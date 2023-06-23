መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ኣብ ባሕሪ ዝጠፍኡ ሰባት ከምዝሞቱ ተረጋጊፁ
ፍርስራስ መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ናብ ዓሚቕ ባሕሪ ድሕሪ ምእታዎም ዝጠፍኡን ክድለዩ ዝፀንሑን ሓሙሽተ ሰባት ከምዝሞቱ ተሓቢሩ።
እዞም ካብ 19-77 ዓመት ዝዕድሚኦም ሓሙሽተ ሰባት፡ ነታ ቅድሚ 111 ዓመታት ዝጠሓለት መርከብ ታይታኒክ ንምርኣይ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብቲ ዓሚቝ ባሕሪ ብጠላቒት ጀልባ ኣትዮም።
ናብቲ ጉዕዞ ካብ ዝብገሱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ድማ ምስቲ ኣብ ደገ ዘሎ መቆፃፀሪ ርክቦም ተቛሪፁ።
ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተኣኻኸቡ ክኢላታት ነቶም ዝጠፍኡ ሰባት ክደልዩ ዝፀንሑ ኮይኖም እቲ ክፍሊት እንዳተቐበለ ናብቲ ዓሚቝ ባሕሪ በፃሕቲ ዝልእኽ ትካል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ፡ ህይወት እቶም 5 ሰባት ከምዝሓለፈ ኣፍሊጡ’ሎ።
ነቶም ሰባት ንምድላይ ናብ ባሕሪ ዝተላእከ ሮቦት፡ ፍርስራስ ናይታ ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ሳብማሪን ካብ መርከብ ታይታኒክ ኣስታት 480 ሜትሮ ርሒቑ ከምዝረኸበ እዩ ዝግለፅ።
እቶም 5 በፃሕቲ ጉዕዞ ምስ ጀመሩ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብታ ሳብማሪን ብዘጋጠመ ፍንጀራ ሞይቶም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ዝወፅኡ ዘለዉ ፃብፃባት የመልክቱ።
ሓለዋ ባሕሪ ኣሜሪካ ግን እቲ ፍንጀራ መዓስን ኣበይን ከምዘጋጠመ ብልክዕ ክገልጽ ከምዘይከኣለ እዩ ዝሕብር።
ይኹን’ምበር ፍርስራስ ናይታ ሳብማሪን ካብቲ ፍርስራስ መርከብ ታይታኒክ ዝርከበሉ ኣስታት 4 ኪሎሜትር ዝዕምቆቱ ባሕሪ፡ ከባቢ 500 ሜትሮ ርሒቑ ተረኺቡ’ሎ።
እቶም ዝሞቱ ድማ፡ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ ነታ ሳብማሪን ዘመሓድር ኩባንያ ዝኾነ ስቶክተን ራሽ፣ እንግሊዛዊ ቢልዮነር ሃሚሽ ሃርዲንግ፣ ፈረንሳዊ ጠሓሊ ፖል-ሄንሪ ናርጉሎት ከምኡ’ውን እንግሊዛዊ ነጋዳይ ሻህዛዳ ዳውድን ወዱ ሱሌማን ዳውድን እዮም።
ሞይቶም ኣብ ዝብል መደምደምታ እኳ እንተተበፅሐ ሬሳኦም ግን ዛጊድ ኣይተረኽበን።
ሰበስልጣን ሓለዋ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ኣየር “ሬሳ ናይቶም ሰባት ክንረኽቦ ኢና” ክብሉ ከምዘይክእሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
ሞት ናይቶም ውልቀሰባት ስዒቡ መራሕትን ፍሉጣት ሰባትን ሓዘኖም ክገልፁ ጀሚሮም ኣለዉ። መንግስቲ ኣሜሪካ ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ’ሎ።
ዋይት ሃውስ፡ ኣባላት ስድራቤት ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት ዕጫ ወገናቶም እንታይ ክኸውን ከምዝኽእል ብዘይምፍላጦም ኣብ ከቢድ ጸቕጢ ከምዝነበሩን ብምሕባር’ዩ ምጽንናዕ ተመንዩ።
መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብወገኑ ንስድራቤት ናይቶም በቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ክድግፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ጀምስ ክለቨርሊ፡ መንግስቲ ንቤተሰብ እቶም እንግሊዛውያ ግዳያት ይድግፍ ከምዘሎ ብምሕባር ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ኢና ኢሉ።
‘ኦሽን ጌት’ ዝበሃል ኩባንያ፡ ነታ ኣብ 1912 ኣብ ሰሜናዊ ኣትላንቲክ ዝጠሓለት መርከብ ታይታኒክ ክሪኡ ኣስታት 4 ኪሎ ሜተር ናብ ዓሚቝ ባሕሪ ክጓዓዙ ንዝደልዩ በፃሕቲ፡ ክሳብ 250 ሽሕ ዶላር ኣመሪካ ከምዘኽፍል ይግለፅ።