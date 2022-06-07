‘ሩስያ ንእኽሊ ከም ሰላሕታዊ ሚሳኤል ትጥቀመሉ ኣላ’ - ሕብረት ኣውሮጳ
ፕረዚደንት ካውንስል ሕብረት ኣውሮጳ፡ ሩስያ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ዝፈጸመቶ ወራር ዓለም ለኻዊ ቅልውላው መግቢ ተኸሲቱ ክብል ምዝራቡ ስዒቡ፡ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ኣቋሪጹ ወጺኡ።
ቻርለስ ሚሸል፡ ሩስያ ንቐረብ መግቢ ኣንጻር ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም “ሰላሕታዊ ሚሳይል” ብምጥቃም ህዝብታት ንድኽነት ክቃልዑ እትገብር ኣላ ኢሉ።
ልኡኽ ሩስያ ኣብቲ ባይቶ ቫዚሊ ነበርዝያ ግና ስኑዕ ሓበሬታ ብምግዋሕ ከሲስዎ።
እቲ ኲናት፡ ካብ ዩክረይን ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ክጓዓዓዝ ዝነበሮ እኽሊ ኣብ ወደባት ደው ክብል ገይሩ እዩ።
ዩክረይን ዘይቲ ብልዒ፣ ዕፋንን ስርናይን ብብዝሒ ሰደድ ትገብር፤ ሩስያ እውን እኽልን ድኹዕን ብብዝሒ ተፍርይ።
“ኣምባሳደር ሩስያ፡ ሓቂ ንዛረብ፤ ክረምሊን ቀረብ መግቢ ኣንጻር ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከም ሰላሕታዊ ሚሳይል ትጥቀመሉ ኣላ” ክብል እዩ ቻርለስ ሚሸል ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ኣኼባ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ተዛሪቡ።
ወሲኹ፡ “ዘሕዝን ሳዕቤን እቲ ሩስያ ዝጀመረቶ ኲናት ናብ መላእ ዓለም ይባጻሕ ኣሎ። ዋጋ መግቢ ክውስኽ ብምግባር ህዝብታት ናብ ድኽነት ክኣትዉን ዞባታት ክሕመሱን ይገብር ኣሎ። ሩስያ በይና እያ ነዚ ቅልውላው ምግቢ ተሓታቲት” ኢሉ።
ብተወሳኺ ኣብ ዩክሬናዊት ወደብ ኦዴሳ፡ ብሚልዮን ቶናት ዝቑጸር እኽሊ ብሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ተዓጊቱ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ገሊጹ።
ሩስያ እኽሊ ዘሚታን ብሰንኪ እቲ ዝወለዓቶ ኲናት እኽሊ ከይዝራእን ከይእከብን ዓንቂፋን ክብል እውን ፕረዚደንት ካውንስል ሕብረት ኣውሮጳ ቻርለስ ሚሸል ከሲሱ።
በዚ ርእይቶ ዝሓረቐ ልኡኽ ሩስያ ብግዲኡ ነቲ ኣኼባ ኣቋሪጹ ወጺኡ።
እንተኾነ ሕዚ እውን ቻርለስ ሚሸል “ካብዚ ኣዳራሽ ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ፤ ምናልባት ነቲ ሓቂ ዘይምስማዕ ይቐልል ይኸውን” ክብል ብዘረባ ስዒብዎ።
ናበንዝያ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብምኽንያት “እቲ ቻርለስ ከጋወሖ ዝመጽአ ሕሶት” ኣብቲ ናይ ኣኼባ ኣዳራሽ ክጸንሕ ኣይከኣልኩን ኢሉ።
ኣብ ካልእ ኣኼባ፡ ጻሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ብተመሳሳሊ፡ ሩስያ እኽሊ ካብ ዩክረይን ሰደድ ከይግበር ክልኪላን ትሕቲ ቕርጺ ሕርሻ እታ ሃጋር ኣዕንያን ክብል ከሲሱ።