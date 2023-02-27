ውጽኢት መረጻ ናይጀርያ ክግለጽ ጀሚሩ
ውጽኢት ናይቲ ናይጀርያ ቅድሚ 24 ዓመታት ናብ ደሞክራሲ ካብ እትሰጋገር ንደሓር ዝሓየለ ምውድዳር ዝተርኣየሉ ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ መረጻ ክግለጽ ጀሚሩ።
እቲ ብቐዳም ዝተኻየደ መስርሕ ምሃብ ድምጺ ብተዛማዲ ርጕእ'ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ገለ ከባቢታት ምድንጓያትን ጐንጽን ተራእዩ።
ካብ 36 ክፍለ ግዝኣታት እታ ሃገር ውጽኢት ናይ ሓንቲ ክፍለ ግዝኣትን ፌደራላዊት ርእሰ ከተማን ዕላዊ ኰይኑ ኣሎ።
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይጀርያ ኣብ እትርከብ ግዝኣት ኤኪቲ፡ ነቲ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ሰልፊ ‘ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ’ ብምውካል ዝተወዳደረ፡ ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ ምዕዋቱ ተገሊጹ።
እንተኾነ፡ ኣብዚ እዋን ኣብ ውድድር ፕረዚደንትነት እታ ሃገር መን ከምዝዕወት ንምግማት ኣጸጋሚ እዩ።
እታ ሃገር ሓድሽ ዘተኣታተወቶ ኤለክትሮኒካዊ ስርዓተ ሓበሬታ ካብ ማእከላት መረጻ ብቕልጡፍ ንምልኣኽ ዘኽእል'ኳ እንተዀነ፡ እዚ ውጽኢት መረጻ መስርሕ ምሃብ ድምጺ ካብ ዝዛዘም ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ ተገሊጹ።
እዚ ምድንጓይ፡ ኣብታ ብዙሕ ታሪኽ ምጥፍፋእን ምስራቕን ድምጺ ዘለዋ ሃገር፡ ብዙሕ ቤላቤለው ኣለዓዒሉ ኣሎ።
ሰልፍታት ናይ’ቶም ክልተ ቀንዲ ተቓወምቲ ፖለቲከኛታት፡ ምክትል ፕረዚደንት ነበር ኣቲኩ ኣቡበከርን ፒተር ኦቢን፡ ነቲ ምድንጓይ ኰኒኖም።
ኮሚሽን መረጻ ንምድንጓይ እቲ ኤለክትሮኒካዊ ስርዓት ኣመልኪቱ ይቕረታ ክሓትት እንከሎ፡ ግዝያዊ ጸገም ምዃኑ ሓቢሩ።
ዝቕጽል ፕረዚደንት ናይጀርያ፡ ዘይጠዓየ ቁጠባን ጸገማት ጸጥታን ዝርከብዎም ብዙሓት ብድሆታት ከምዘለዎ ይግለጽ።