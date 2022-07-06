ንብዙሓት ዘንበዐ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣብ ለይታዊ ትልሂት ዝሞቱ ዕሸላት መናእሰይ
ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቶም ብዘይተፈለጠ ኩነታት ኣብ ሓደ ለይታዊ ትልሂት ደቡብ ኣፍሪቃ ሞይቶም ዝተረኸቡ ዕሸል መናእሰይ ብኸቢድ ሓዘንን ጓህን ተሰንዩ ተፈጺሙ።
ፕረዚደንት እታ ሃገር ሲሪል ራማፎዛ ሓዊሉ ሓያሎ ሰባት ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ 19 ጥርሖም ናይ ሬሳ ሳንዱቓት ኣብ ቅድሚ ሓዘንተኛታት ክቕመጡ ተገይሩ።
እቶም ኣፍላ መንእሰያት ቅድሚ ዓሰርተ መዓልቲ፡ ምውዳእ ፈተና ፍርቂ ዓመት ምኽንያት ብሓባር ኣብ ሓደ እንዳ ለይታዊ ትልሂት ይዘናግዑ ነይሮም።
ካብቶም ግዳያት ብዕደመ ዝነኣሰት፡ ጓል 13 ዓመት ህጻን ነይራ።
ምኽንያት ሞት እቶም መንእሰያት ዛጊድ ኣይተገለጸን፤ እንተኾነ መርመርቲ ግና ገለ ነገር ኣጫንዮም ወይ በሊዖም ከምዝኾኑ ገሊጾም።
እቲ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ሓዝንን ድንጋጸን፡ ኣብታ ትሕቲ ዕድመ መናእሰይ ብበዝሒ ኣልኮላዊ መስተ ዝሰትዩላን ብምዝንጋዕ እትፍለጥን ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ዝፍቀደሉ ዕድመ ካብ 18 ናብ 21 ክብ ክብል ዝግበር ጻውዒት ክሕይል ገይሩ ኣሎ።
ፎቶ ናይቶም ግዳያት ዝተለጠፈሎም ናይ ሬሳ ሳናዱቕ፡ ኣብ ሓደ ዓቢ ዳስ ከተማ ኢስት ለንደን ሓዘንተኛታት ክርእይዎም ተገይሩ።
ካብቶም ግዳያት እቶም ክልተ ተቐቢሮም እዮም።
ሓንቲ ጸሊም ዝተኸደነት ኣዶ፡ ርእሳ ሒዛ “ወደይ በቃ ከይዱ” እናበለት እንትትበኪ ትስማዕ።
ፎቶ ናይቶም ግዳያት ዝተሓተመሎም ቲሸርትታትን ናይ ቤት ትምህርቲ ደንቢ ክዳንን ዝለበሱ ተምሃሮ እውን ተኻፈልቲ እቲ ስነ ስርዓተ ቀብሪ ነይሮም።
ኣመሓዳሪ ግዝኣት ኢስተርን ኬፕ፡ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ብሞት እቶም ኣፍላ መናእሰይ ከምዝሓዘኑ ዝገለጸ ኮይኑ፡ ስድራ እቶም ግዳያት ድማ ህይወት ታሪኽ ናይቶም ግዳያት በቢተራ ኣንቢቦም።
“ብሞትካ ተደናጊርና፤ ኣብ ብሩህ መጻኢኻ፡ ቤተሰብካ ካብ ድኽነት ክተውጽኦም፡ ተስፋ ጌርና ኔርና። ንስኻ ግን ተሸሪብካ” ካብ ሓደ ቤተሰብ ናይቶም ግዳያት ዝተሰምዐ እዩ።
ቤተሰብ ካልእ መዋቲ ድማ ንፕረዚደንት ራማፎዛ እናረኣየ “ክቡር ፕረዚደንት፡ ደኺሙና እዩ ዘሎ፤ እቲ ጸሊም ማሕበረሰብ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይጠፍእ እዩ ዘሎ” ኢሉ።
ምኽንያት ሞት እቶም ሰገናት ዘይምግላጹ ድማ ኣብ ስድራቤታት ቁጠዐን ተስፋ ምቑራጽን ፈጢሩ እዩ።
መርመርቲ ኣብቲ እቶም ግዳኣት ዝሞቱሉ ‘ኢንዮበኒ ታቨርን’ ዝተባህለ እንዳ ለይታዊ ትልሂት፡ ንኣርባዕተ መዓልቲ ምርመራ ኣካይዶም።
እንተኾነ ዛጊድ ምስቲ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሰብ የለን። እቲ እንዳ ለይታዊ ትልሂት ብጊዝያውነት ዝተዓጸወ ኮይኑ፡ ፍቓድ መሸጢ ኣልኮል እቶም ወነንቲ ድማ ተሰሪዙ።
ሚኒስተር ፖሊስ እታ ሃገር ብወገኑ፡ ግቡእ ስጉምቲ ከምዝውሰድ ነቶም ሓዘንተኛታት ኣረጋጊጹ።