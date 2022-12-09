ወዲ 18 ዓመት ጸሊም ኣሜሪካዊ ከንቲባ
ኣብ ግዝኣት ኣርካንሳስ ዝነብር ወዲ 18 ዓመት ተማሃራይ ኮለጅ፡ ኣብ ኣሜሪካ ዝተመርጸ ዝነኣሰ ጸሊም ከንቲባ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።
ኣብ ወርሒ ግንቦት ካብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዝወጸ ጄይለን ስሚዝ ዝተበሃለ መንእሰይ፡ ብሰሉስ ነታ ካብ መምፊስ ቴነሲ ንምዕራብ 48 ኪ.ሜ ርሒቓ እትርከብ ገጠራዊት ከተማ ኤርል ክመርሕ ድምጺ ረኺቡ።
ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ናይ መጀመርታ ወዲ 18 ዓመት ከንቲባ ኣይኮነን፡ እዚ ግን ስድርኡ ነቲ ዓቢ ዓወት ካብ ምጽንባል ኣይዓገቶምን።
ስሚዝ ትማሊ ረቡዕ ንጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ "ኣደይ ብኽያታ ደው ክተብል ኣይከኣለትን" ኢሉ።
መብዛሕትኦም ተዓዘብቲ ፖለቲካ ኣሜሪካ ኣብ ጆርጅያ ኣብ ዝካየድ ውድድር ሰኔት ኣብ ዝተጸምዱሉ እዋን እቲ ዲሞክራት ዝኾነ መንእሰይ ኣብታ 1800 ነበርቲ ዝነብሩላ ከተማ ተዓዊቱ።
ስሚዝ ኣብ ልዕሊ ቁጽጽር ጎደናታትን ጽሬትን እታ ከተማ ዝረኸቦ ዓወት ንምጽንባል ኣብ ፌስቡክ "ዝሓሸ ምዕራፍ ኤርል ኣርካንሳስ ክንሃንጽ ግዜኡ'ዩ" ክብል ጽሒፉ።
"ንኹሎም ደገፍተይ ናብ መረጻ ክወጹ ብምግባሮም ከመስግኖም እፈቱ። ንኹልኹም ብሓቂ የመስግነኩም።"
ውጽኢት ድምጺ 235 ን 185 ከምዝነበረ ካብ ቤት ጽሕፈት ጸሓፊ ክሪተንደን ካውንቲ ዝተረኽበ ኣሃዝ ይሕብር።
እቲ ሓድሽ ከንቲባ፡ ሓይሊ ፖሊስ ንምምሕያሽ፡ ስርዓተ ማይ እታ ከተማ ንምጽጋን፡ ንዝተደርበዩ ኣባይቲ ንምፍታሕን ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንምምሕያሽን ዝዓለመ መድረኽ ሒዙ እዩ ተወዳዲሩ።
ከም ከንቲባ መጠን፡ ሓደ ዓቢ ዕዳጋ ምግቢ ናብቲ ሕብረተሰብ ከተኣታቱ'ውን መደብ ኣለዎ - ኣብታ ከተማ እንኮ ዝነበረ ድኳን ምግቢ ቅድሚ ዓመታት ተዓጽዩ እዩ።
ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን፡ ፕረዚደንት ማሕበር ምሕደራ ተማሃሮ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣገልጊሉ፡ ኣብ ክለባት ኣብያተ ትምህርቲ ድማ ናይ መሪሕነት ተራ ነይርዎ።
"ካብ ሓደ ቦታ ክትጅምር ኣለካ - ብሓቂ ትጅምር ኢኻ" ክብል ንጋዜጣ ፖስት ተዛሪቡ። "ኣብዚ ሕጂ እዋን ከንቲባ ክኸውን እናኻኣልኩ ኣብ 30 ወይ 40 ዓመተይ ከንቲባ ክኸውን ኣይደለኹን።"
ኣብ እዋን ጎስጓሱ ካብ ከንቲባ እታ ልዕሊ 200 ሽሕ ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ሊትል ሮክ ኣርካንሳስ ምኽሪ ረኺቡ’ዩ።
ፕረዚደንት ማሕበር ከንቲባታት ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ኮይኑ እውን ዘገልግል መራሒ ከተማ ሊትል ሮክ ፍራንክ ስኮት ጁንየር ነቲ ዓወት ንኢዱ።
ንሱ፡ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ "ንጄይለንን ንመላእ ማሕበረሰብ ኤርልን ተሓጒሰ ኣለኹ፡ ንሱ ኣብታ ሃገር ዝተመርጸ ዝነኣሰ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ከንቲባ ኮይኑ'ሎ" ኢሉ።
"ኣብ ከምዚ ዝበለ ንኡስ ዕድሚኡ ናብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ክኣቱ ድልው ብምዃኑን ነታ ከተማ ብዘለዎ ባህጊ ዕላማን ይሕበን እየ።"
ስሚዝ ኣብ ኣርካንሳስ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ሚድ-ሳውዝ ትምህርቱ ክቕጽል መደብ ኣለዎ፡ ሓደ መዓልቲ ድማ ኣኽባሪ ሕጊ ክኸውን ተስፋ ይገበር።