መርዛም ኣዕዋፍ ከም ዘለዋ ትፈልጡ’ዶ?
ቁጽሪ መርዛማት ኣዕዋፍ ብዙሕ ኣይኰነን።
ድሕሪ 20 ዓመታት ግን ኣብ ቀረባ እዋን ክልተ ተወሳኽቲ መርዛም ኣእዋፍ ተረኺበን ኣለዋ።
እዚ ርኽበት ካሱን ቦዳዋታን ክኑድ ጆንሰንን ዝተበሃሉ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን ኣብ ፓፑዋ ኒው ጊኒ ዘካይድዎ መርመራ ስዒቡ ዝመጸ እዩ።
እዘን ክልተ መርዛም ኣዕዋፍ ‘ሬጀንት ዊስለር’ን ‘ሩፎስ-ኔፕድ ቤልበርድ’ን ይበሃላ።
እዘን ኣዕዋፍ ድሙቕ ሕብሪ ዘለዎ ፍሉይ ክንቲት ዘለወን ኰይነን፡ ኣብ ከበሳታት ኒው ጊኒ ይርከባ።
ተፈጥሮኣዊ መነባብሮኣን ትሕቲ-ትሮፒካዊ ወይ ትሮፒካዊ ጥሉል ጫካ እዩ።
ካብዘን ኣዕዋፍ ዝተኣከበ ክንቲት፡ ድሒሩ ኣብ ዴንማርክ ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ትንተና መርዛም ምዃነን ኣቃሊዑ።
ክልቲአን ኣዕዋፍ ኣብ ክንቲተን ‘ባትራኮቶክሲን’ ዝበሃል መርዚ ኣለወን። እዚ ኣብ መትኒ ሓያል ጉድኣት ዘስዕብ መርዚ’ዩ።
ልዑል ትሕዝቶ ባትራኮቶክሲን፡ ኣብ ደቂ ሰባት ሓያል ምጭብባጥ ጭዋዳታት፡ ድኻም ልብን ቅልጡፍ ሞትን ከስዕብ ይኽእል።
ክልቲአን ኣዕዋፍ፡ ካብቲ ካብ መግበን ክመጽእ ዝኽእል መርዚ ንምክልኻል ጀነቲካዊ ምትዕርራይ ገይረን’የን።
ወሳኒ ክፋል ናይዚ ተጻዋርነት ኣብ ደቂቕ ክፋል ሽፋን ዋህዮታት’ዩ ዝፍጸም፤ ኣብዚ ሶድየም ንመተሓላለፊ ድርኺት መትኒ ይጸልው።
ቦዳዋታ፡ “ምስ ባትራኮቶክሲን ዝህልወን መነባብሮ ንምልዛብ፡ ምስዞም ሶድየማት ምውህሃድ የድሊ’ዩ” ይብል።
ስለዚ እዘን ኣዕዋፍ ኣብ ውሽጠን ዘሎ መርዚ ዝጻወራሉ ኣገባብ ኣማዕቢለን እየን።
እዚ ሓደ ኣብነት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዘመናት ዝነበሩ ዓይነታት ፍጥረት ተመሳሳሊ ባህርያት ዘማዕብልሉ ነጻ ፍልቀት’ዩ።
መርዚ እተን ኣዕዋፍ፡ ካብ ሃደንቲ ድዩ ወይስ ካብ ጽግዕተኛታት ቆርበት ዝከላኸለን ዛጊት ኣይተፈልጠን።
ኣብ እዋን እቲ መጽናዕቲ ነተን ኣዕዋፍ ዝተንከፈ ቦዳዋታ ሕማቕ ሳዕቤን ኣጋጢምዎ ነይሩ፡ “ልክዕ ከም ሽንኩርቲ ዝኸተፍኩ ኣፍንጫይ ኣዒንተይን ዘርባዕባዕ እናበለ ነይሩ” ይብል።
ኣብ ምድሪ ዝርከቡ ፍጥረታት፡ ምስ ግዜ ሃደንቲ ዝምክትሎም መገድታት ኣማዕቢሎም እዮም።
ካብቶም ካብ በላዕቲ ንምህዳም ዝጥቀሙሎም መንገድታት ሓደ ድማ መርዛማት ኬሚካላት ብምጥቃም ከም ዝዀነ ይፍለጥ።
መርዛማት ኣዕዋፍ እንተተበሊዐን ወይ እንተተተንኪፈን ዝተፈላለየ ሓደጋ ከስዕባ ከም ዝኽእላ ይእመን።
መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ፡ መርዛማት ኣዕዋፍ ሳሕቲ ስለ ዝዀና፡ ብዙሕ መጽናዕቲ ኣይተገብረለንን።
እንተዀነ ካብቲ ዝበልዕኦም እንስሳታትን ተኽልታትን መርዛምነት ከም ዝረኸባ ይፍለጥ።
ካብ መጽናዕትታት ዝተረኽበ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ ኣብ ኣዕዋፍ ዘሎ መርዛምነት ካብ ተፈጥሮ ዘይኰነስ ብሰንኪ ፍልቀት ዝመጽእ እዩ።