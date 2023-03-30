ካብ ዕዮ ገዛ ተምሃሮ ክሳብ ፕረዚደንታዊ መደረ ዘዳሉ ኩሉ ዘይሰኣኖ 'ቻትጂፒቲ'
እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክትደልዩ ከለኹም ኢኹም ናብ ኢንተርነት ትኣትዉ?
ንሕቶኹም ኣብ ጉግል መልሲ ክትረኽቡ ሰዓታት ኣሕሊፍኩም እንተዀይንኩም፡ ሕጂ ነገራት ተቐይሮም እዮም።
ቻትጂፒቲ (ChatGPT) ንሕቶታትኩም ቅጽበታዊ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ዳርጋ ከም እስትንፋስኩም ቀረባ እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉግል ሓበሬታ ብምድላይ ዝተማሃርክምዎ ብምምሕያሽ፡ ነቲ ክእለት ዝሓትት ኣርእስቲ ብሓጺር ሕቶ ኣብ ኣዝዩ ሓጺር ግዜ የቕርብ።
ሚልዮናት ሰባት መልእኽቲ ንምድላው፡ ግጥሚ ደርፍታት ንምጽሓፍ፡ ዋላ እውን ኮድ ኮምፕዩተር ንምጽሓፍ ይጥቀሙሉ ኣለዉ።
እዚ ሰብሰርሖ ብልሒ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር እዩ ንኹሉ ተጠቃሚ ተኸፊቱ።
ዝናኡ ግን ከም ዕድሚኡ ሓጺር ኣይኮነን።
ኣብ ሕዳር 2022 ዝተጀመረ ቻትጂፒቲ ኣብ ሓደ ሰሙን ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ተጠቀምቲ ከም ዝነበሮ ኣብቲ እዋን ወናኒ እቲ ኩባንያ ኦፐን ኤኣይ ገሊፁ ነይሩ።
ጉግልን ማይክሮሶፍትን ነዚ ሰብሰርሖ ብልሒ ኣማዕቢሎም ኣብ ስራሕ ከውዕሉ ይጓየዩ ኣለዉ።
ማይክሮሶፍት ጥራይ ቢልዮናት ዶላር መዲቡ ኣብ ተግባር ኣትዩ ይርከብ።
ቻትጂፒቲ ብኸመይ ይሰርሕ?
ኩሎም 'ቻትቦታት' ዝገብርዎ ነገር እንተሃለወ ቋንቋ ሰብ ተጠቒሞም ሕቶታት ምምላስ ጥራይ እዩ።
ካብ ዕዮ ገዛ ተማሃሮ ክሳብ ፕረዚደንታዊ መደረታትን ኪኖኡን ንኹሉ ዝኸውን ናይ ኮምፒተር ኮዳት ይጽሕፉ።
ብርግጽ እዚ ናይ ገዛእ ርእስኹም ኣካውንት ምኽፋት ዝሓትት’ኳ እንተዀነ እዚ ግን ቀሊል እዩ።
ብድሕሪኡ ንኹሉ ሕቶታትኩም ብቕልጡፍ መልሲ ይህበኩም።
'ቻትጂፒቲ' ኣብ ዓይነትን ቅርጽን ናይቲ ሕቶ መሰረት ገይሩ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ ዳታ ዓለም ብምድህሳስ መልሲ ክህበኩም እዩ።
ቢቢሲ ዘዘራረባ ተመራማሪትን ተንታኒትን ፖሊሲ ቴክኖሎጂ ብርሃን ታየ፡ ብሰብሰርሖ ብልሒ ዝተመሰጠት’ኳ እንተዀነት "ዘፍርሕ" ክትብል ትገልጾ።
ኣብ ጽላት ቴክኖሎጂ መዘራረቢ ዝዀነ ቻትጂፒቲ፡ ብቀሊል ቋንቋ ከረድእ ዝተማህረ፡ ዝሰልጠነ፡ ሰብኣዊ ቋንቋ ምስ ዝርዳእ ኢንተርነት ብጽሑፍ ምዝርራብ ምኽኣል ማለት እዩ።
"ብኹሉ መዳይ ሓበሬታ ብምሃብ ዝሕግዘና ሰብሰርሖ ብልሒ [ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ] እዩ" ትብል ብርሃን።
ቻትጂፒቲ፡ ንመልስታቱ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ሰፊሕ ዳታ ከም ዝጥቀም ትገልጽ ብርሃን። እዚ ድማ ካብ ኩሎም እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ኣገባብ መስርሓት ዳታ ዝተፈልየ ምዃኑ ተብርህ።
ዝኾነ ሰብ ንቻትግፒቲ ልክዕ ከምቲ ምስ ዓርኩ፡ መምህሩ ወይ ሓላፊኡ ዝዘራረበሉ ቋንቋ እንተዛሪቡ፡ ክርድኦን መልሲ ክህብን እዩ።
ብርሃን፡ ቻትጂፒቲ ንምጥቃም ኣካውንት ክትከፍቱ ከም ዘለኩም ተዘኻኽር፤ መብዛሕትኡ ግዜ ብእንግሊዝኛ ከም ዝሰርሕ’ውን ትዛረብ።
ንሳ ከም እትብሎ፡ ሰብሰርሖ ብልሒ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝተፈላለየ ስርዓታት ኣለዎ። ቻትጂፒቲ’ውን ኩለመዳያውን ኣብ ጽሑፍ ዝተመርኮሰን ከም ዝዀነ ትሕብር።
ብዘይካ’ዚ፡ ደቂ ሰባት ከመይ ከም ዝዛረቡን ንምሉእ ሓሳቦም ብኸመይ ከም ዝሃንጹን ጽቡቕ ጌሩ ስለ ዝተማህረ፡ መልሱ ኣዝዩ ውሕሉል እዩ።
ቻትጂፕቲ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ኩሉ ተጠቒሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዘለዎ ፍልጠት ኣማዕቢሉ እዩ።
ካብዚ ሓሊፉ ቋንቋ ኣጠቓቕማኡ ኣዝዩ ዝተራቐቐ እዩ።
እቶም ፊልም ስክሪፕት ክጽሕፉ ዝኸኣሉ፡ ዋዛ ክነግሮም ሓቲቶም ዝሰሓቑን ታሪኻዊ ጉዳያት ዘርዚሩ ዘንበበሎምን ሰባት፡ ብዚ ኩሉ ስርሓቱ ተመሲጦም እዮም።
እዚ ሰብሰርሖ ብልሒ ብጽሑፍ ትእዛዝ ተቐቢሉ ብጽሑፍ መልሲ ዝህብ ኰይኑ ንብዙሕ ነገራት ከገልግል ይኽእል።
ቻትጂፒቲ ዝህቦም መልሲታት ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ሰብሰርሖ ብልሒታት ዝተፈልየን ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሓቀኛ ዓለም ኣብ ግምት ዘእተወን ምዃኑ ዘፍርሕ ከም ዝገብሮ ብርሃን ትዛረብ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ፕሮፌሰር ዝዀነ ስቲቭ ፒንከር፡ ብዛዕባ ቻት ጂፒቲ "ክንሻቐል ይግባእ፡ ግን ክንስንብድ የብልናን" ይብል።
ወሲኹ ድማ፡ ቻትጂፒቲ ብልዕሊ ፍርቂ ትሪልዮን ቃላት ከም ዝተሰልጠነ ይገልጽ።
ምንጪ ስክፍታኦም ድማ እዞም ቃላት ኣብ ኢንተርነት ምህላዎም እዩ።
ቻትጂፒቲን ኣይጋገይን ድዩ?
ቻትጂፒቲ ብጽሑፍ ንዝሕተቶ ሕቶ ዝህቦ መልሲ፡ ሓደ ተመራማሪ ብግቡእ ሰኒዱ ዘቕርቦ ዓይነት እዩ ትብል ብርሃን። እንተኾነ፡ ብርክት ዝበሉ ረቛሒታት ኣብ ግምት ብምእታው ብጥንቃቐ ክተሓዝ ከም ዘለዎም ግን ትመክር።
ንሳ ከም እትብሎ፡ ቻትጂፒቲ እቲ ተጠቃሚ ተመራሚሩ ክረኽቦ ዘለዎ ሓበሬታ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣሰናዲኡ ምሃቡ ሓደ ካብቶም ረብሓታት እዩ።
"ግን እቲ ዝህበና ነገር ኩሉ ግዜ ቅኑዕ እዩ ማለት ኣይኮነን" ክብል ጌጋ ዘለዎን ሓሶትን ዝሓዘ ነገር’ውን ከም ዝህብ ተመልክት።
ወሲኻ፡ "ገለ ነውሪ" እውን ከም ዝጽሕፍ ትሕብር።
ቻትጂፒቲ ካብ ኩሉ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ዳታ ሓበሬታታት ይእክብ’ዩ። ኩሉ ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ዳታ ድማ ጽቡቕን ጽፉፍን ማለት ከም ዘይኮነ ብርሃን ተዘኻኽር።
ኣብ ኢንተርነት ዓሌትነት፡ ጾታዊ ምፍልላይ፡ ከምኡ’ውን ኣድልዎ ሓደ ጾታን ጽልእን ዝሰብኩ ጽሑፋት ኣለዉ፤ ነዚ ኩሉ ኣኪቡ ነቲ ሕቶ ብጽሑፍ መልሲ ከም ዝህብ ተብርህ።
ስለዚ ኩሉ እቲ ካብ ቻትጂፒቲ ዝርከብ ሓበሬታ እናጻረኻ ምውሳድ ኣገዳሲ ከም ዝዀነ ትሕብር።
እቲ ክንጭነቐሉ ዘለና ነገር እንተሃልዩ፡ ናይ ሓሶት ዜና ብዓቢ ደረጃ ክይስናዕ እዩ ይብል ፕሮፌሰር ስቲቭ ፒንከር። ናይዚ መፍትሒ ድማ መከላኸልን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ሜላታትን ምምዕባል ምዃኑ ይጠቅስ።
ብተወሳኺ፡ እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ውጽኢት ስራሕ ቻትጂፒቲ ከም ናይ መወዳእታ ውጽኢት ክንቅበሎ ምጅማርና’ውን ዘስግእ ከም ዝዀነ ይገልጽ።
"ምኽንያቱ፡ ዝጭበጥ ክውንነት የብሉን፡ ክውንነት ናይ ምቕራብ ዕላማ ከምኡ’ውን ዘተን ዝርርብን ናይ ምቕጻል ዕላማ የብሉን" ይብል እቲ ፕሮፌሰር።
ካብዚ ሓሊፉ ረብሓ ዘይብሎም ነገራት ክፈጥርን ክዝርግሕን ከም ዝኽእል’ውን ይገልጽ።
ናይ ሓሶት ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ እውን ተራ ክጻወት ከም ዝኽእል ትገልጽ ብርሃን፡ ኩሉ ካብ ቻትጂፒቲ ዝመጽእ ሓበሬታ ብኽፉት ዓይኒ ክምርመር ከም ዘለዎ ትምዕድ።
ንሳ፡ ኣብ ስርሐይ ክጥቀመሉ ከለኹ ጽቡቕ'ዩ፡ እንተኾነ ግን ናይ ገዛእ ርእሱ ጉድለት ኣለዎ ክትብል ተመኩሮኣ ትዛረብ።
“ኣብ ቀረባ እዋን ንዘካይዶ ዘለኹ መጽናዕቲ፡ ኣብ ዓለምና እቶም ብሉጻት 100 ማሕበራት ክህበኒ ሓቲተዮ ነይረ፡ 38 ሚእታዊት ድማ ሓሶት እዮም" ትብል።
ከም ውጽኢቱ ድማ ካብ ጌጋታት ንምድሓን ዘሎ ሓበሬታ ምፍታሽ ከም ዘድሊ ትዛረብ።
ቻትጂፒቲ እቲ ዳታ ኣብ ኢንተርነት እንተዘይሃልዩ ዝዀነ ነገር ክረክብ ዘይምኽኣሉ ሓደ ጋግ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብብዝሒ ብኣምሓርኛ፣ ኦሮምኛን ትግርኛን ዝተፅሓፉ ሓበሬታታት ከም ዘለዉ ብምዝኽኻር፡ እዚ ሓበሬታ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ኢንተርነት እንተዘይተረኺቡ እቲ ሓበሬታ ምርካብ ከም ዘይከኣል ተረድእ።
ኣብ ኢንተርነት ዘሎ ሓበሬታ እውን እቲ ክሳዕ 2021 ዘሎ ጥራይ ዝረክብ ምዃኑ ካልእ ጋግ ከም ዝዀነ ወሲኻ ትገልጽ።
እዚኦም እቶም ጋጋት ምዃኖም ብምግላጽ፡ ናይ ቀረባ እዋንን ኣብ ኢንተርነት ዘይርከቡን ምዃኖም ገሊፀን።
ንተማሃሮን መምህራንን ዘፋጠጠ ቻትጂፒቲ
ብዙሓት ተምሃሮ ዕዮ ገዝኦም ናብ ቻትጂፒቲ ወሲዶም ሕቶ ብምቕራብ መልሲ ይረኽቡን እቲ መልሲ’ውን ባዕሎም ከም ዝጸሓፍዎ ጌሮም የቕርቡን ኣለዉ።
እዚ ከም ምቕዳሕ’ዩ ዝቑጸር ትብል ብርሃን። መምህራን ከይተረፈ፡ እቲ ተማሃራይ ዝሰርሖ ካብቲ ብሓገዝ ሰብሰርሖ ብልሒ ዝተሰርሐ ንምፍላይ ከም ዝጽገሙ ትዛረብ።
እንተዀነ፡ ተምሃሮ ቻትጂፒቲ ኣይትጠቐሙ ምባል ኣጸጋሚ’ዩ እያ ትብል። ተምሃሮ ብኸመይ ክጥቀሙሉ ከም ዘለዎም ክማሃሩ ኣገዳሲ ከም ዝዀነ’ውን ትሕብር።
ብኢንተርነት ዳህሲሶም ብሓንሳብ ክረኽብዎ ዘይክእሉ ሓበሬታ ንምርካብን ዕዮ ገዛኦም ምስራሕ ከም መበገሲ እንተዝጥቀሙሉን ውጽኢታዊ ከም ዝዀኑ ትዛረብ።
ብተወሳኺ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰብሰርሖ ብልሒ ዝተጸሓፉ ጽሑፋት ንምልላይ ዝሕግዙ ካልኦት ሰብሰርሖ ብልሒታት ኣብ ምምዕባል ከም ዘለዉ’ውን ትገልጽ።
ብርሃን፡ ቻትጂፒቲ ዝህቦ ሓበሬታ፡ ናይ ሓሶትን ግምታዊን ሓበሬታ ዘጠቓልል ክኸውን ስለዝኽእል ክንጥንቀቕ ኣለና ባሃሊት እያ።