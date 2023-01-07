በዓላት ልደት ስለምንታይ እዩ ተፈላልዩ? ኣየኖት ሃገራት እየንከ 29 ታሕሳስ ዘብዕላ?
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ ክርስትና፡ እንተላይ ኣብ ኤውሮጳን ኣመሪካን፡ ልደት ወይ ዕለተ ልደት እየሱስ ክርስቶስ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ፡ ማለት ቅድሚ ሓደ ሰሙን የብዕሉ።
ካብ ኣፍሪቃ፡ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ግብጽን ከምኡ’ውን ገለ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ፡ ሎሚ (29 ታሕሳስ) በዓል ልደት የብዕላ ኣለዋ።
እዘን ሃገራት ሓደ ዘመሳስለን ነገር እንተሎ፡ ብዙሓት ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖት ኣለውወን፣ እቲ ካልእ ድማ ዝኽተለኦ ኣቆጻጽራ ዘመን እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ግብጽን (ብፍላይ ኮብቲክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን) ኣመንቲ ክርስትና በብዓመቱ 29 ታሕሳስ የኽብሩ፤ [ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ሓደ ግዜ ድማ 28 ታሕሳስ] በዓል ልደት የብዕሉ።
መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ ካልኦት ድማ ኣቆጻጽራ ጎርጎርዮስ ዝኽተላ ኾይነን፡ በዓል ልደት ቀድም ኢለን ከብዕላ እንከለዋ፤ እቲ ዓውደ ኣዋርሕ ብ1582 ብሊቀ ጳጳስ ጎርጎርዮስ ዝተፈጥረ እዩ።
ከምኡ’ውን መብዛሕትአን ሃገራት ሕብረት ሶቭየት ነበር፡ ምብራቕ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ብጁልየስ ቄሳር ዝፈጠሮ ጁልያን ኣቆጻጽራ ይኽተላ።
ብዘይካ'ዚ፡ ብዙሓት ሃገራት ንኣቆጻጽራ ጎርጎርዮስ ከም ወግዓዊ ኣቆጻጽራ ክጥቀማሉ እንከለዋ፡ ንኣቆጻጽራ ጁልያን ድማ ንሃገራዊ በዓላት ይጥቀማሉ።
በዓል ልደት 29 ታሕሳስ ዘብዕላ ዘለዋ በዓል መን እየን?
መብዛሕትኡ ክፋል ዓለም ንልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘብዕል ክልተ ሰሙን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ውሑዳት ሃገራት ሎሚ 29 ታሕሳስ 2015 ዓ.ም ነታ መዓልቲ ኣኽቢረንኣ ይውዕላ።
ብመሰረት ጸብጻብ ናሽናል ጂኦግራፊክ፡ 12 ሚእታዊት ካብ ክርስትያናት ዓለምና፡ ዕለተ ልደቶም ካብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ኣብ ዝተፈልየ መዓልቲ የብዕሉ።
እዘን ብ29 ታሕሳስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣርባዕተ ዓመት ድማ 28 ታሕሳስ በዓል ልደት ዘብዕላ ሃገራት መን እየን?
- ኢትዮጵያ፡
- ኤርትራ፡
- ግብጺ፡
- ሩስያ፡
- ዩክሬን፡
- ቤላሩስ፡
- ካዛኪስታን፡
- ሰርብያ፡
- ሞንተነግሮ፡
- እስራኤል፡
- ቡልጋርያ፡
- መቄዶንያ፡
- ጆርጅያን
- ሞልዶቫን ሎሚ ልደተ ኢየሱስ ክርስቶስ የብዕላ ኣለዋ።
ኣብ ብግሪኽ፡ ቆጵሮስን ሮማንያን ዝርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ክርስትያናት ብናይ ጎርጎርዮስ ኣቆጻጽራ ክልተ ሰሙን ኣቐዲሞም ዕለተ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ የብዕሉ።
ከምኡ’ውን ኣርመንያ ከም ካልኦት ዘይኰነስ፡ ንበዓል ልደት ብናይ ገዛእ ርእሳ ኣቆጻጽራ ኣብ ዝተፈለየ መዓልቲ እያ እተብዕል።
ኣርመንያ በዓል ልደት ብ28 ታሕሳስ (ኣብ ኣርባዕተ ዓመት ሓደ ግዜ ኣብ 27 ታሕሳስ) ተብዕል።
ንምንታይ እዩ በዓል ልደት ኢትዮጵያ 29 ታሕሳስ ዝኽበር?
ኢትዮጵያ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣቆጻጽራ ዘመን ዘለዋ ሃገር እያ። እዚ ኣቆጻጽራ እዚ ምስ ኣቆጻጽራ ኦርቶዶክስ ኮፕቲክ ዝመሳሰል እዩ።
ኮፕቲክ ንኦርቶዶክሳውያን ከም ኢትዮጵያ በዓል ልደት ካብ ምዕራባውያን ዓለም ኣስታት ክልተ ሰሙን ድሒሮም እዮም ዘብዕሉ። ዕለተ ጥምቀትን ፋሲካን እውን ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝተፈለየ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኦርቶዶክሳውያን፡ ካቶሊካውያን፡ ወንጌላውያን፡ ጴንጠቆስጣውያንን ካልኦት ክርስትያንን ድማ፡ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዕለተ ልደት የብዕሉ።
ኤርትራ፡ ብኣንጻሩ ኣቆጻጽራ ጎርጎርጎርዮስ ከም ሃገራዊ ኣቆጻጽራ ትጥቀም ኮይና፡ ክርስትያን ግን ኦርቶዶክሳዊ ኣቆጻጽራ ይኽተሉ።
ኣብ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ኦርቶዶክሳዊትን ካልኦት ሃይማኖታት ክርስትናን ቅድሚ በዓል ልደት ዝነበሩ መዓልታት ብጾምን ጸሎትን ይዝክሩ።
በዓላት ልደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝተፈላለየ መልክዕ ኣለዎ።
ንኣብነት ኣብ ሩስያ ዝርከቡ ክርስትያናት ካብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት ክሳብ መዓልቲ ልደት ዝጸንሓ 7 መዓልታት ኣብ መዓልቲ 12 ዝተፈላለየ መግቢ እናበልዑ የሕልፍዎ። እቲ ዕላማ ነቶም 12 ሃዋርያት ንምዝካር እዩ።
ኣብ ዩክረይን፡ እቶም በዓላት ነታ መዓልቲ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናዘመሩ የሕልፍዋ።
ቤላሩሳውያን እውን ነዛ መዓልቲ ባኒን ዓሳን የዳልዉ።
ኣብ ሞንተነግሮ ኣብ ውሽጡ ሳንቲም ዘለዎ ባኒ ይጥበስ። እቲ ባኒ ምስ ዝቑረስ ዝርከብ ሳንቲም ጽቡቕ ዕድል ከምጽእ እዩ ተባሂሉ ይእመን።
ኣብ ሰርብያ በዓል ልደት ልክዕ ሓዊ ብምንዳድ፡ ኣብ ዙርያኡ ተኣኪብካ ድራር ብምብላዕ ይዝከር።
ጆርጅያውያን እውን ንልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ንምጽንባል ናብ ጎደናታት ይወጹ።
ኣብ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ መሰረት እቲ በዓል ሓደ እኳ እንተኾነ እቲ በዓል ግን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለ እዩ።
ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ልደት ሰሙናት ብጾም የሕልፍዎ፣ ኣብ መዓልቲ በዓል ድማ እቲ ጾም ይፈትሑ።
ዝበዝሑ እእመናን ክርስትያን ግን ናብ ተን ቤተ እምነታት ብምኻድ ነቲ በዓል የብዕልዎ፤ ኣብ ስነ-ስርዓት ጸሎት ብምስታፍን ኣብ ገዛ ብሓባር ብምብላዕን ይዝክርዎ።