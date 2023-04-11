ዝነበረን ስራሕ ራሕሪሐን ኮዲን ዝመረጻ ደቂኣንስትዮ
"ኣነ ኣብ ቴክኖሎጂ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ ኰይኑ ኣይስምዓኒን'ዩ ነይሩ" ትብል ካብ መምህር ናብ 'ኮደር' ዝተቐየረት ጀሲካ ጊልበርት።
ስምዒት ብዙሓት ደቂኣንስትዮ ዘቃልሕን፡ ብስታቲስቲክስ ዝተረጋገጸን ኣረኣእያ'ዩ።
ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ናይ ክእለት ሃጓፍ ኣሎ። ከምዚ ዘለዎ እንተቐጺሉ ኸኣ፡ ኣብ 2025 ን115 ናይ ስራሕ ዕድላት ሓንቲ ብቕዕቲ ጓልኣንስተይቲ ጥራይ'ያ ክትህሉ።
መጽናዕቲ ከምዘመልክቶ፡ ምስ ደቂተባዕትዮ ክነጻጸራ እንከለዋ፡ ደቂኣንስትዮ ኣብ ስነፍልጠት (ሳይንስ)፡ ቴክኖሎጂ፡ መሃነድስነት (ኢንጂነሪን)፡ ከምኡ'ውን ቁጽሪ (ማተማቲክስ) ድሩት ተሳታፍነት'ዩ ዘለወን።
እንተዀነ፡ ገለ ካብአን ነቲ ዘሎ ተርእዮ ብምምዝማዝ፡ ሓድሽ ኣንፈት ሞያ ክሃንጻ ጀሚረን ኣለዋ።
ብመሰረት ሃገራዊ ትካል ስታቲስቲክስ ብሪጣንያ፡ ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብታ ሃገር 15,000 ዝያዳ ደቂኣንስትዮ ኣብ ምምዕባል ፕሮግራማትን ሶፍትዌራትን ኮምፒተር ይሰርሓ ኣለዋ። መርበብ ሓበሬታ(ወብሳት) ዲዛይን ዝገብራ'ውን ብ10,000 ወሲኸን ኣለዋ።
ኰይኑ ግን ምስ ኵሉ'ዚ ዝተራእየ ገስጋስ፡ 25 ሚእታዊት ናይ ኮዲን (coding) ዕድላት ስራሕ ጥራይ'ዩ ብደቂኣንስትዮ ተታሒዙ ዘሎ።
'ክብድ ዝበለን ዘዋጽእን'
ኣብ ከተማ ግላስጎው፡ ስኮትላንድ እትነብር ጀሲካ፡ ክሳብ ዝነበራ ጸዓት ትጽንቅቕ ንሓሙሽተ ዓመት ናይ መባእታ መምህር ኰይና ሰሪሓ።
ውጥናት ምስትምሃር (ለሰን ፕላን) ከተውጽእ ለይቲን ቀዳመ-ሰንበትን ክትሰርሕ ትግደድ ነይራ። ንተመሃሮኣ ንምድጋፍ'ውን ገንዘባ፡ ናይ ስደራቤታን መሓዙታን ንብረት እናተለቀሐት ትጥቀም ነይራ።
"ፈጺመ ካብኡ ዕረፍቲ ክረክብ ኣይክልን ነይረ" ድማ ትብል።
እታ ጓል 28 ዓመት፡ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዕድላት ከምዘሎ "ኣፍልጦ ኣይነበረንን" ዝበለት ጀሲካ፡ ሓደ መዓልቲ ግን፡ ኣብ ኢንስተግራም ሓደ 'ኮድ ፈርስት ገርልስ' (Code First Girls) ዝብል ናይ ስራሕ መወዓውዒ ትርኢ'ሞ፡ ብዕቱብ ምስ ፈተሸቶ፡ ንሸሞንተ ሰሙን ዝቕጽል ናጻ ናይ ኮዲንግ ስልጠና ዝህብ ምዃኑ ትርዳእ።
"ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ወይ ቁጽሪን ብዙሕ ስለዘይነበርኩ፡ ኮድ ክሰርሕ ዝኽእል ኮይኑ ኣይተሰመዓንን- ኣፍደገታት እቲ 'ስተም' (STEM) [ተባሂሉ ዝጽዋዕ] ዓውዲ ዕጽዉ'ዩ ዝመስለኒ ነይሩ። "ብቕንዕና ንምዝራብ፡ ኢንጂነር ሶፍትዌር እንታይ ምዃኑ'ውን ኣይፈልጥን'የ ነይረ" ትብል።
"ዘይብሃግ ናይ ደቂተባዕትዮ ስራሕ ጌረ'የ ዝወስዶ ነይረ- ብርግጽ'ውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝተዋፈራ ኣርኣያ ክኾናኒ ዝኽእላ ዝፈልጠን ደቂኣንስትዮ ኣይነበራኒንን"።
ድሕሪ ዝወሰደቶ መባእታዊ ኮርስ፡ ጀሲካ እናመሃረት እንከላ ናይ ምሸት ተወሳኺ ናይ ኮዲንግ ትምህርቲ ከተጽንዕ ጀሚራ። "ከቢድን ዘዋጽእን" ከምዝነበረ ድማ ትገልጽ።
ሎሚ፡ ከም ፈላሚት ሶፍትዌር ኢንጂነር ብምዃን ኣብ ስካይ በቲንግ ኤንድ ጌይሚንግ (Sky Betting & Gaming) ዝተባህለ ናይ ጠላዕ ትካል ትሰርሕ ኣላ።
ዋላ'ኳ ክንዲ'ቲ መምህር ኮይና ትኽፈሎ ዝነበረት ኣይትርከብ፡ ብስርሓ ሕጉስቲ ምዃና'ያ ትዛረብ።
ጀሲካ፡ ኣባል ናይ ሓደ 'ህይወት ድሕሪ ምምህርና" ዝተባህለ ጉጅለ ፌስቡክ እያ። ሓደ መዓልቲ ኣብቲ ገጽ ተመክሮኣ ምስ ኣካፈለት፡ "በቶም ሞያ ክቕይሩ ዝደልዩ ብዙሓት መምህራን" ኢንቦክሳ ከምዝመልአ ብምግላጽ ብዙሓት ከምዝተወከሱዋ ትዝክር።
ብድሕ'ዚ ድማ፡ ኣብ ኢንስታግራም 'ካብ መምህር-ናብ-ኮደር' (@teacher2coder) ዝብል ገጽ ብምኽፋት፡ ንካልኦት ደቂንስትዮ ብዛዕባ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ከተፋልጥ ወሲና።
"ኮንዲንግ ከምዚ ናይ ኮምፒዩተር ሳይንትስት ወይ ኣዝዮም በላሕቲ ሰባት ገይረ ስለዝወሰድክዎ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ግምት ኣየእተኹዎን ነይረ። ጽቡቕ ናይ ምርድዳእ ወይ ምፍታሕ ጸገማት ክእለት ንተሃልዩኪ፡ ስራሕ ቴክኖሎጂ ክሰማማዓኪ'ዩ"።
ዘይተመዝመዘ ዕቑር ክእለት
ጓል 25 ዓመት ታስሊማ ፌርዶስ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ 'ባዮመዲካል ሳይንስ' (ስነፍልጠት ሕክምናዊ ስነ-ህይወት) እያ ኣጽኒዓ። ሓደ መዓልቲ ሓኪም ክትከውን'ውን ሃቐነ ነይሩዋ። ስለዚ፡ ኣብ ለንደን ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና (NHS) ከም ተሓጋጋዚት ጥዕና ትሰርሕ ነይራ።
"ኤን-ኤች-ኤስ ኣብ ሕማቕ ኩነታት'ዩ ነይሩ፡ ኣነ'ውን ምስጋና ዝረኽበሉ ኮይኑ ኣይተሰመዓንን" ትብል።
ናይ ሓንቲ ኮደር ዝኾነት መንእሰይ ዛንታ ምስ ኣንበበት ግን፡ ሞያ ናይ ምቕያር ሓሳባት ከተሰላስል ጀሚራ። እንተኾነ ግና፡ ናይ ሳይንስ ድሕረባይታ ጥራይ ስለዝነበራ፡ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ክትሰርሕ ብዛዕባ ዘለዋ ተኽእሎ ተማቲኣ።
"'እንታይ ከይከስር?' ብዝብል ሓሳብ'የ ጀሚረ። ስለዚ፡ 14 ሰሙን ዝቐጸለ ስልጠና ወሲደ፡ ኣብኡ ናይ 'ፓይተን' [python] ከምኡ'ውነ 'ኤስ-ኲው-ኤል [SQL] መሰረት ሒዘ"።
"ጉጅለይ ብምልኦም ደቂተባዕትዮ እዮም፡ እዚ ግን ናይ መጀመርታ'ዩ" ትብል ፌርዶስ።
"ሞያ ምቕያር ከምቲ ናይ ቀደም ከቢድ ኣይኮነን። ሓያል ጻዕሪ እንተጌርክሉ፡ እቲ ዝድለ ሰዓታት እንተ ኣጥፊእክሉ፡ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘይትሰርሕሉ ምኽንያት የለን"።
ሃገራዊ ትካል ስታቲስቲክስ ብሪጣንያ ዘካየዶ ዳህሳስ ዕዮ ከምዝሕብሮ፡ ካብ ሰነ 2022 ንደሓር ኣብታ ሃገር 512,900 ደቂተባዕትዮ ክኢላታት ምምዕባል ፕሮግራማት፡ ሞያውያን ምምዕባል ሶፍትዌራት፡ ዲዛይነራት መርበብ ሓበሬታ፡ ከምኡ'ውን ተንተንቲ ማዕከን ሓበሬታ (ዳታ ኣናሊስት) ነይሮም። ብኣንጻሩ፡ ኣብዞም ዝተጠቕሱ ሞያታት ዝሰርሓ ዝነበራ ደቂኣንስትዮ 113,900፡ ማለት 18.17 ሚእታዊት ጥራይ'የን ነይረን።
ብደቂኣንስትዮ ዝቖመ ትካል 'ኮድ ፈርስት ገርልስ' (Code First Girls) ንደቂኣንስትዮ ናጻ ናይ ኮዲንግ ኮርሳት ኣብ ምሃብን ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ምስ ሓደስቲ ክኢላታት ደቂኣንስትዮ ኣብ ምርኻብን ይነጥፍ።
ዋና ኣካያዲት ናይቲ ትካል ኣና ብረይልስፈርድ ከምእትብሎ፡ ደቂኣንስትዮ ኣብ ሳይንስ፡ ቴክኖሎጂ፡ ኢንጂነሪንግን ማተማቲክስን (STEM) ዘለወን ኣመለኻኽታ ክቕይራ ዕድል ክወሃበን ኣለዎ።
"ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ዓውድታት ትምህርቲን ሞያታትን ዘይተመዝመዘ ዕቑር ክእለት ኣሎ" ትብል።