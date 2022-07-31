ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ፋሽን ዝደመቐት፡ ትግራወይቲ ሞዴል መዓርግ-ማጊ
ብደረጃ ዓለም ምስ ዝፍለጡ ኩባንያታት ፍርያት ኣብ ናይ ምልላይ ሞዴሊን ንግዲ ሓቢራ ትሰርሕ። ‘ዘ ባችለር’ - ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ መጻምድቲ ንዘይብሎም ውልቀ ሰባት ዘራኽብ 'ሪያሊቲ ሾው' እውን እተሳተፈት ነባሪት ኣሜሪካ ዶክተር መዓርግ ገብረመድህን (ማጊ) ድሕረ ባይተኣን ጉዕዞ ህይወታን ንጋዜጠኛ ቢቢሲ ትግርኛ ኣካፊላቶ ኣላ እቲ ዝርዝር እነሆ።
መዓርግ ኣብ ቁልዕነታ፡ ሓያሎ መሓዙታ ደቂ ገጠር፡ ብዘይ ጫማ፡ ናብ ቤት ትምህርቲ ክመላለሳ ትርእይ ብምንባራ ከቢድ ሓዘን ይፈጥረላ ስለዝነበረ፡ ጥራሕ እግረን ዝኸዳ ደቀንስትዮ ጫማ ንኽህልወን ሓያል ጎስጓስ ኣብ ምክያድ ትርከብ።
ንሳ ከም ኩሉ ትግራዋይ ቖልዓ ምስ መዛኑኣ ጥሪት እናጓሰየትን እናተጻወተትን ብባህላዊ ክብርታት እቲ ሕብረተሰብ እያ ዓብያ። ኣብቲ ከባቢኣ ከም እትርእየን ጎራዙ ደቂ ዓዳ መጻኢ ዕጨኣ ምምርዓው ጥራሕ ክኸውን ከምዝኽእል ውሽጣ ይነግራ ብምንባሩ፡ ዕድል ኣብ ዝረኸበትሉ ኣጋጣሚ ካብቲ ዝተወለደትሉ ከባቢ ብምውፃእ ትምህርታ ክትቅጽል ልዑል ባህጊ ነይሩዋ።
“ዶክተር ወይ በዓልቲ ሞያ ሕጊ ብምዃን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበጽሕ ብትምህርቲ ክነፍዕ ከምዘለኒ ስለዝኣመንኩ ኣብ ትምህርተይ ትኩርቲ ነይረ። ክሳብ ንከተማ ዓድዋ ብምውካል ከኣ ኣብ መቐለ ናብ ዝተዳለወ ክልላዊ ውድድር ተምሃሮ ክኸይድ በቒዐ ነይረ” ትብል።
ኣብ ዓድዋ ዓዲ ሓቂ ዝተወልደት መዓርግ፡ ካብ 1ይ ክሳብ 8ይ ኣብ ዓዲ ማሕለኻ፤ ካብ 9 ክሳብ 12 ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ተኸታቲላ።
ኣብ ሃገራዊ ፈተና መእተዊ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቕ ውፅኢት ስለዘምፅአት ከኣ ናብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ብምእታው ቀዳማይ ዲግሪኣ ብፋርማሲ ዛዚማ።
ጉዕዞ ናብ ኣመሪካ
ብድሕሪ ምረቕኣ፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ንዝተወሰነ እዋን በቲ ዝተማህረቶ ሞያ ዝሰርሐት ማጊ ኣብ 2011 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ናይ ኣመሪካ ዳይቨርሲቲ ቪዛ (ዲቪ) በጺሑዋ ናብታ ሃገር ኣትያ።
ኣብ ኣመሪካ ብቐሊሉ እዩ ገንዘብ ዝርከብ ዝብል እምነት ዝጸንሓ መዓርግ፡ ሰሪሓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንዓኣ ገዛን መኪናን ንወላዲታ ድማ ገዛ ክትገዝኣላ ሓሳብ ነይሩዋ። እንተኾነ ኩሉ ነገር ከምቲ ዝበሃል ቀሊል ኮይኑ ኣይጸንሓን። ኣብ ኣመሪካ ቀትርን ለይትን እንተዘይሰሪሕካ ናብራ ክትመርሕ ከቢድ ከምዝኾነ ተገንዚባ።
“ናብ ኣሜሪካ ጥራይ ንውጻእ እምበር ህይወት ኣይኸብደንን ኢልና ኢና ንሓስብ። ንዓይ ዘጋጠመኒ ግን ከምኡ ኣይነበረን። ንኣመሪካ ምስ ኣተኹ ኣብ ክልተ ቦታታት እናሰራሕኹ ምሸታዊ እመሃር ስለዝነበርኩ ቀሊል ኣይነበረት” ትብል መዓርግ።
ህይወት ‘ሞዴሊንግ’
መዓርግ ቆልዓ ኣብ ዝነበረትሉ ናይ ፋሽንን ፅባቐን ኣድናቒት ከምዝነበረት ትዛረብ። እዚ ዓውዲ ኣብ ዓዲ ኮይንካ ክትሰርሓሉ ዘፀግምን ምስ ትምህርቲ ተሳንዩ ዝኸደሉ ዕድል ዝፀበበን ከምዝኾነ’ውን ትገልፅ።
“ኣብ ዓዲ ከለኹ ነዓይ ሓዲኡ ጥራሕ ናይ ምምራፅ ዕድል እዩ ነይሩኒ። ከምኡ ብምዃኑ ድማ ቀዳማይ ምርጫይ ዶክተር ምዃን ስለዝነበረ ንትምህርቲ መሪፀ” ትብል።
ኣብ ኣሜሪካ ግን ንኹሉ ብግዜ ኣዋዲዳ ከተኺዶ ዝሓሸ ዕድል ብምንባሩ “ክሰርሖ ይኽእል እየ!” ኣብ ዝብል መደምደምታ ብምብፃሕ ናብቲ ዓውዲ ተጸምበረት።
ንድልየታ ብትምህርቲን ስልጠናን ከተጠናኽሮ ብምሕሳብ ድማ ናብ ናይ 'ሞደሊንግን ኣክቲንግን' ቤት ትምህርቲ ኣተወት።
“ኣብ ናይ ፋሽንን ፅባቐን ዓይነት ሞደሊን እየ ዝሰርሕ። ምስ ብዙሓት ኩባንያታት ሰሪሔን ኣብ ዓበይቲ መፅሔታት ወፂኤን እየ። ንኣብነት ኣብ ናይ ፈረንሳይ መፅሔት ‘ቮግ’ ቀሪበ ነይረ። ካብ ዓበይቲ ብራንድ ኩባንያታት ድማ ከም ‘ኒትሮጂና’ን ‘ሰራቪ’ን ሰሪሔ” ክትብል ትጠቅስ።
ምስዚ ሞይኣ ብዝተሓሓዝ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ ምኻድ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ሞዴሊን ናይ ክብሪ ጋሻን ዳኛን ብምዃን ተረኺባ። ኣብ ምምራሕ መድረኽን ናይ ተሌቪዥን ምርኢታትን እውን ትሳተፍ።
ኣብዚ እዋን ነቲ ናይ ፋርማሲ ስርሓን ናይ ሞደሊን ሞይኣን ኣሳንያ ኣብ ምክያድ ትርከብ። ንባህሊ ትግራይ ዘላልዩ ዓበይቲ መድረኻት ኣብ ምድላው ኣድሂባ ትሰርሕ ምህላዋ’ውን ትዛረብ።
“ጫማይ ጫማኺ”
መዓርግ ብቑልዕነታ ዘሕለፈቶ ህይወት ሓደ ነገር ክተስተብህልን ክትግደሰሉን ዘምሃራ ነይሩ። እቲ ገና ተምሃሪት መባእታ (ቀዳማይ ደረጃ) እናሃለወት ኣብ ከባቢአን ቤት ትምህርታን ትሪኦ ዝነበረት ነገር ኣብ መፃኢ ጉዕዞኣ ዓብዪ ሓላፍነት ክትስከም እዩ ኣበጊስዋ።
“ኣብ ቑልዕነትና ንዓመት ሓንቲ ጫማ ጥራሕ’ያ ትወሃበኒ ነይራ። እታ ጫማ [ጎማ ብምዃና ምስተበተኸት] ሓፂን ኣርሲንና ስለእነልሕማ እንተወሓደ ንፍርቂ ሰሚስተር ተገልግለኒ ነይራ። ኣነ ሓንቲ ጫማ ሒዘ ብዙሓት መሓዙተይ ግን ኣይነበረንን” ክትብል ተማሃሪት 5ይ ክፍሊ እንከላ ጸገም ጫማ ደቀንስትዮ ንምቅላል ምስ ነብሳ ቃል ከምዝኣተወት ትዛረብ።
ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣተወት ነዊሕ ከይፀንሐት እቲ ገና ኣብ ግዜ ቁልዕነታ ዝኣተወቶ ቃል ንዘይምዕባር ኣብ 2015 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳ ንፅጉማት ጫማ ናይ ምቕራብ ሰናይ ተግባር ክትሰርሕ ጀመረት። ነዚ ተግባራ ግን ኣቐዲማ ብሓደ ሃይማኖታዊ ኣቡኣ ኣቢላ እያ ፈሊማቶ።
“ኣብ ዓድዋ ከለኹ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ‘ፋዚር ቲኖ’ ዝብሃሉ ሃይማኖታዊ ኣቦ ነይሮምኒ። ኣብ መዓልቲ ልደተይ ገንዘብ ይህቡኒ ነይሮም። ናብዚ ዓዲ ምስ መፃእኹ ግን እቲ ገንዘብ ከምዘየድልየኒ ነጊረዮም። ‘እቲ ነዓይ ትህቡኒ ዝነብርኩም ገንዘብ ጫማ ገዚእኩም ንዝተፀገማ ሃቡለይ’ ኢለዮም” ብምባል ንኣጀማምራ ናይ ሰናይ ተግባር ስርሓ ተረድእ።
እቶም ሃይማኖታዊ ኣቦኣ ድማ ንመዓልቲ ልደታ ዝህብዋ ዝነበሩ ገንዘብ ጫማ እናዓደጉ ንዝተፀገማ ደቂኣንስትዮ ጫማ ብምዕዳግ ይህቡላ ነይሮም።
ኣብ 2015 ግን ‘ዎክ ዊዝ ሚ’ [ምሳይ ሰጉሙ] ዝብል ስያመ ዝሃበቶ ምንቅስቓስ ግብረ ሰናይ ብወግዒ ጀመረት። ካብ እትረኽቦ ኣታዊ ኮነ ካልኦት ዝተሓባበርዋ ኣካላት ካብ ዝህብዋ ገንዘብ ጫማታት ብምዕዳግ ንዝተፀገማ ክተብፅሕ ከኣለት።
ብድሕሪ ቁሩብ እዋን እቲ ‘ዎክ ዊዝ ሚ’ ዝበለቶ ናይ ግብረ-ሰናይ ምንቅስቓሳ ስሙ ብኻልእ ትካል ከምዝተመዝገበ ስለዝተሓበራ፡ ንስም ትካላ ‘ማይ ሹዝ ዩር ሹዝ’ [My Shoes Your Shoes – ‘ናተይ ጫማ ናትኪ ጫማ’] ብዝብል ቀይራ ነቲ ስራሕ ኣጠናኺራ ቀፀለትሉ።
“‘ናተይ ጫማ ናትኪ ጫማ እዩ‘ ዝብል ስም ብጣዕሚ እየ ፈትየዮ። ‘ማይ ሹዝ ዩር ሹዝ’ ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኮይኑ ጫማታትን ካልኦት ናይ ትምህርቲ ናውትን ኢና ብሓገዝ መልክዕ ነቕርብ። ኣብ ዝኾነት ትኹን ድኻ ሃገር ንዘለዉ ፅጉማት ህፃናት ምሕጋዝ’ዩ ዕላማና” ትብል መዓርግ።
ነቲ ሰናይ ስራሕ ካብቲ ተወሊዳ ዝዓበየትሉን ብዙሓት ማሕበራዊ ፀገማት ዝረኣየትሉን ዓድዋን ከባቢኣን ሓገዝ ብምቕራብ ዝጀመረቶ ኮይና፡ ክሳብ ኣብ ክልል ደቡብ ኣዳሚ ቱሉ ኣብ ዝብሃል ከባቢ ሓገዝ ጫማ ኣቕሪባ’ያ። እቲ ሓገዝ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክበፅሕ እያ ትገብር።
በዚ ምንቅስቓስ ግብረ-ሰናይ፡ ኣብ ኣፍሪቃን ህንድን ንዝርከቡ ፅጉማት ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዓለም ንዘለዉ ሓገዝ ንምብፃሕ ዘኽእል ውጥን ሒዛ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ እዋን ክልተ ዓበይቲ ክስታታት ማሕለኻ ከምዝኾንዋ ትዛረብ።
ምስ ብዙሓት ለገስትን ተሓባበርትን ተዘራሪባ ነቲ እተቕርቦ ሓገዝ ክተስፍሕ ኣብ እትሰርሓሉ እዋን ዓለማዊ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከምኡ ድማ ኲናት ትግራይ ዓበይቲ ብድሆታት ኮይኖምዋ።
ግን ድማ በዚ ከይተሰናኸለት ሎሚ’ውን ብሰፊሕ ክትሰርሓሉ ዓቕምታታ ኣብ ምውዳብን ተሓባበርቲ ኣካላት ኣብ ምትእልላሽን ትርከብ።
“ሓሳበይ ጫማ ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናውቲ ትምህርቲ፣ መግብን መፅለልን ምቕራብ እዩ” ትብል።
‘ዘ ባችለር’ - ሪያሊቲ ሾው
‘ዘ ባችለር’ ኣብ ኣሜሪካ ዝሳለጥ ናይ ቴሌቪዥን ‘ሪያሊቲ ሾው’ [ኣብ ሓቃዊ ትግባራት ዝተደረኸ ምርኢት] ኮይኑ መፃምዲ ወይ ኣፍቃሪ ዘይብሎም ውልቀሰባት እናቐረቡ መፃምዲ ዝረኽቡሉ መድረኽ እዩ።
ሞዴል መዓርግ እውን ቅድሚ ምጅማር ኲናት ትግራይ ኣብ ዝነበረ እዋን ናብቲ ውድድር ኣትያ ነይራ።
“ናብቲ ውድድር ዝኣተኹሉ ኣጋጣሚ እቶም ተሳተፍቲ ዝሓርዩ ኣዳለውቲ ምስሓተቱኒ እዩ። ሓሲበሉ ዝፈልጥ ዓይነት ውድድር ኣይኮነን” ክትብል ነቲ ዝነበረ ኩነታት ተረድእ።
እቶም ኣዳለውቲ ምስ ሓተትዋ ንዘቕረቡላ ዕድመ ብቐጥታ ከምዘይተቐበለትን ምስ መሓዙታ ከም እተመኻኸረትሉን ትዛረብ።
ሽዑ መሓዙታ “ፈትንዮ፤ እንታይ ፀገም ኣለዎ” ምስበላኣ ክትሳተፍ ብምውሳን ከኣ ናብቲ ኣብ ዕፅው ቦታ ዝካየድ ውድድር ክትፅምበር ከኣለት።
“ፍልይ ዝበለ ነገር ምፍታን፤ ሓላፍነት ወሲድካ ምፅዓር እፈቱ እየ። ከምኡ ስለዝኾነ እውን ናብቲ ውድድር ክኣቱ ወሲነ” ክትብል ትዝክር።
ኣስዒባ “ምናልባት ብመንፅር ባህልና ክረአ እንከሎ ፍልይ ዝበለ ነገር እዩ ዝኸውን። ኣባና ዘሎ ልምዲ እቲ ወዲ ነታ ጓል ንፍቕሪ ክሓታ እምበር እታ ጓል ከይዳ ክትሓትት ንቡር ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት ናብቲ ውድድር ምስ ኣተኹ ቁሩብ ከቢዱኒ ነይሩ” ክትብል ነቲ ኩነታት ተረድእ።
ናብቲ ውድድር ምስ ኣተወት ፅቡቕ ጊዜ ክተሕልፍን ብዛዕባ ድሕረ-ባይትኣ፣ ባህላን ካልኦት ነገራትን መልእኽቲ ክተብፅሕን ወሰነት።
[ኣብቲ ንሳ ዝተሳተፈትሉ ኣጋጣሚ ሓደ ወዲ ተባዕታይ ካብ ብዙሓት ደቂኣንስትዮ ንሓንቲ መፃምዲ መሪፁ ዝወፅኣሉ ውድድር እዩ ነይሩ]
“ንባህለይን ስብእናይን ክብሪ ዝህብ ሰብ እየ። ስለዚ ናብቲ ሾው ምስኣተኹ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ መሪፀ። ኣብቲ ውድድር ምስኣተኹ ነቲ ዘዕበየኒ መንነተይ ክስእን ኣይደለኹን። እቲ ‘ባችለር’ [መፃምዲ ዝመርፅ ዝነበረ ሰብ] ንባህለይ ፈትይዎ ነይሩ። ብባህላዊ ስርዓትና ቡን ኣፍሊሑ ኣስትዩኒ። ብዛዕባ ባህለይን ተወሊደ ዝዓበኹላ ዓድዋን ክፈልጥ ድልየት ነይርዎ። ብሓፈሻ እቲ ውድድር ንባህለይን መንነተይን ከፋልጥ እየ ተጠቒመሉ” እትብል መዓርግ ካብቲ ውድድር ብኣጋ ከምዝወፅአት ተዛሪባ።
ልቢ ዝሰብር ዜና!
መዓርግ፡ ካብ ምርኢት ተሌቪዥን ‘ዘ ባችለር’ ምስ ወጽአት ብዛዕባ እቲ ኣብኡ ዝነበራ ፃንሒት ንወላዲታን አሕዋታን ክትነግር ስልኪ እንተደወለት ኣይሰርሓላን።
ኣብቲ ውድድር ስልኪ ምሓዝን ምጥቃምን ስለዘይፍቀድ ዝኾነ ይኹን ሓበሬታን ፍጻመታት ዓለምን ናይ ምክትታል ዕድል ኣይነበራን። ዳሕራይ ንመሓዙታ ምስ ሓተተት ግን ትግራይ ኲናት ከምዝተወልዐ ዘሰምብድ ዜና ነጊሮማ።
“ብጣዕሚ ሰንቢደ ‘እንታይ ትብሉ? ኸመይ ኢሉ?’ ኢለዮም። ልበይ ክትጠልመኒ ኢላ፤ ኣእዳወይ ተንቀጥቂጦም፤ ናብ ስራሕ ክኸይድ እውን ኣይከኣልኩን” ትብል።
“እታ ነቲ ዜና ዝሰማዕኹላ መዓልቲ ኣብ ህይወተይ እታ ዝሓሰመት ነይራ። ምትንፋስ ከጸግመኒን መግቢ ምብላዕ ክኣብየኒን ጀሚሩ” ክትብል ‘ውን ወሲኻ ትገልፅ።
ምዕባለ እቲ ኲናት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናብኣሰ ክኸይድ ከሎ ጭንቀትን ሓዘንን መዓርግ ብዝያዳ እናወሰኸ ከደ። ‘ቤተሰብ ዳግማይ ዝሪኤሉ ዕድል ይህሉዶ ይኸውን?’ ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጣ ተፈጠረ።
ኣብቲ እትሰርሓሉ ናይ ፋርማሲ ትካል ከይተረፈ መዓልታዊ ትበክን ትጭነቕን ምንባራ እትገልፅ ማጊ “ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ኮይነ ክበክይ ከለኹ መሳርሕተይ ምሳይ ይጭነቓ ነይረን። ለይቲ ካብ ድቃሰይ ባህሪረ ምትሳእ ልሙድ ኮይኑ” ትብል።
“እቲ ዝተሳተፍኩሉ ሪያሊቲ ሾው ቀረፃ ክሳብ ዝውድእ ዝኾነ ይኹን ቃለ-መሕትት ከካይድ ኮነ ኣብ ናይ ውልቀ ማሕበራዊ መራኸብታት ክፅሕፍ ውዕለይ ስለዘየፍቅደለይ ድማ ብማዕኸናት ዜና ቀሪበ ወይ ብማሕበራዊ ሚድያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክዛረብን ክፅሕፍን ዘይምኽኣለይ ብጣዕሚ ጎዲኡኒ ነይሩ” ክትብል ንዘሕለፈቶ ኩነታት ትዝክር።
መዓርግ ኲናት ትግራይ ካብ ዝጅመር [ጥቅምቲ 25/2013 ኣቆፃፅራ ግእዝ] ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ጥሪ እያ ደሃይ ስድርኣ ክትሰምዕ ዝኸኣለት።
“ሽዑ ምንኣስ ሓወይ ናብ ሱዳን ከምዝተሰደደ ተነጊሩኒ፤ ዝፈልጠን ጎረባብትና ደቀን ከምዝተቐተሉ ፈሊጠ። ድምፂ ስድራይ ክሰምዕ ምኽኣለይ'ኳ እንተሐጎሰኒ፡ ሓወይ ንነብሱ ከድሕን ናብ ሱዳን ምውፅኡ፣ ጥምየት ምህላዉ፣ ብዙሓት ሰባት ከምዝተቐተሉ ኣደይ ምስነገረትኒ ግን ብጣዕሚ ሓዚነ” ብምባል እቲ ኩነታት ዝፈጠረላ ስምዒት ገሊፃ።
ኣስዕብ ኣቢላ ድማ “ንኣደይ ንጉሆ ኣዛሪበ ምሸት ዝስእና፤ ምሸት ኣዛሪበያ ድማ ንጉሆ ዘይረኽባ ኮይኑ ስለዝስምዓኒ ይጭነቕ ነይረ። ምስ ቤተሰብ ብስልኪ እናዛረብክዎም ድምፂ ተኹሲ ይሰምዕ ነይረ። ኣብዚ ምሳይ ዝነብሩ ብዙሓት መሓዙተይ ሞት ስድርኦምን መቕርቦምን ይርድኡ ነይሮም'ዮም" ትብል።
ጉዳይ ስድርኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐን ዝበፅሕ ዘሎን ኩነታት ቅሳነት ከምዝኸልኣ እትዛረብ መዓርግ፡ ኣብ ናይ ፋርማሲ ስርሓን ናይ ሞደሊን ሞይኣን ጽልዋ ከምዘሕደረላ ትገልፅ።
“ህይወተይ ብጣዕሚ ተቐይሩሎ። ተፃዋቲትን ንፍዕትን ዝነበርኩ ሎሚ ግን ከምኡ ከምዘይኮንኩ ይስምዓኒ። ብርግፅ ሎሚ’ውን ብርትዕቲ እየ። ካብዚ ስምዒት ንምውጻእ እፍትን ኣለኹ። ኲናት ካብ ዝጅመር ንደሓር መዓልታዊ ሓዘንን ጭንቀትን ብምህላዉ ግን ህይወተይ ምሉእ ብምሉእ ተቐይሩ’ዩ” በሃሊት’ያ ፋርማሲስትን ሞደሊስትን መዓርግ።
እቲ ኲናትን ሳዕቤናቱን ብሰንኪ ዘሕደረላ ፅልዋ ካብ ስርሓን ሞይኣን ክትርሕቕ ተገዲዳ ከምዝነበረት ብምሕባር “ጠጠው ኣቢለ ነይረ። ሕዚ ግን ይቕፅሎ ኣለኹ። ነገራት ንኸስተንትን ጊዜ ወሲዱለይ እዩ። ነቶም ኣብ ሽግር ዘለዉ ቤተሰበይን ህዝበይን ተስፋ ክኾኖም እንተኾይነ ክብርትዕ ከምዘለኒ ስለዝተገንዘብኩ ብሓገዝ ፈጣሪ ናብ ስራሕ ተመሊሰ” ትብል።
ኣብ ከምቲ ንሳ ዝነበረትሉ ስምዒትን ሓዘንን ዝርከቡ ተጋሩ ነንባዕላቶም ብምትሕግጋዝን ፀገሞም ምስ ሰባት ብምዝርራብን ናብ ንቡር ህይወቶም ክምለሱ ተማሕጺና።