት መዳጐኒ ዝርከቡ ተጋሩ ንክፍትሑ ጸቕጢ ክግበር ጸውዒት ቀሪቡ
መራሕቲ ትግራይ፡ ‘ጥሮተኛታትን ኣብ ስራሕ ዝነበሩን ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ’ ሓዊሱ ብጅምላ ተሓፊሶም ተኣሲሮም ዝበሉዎም ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ክፍትሑ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር ጸዊዖም፡፡
እቲ ብመንገዲ ዝምድናታት ወጻኢ ትግራይ ትማሊ ዘውጽእዎ መግለጺ፡ ‘‘ካብ ሕዳር 2020 ጀሚሩ ብዓሰርተታት ኣሻሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ብመንነቶም ጥራሕ’’ ተገፊፎም ተኣሲሮም ይብል፡፡
ካብቶም እሱራት ‘‘ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ጥሮታ ዝወጹን ኣብ ስራሕ ዝነበሩን ተጋሩ ኣባላት መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ’’ ከምዝርከቡዎም ዝሓበረ እቲ መግለጺ፡ ካብዚኦም ብኣማኢት ዝቑጸሩ ‘‘ተረሺኖም’’ ካልኦት ድማ ‘‘ብዘጠራጥር ኩነታት ሞይቶም’’ ክብል ይኸስስ፡፡
ብዛዕባ እቲ መራሕቲ ትግራይ ዘቕረብዎ ክሲ፡ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተውሃበ መግለጺ የለን፡፡
ድሕሪ እቲ 4 ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ክልል ትግራይን ዝተወለዐ ኲናት፡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ፖሊስ ፌደራልን ዝነበሩ ተጋሩ ዕጥቆም ፈቲሖም ኣብ ገዝኦም ክኾኑ ከምዝተገበሩ ገለ ኣባላት፡ ኣብቲ ቕንያት ምጅማር ኲናት ንቢቢሲ ተዛሪቦም፡፡
ኣብቲ እዋን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብቢቢሲ ዝሓተተ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እቲ ውሳነ ‘‘ፖለቲካዊ’’ ከምዝኾነ ካብ ምግላጽ ወጻኢ ዝርዝር ኣይሃበን ነይሩ፡፡
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ'ቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ፈጺሞምዎ ዝበሎ መጥቃዕቲ ተሓባቢሮም ዝበሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ብክሕደት ሃገር ከሲሱ ምእሳሩን ኣብ ልዕሊ ገሊኦም ድማ ብይን ምሃቡ ምግላጹ ዝዝከር እዩ፡፡
መራሕቲ ክልል ትግራይ፡ ኣብ ዝፈላለዩ ከባቢታት እታ ሃገር ኣብ መዳጎኒ ኣለዉ ዝበሎም ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ሲቪልያን ዝርከብዎም ተጋሩ ክፍትሑ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጢ ክገብር እዩ ጸዊዑ ዘሎ፡፡
ኮምሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ሓይልታት ትግራይ ካብ ከባቢታት ዓፋር ድሕሪ ምውጸኦም፡ ሓይልታት ጸጥታ ዓፋርን ኣመሓደርትን፡ ኣስታት 9 ሽሕ ኣብ መዋሰኒ ከባቢታት ዝነብሩ ዝነበሩ ተጋሩ ኣገዲዶም ናብ መዳጐኒ ቦታ ከምዝወሰድዎምን ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከምዝርከቡን ገሊጹ እዩ፡፡
ቅድም ኢሉ፡ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣብቲ መዳጎኒ ዝርከቡ ተጋሩ፡ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ተኣሲሮም ንሕማምን ሞትን ከምዝተቓልዑ ገሊጾም ነይሮም፡፡
ሓይልታት ትግራይ ንከተማ መቐለ ዳግም ካብ ዝቆጻጸሩ ንደሓር፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት'ታ ሃገር ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ፡ ኣብ ማእከላት መዳጐኒ ብጅምላ ኣሲሩ ምንባሩ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ምስርሑ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ግን፡ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለዎም ዝበሎም ኣብ ቀይዲ ከምዘውዓለ እዩ ዝገልጽ። ብዙሓት ድማ ከምዝተፈትሑ ይዝረብ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ 15 ሓለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ፡ ምስ ኲናት ትግራይ ብዝዛመድ፡ ኣብ ልዕሊ ስቪላት ተወለድቲ ትግራይ ዝፍፀሙ መጥቓዕትታት፣ ማእሰርትን፣ ምዕፃው ኣብያተ ንግድን፣ መቕተልትን ተመሳሰልቲ ተግባራት መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትንከምዘሻቕሎ ምግላጹ ዝዝክር እዩ።
እቲ ካብ ዝጅመር ኣስታት 20 ኣዋርሕ ዘቑጸረን ሰላማዊ መዕለቢ ክረክብ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎን ጎንጺ፡ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘስዓበ ኮይኑ ብፍላይ ኣብታ ኣብ ሙሉእ ዕጽዋ ዘላ ትግራይ፡ ነበርቲ ብሰንኪ ሕጽረት መሰረታዊ ቀረባት ንሞትን ዓጸቦን ተቓሊዖም ከምዘለዉ ጸብጻበት የመልክቱ ፡፡
ክልቲኦም ወገናት፡ እቲ ኲናት ሰላማዊ መፍትሒ ክረክብ ንምድርዳር ድሉዋት ምዃኖም ዝገለጹ ኮይኖም፡ ናብ ትግራይ ዝኣቱ መጠን ሓገዝ እውን ይመሓየሽ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ፡፡
እንተዀነ፡ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ሓገዝ ናብቶም ብህጹጽ ዝደልዩዎ ወገናት ክበጽሕ ከምዘይከኣለ መራሕቲ ትግራይ ይገልጹ፡፡