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ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር
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Play video, "ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር", ዕምሪ ፈነወ 2,08
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ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር
ቅድሚ 32 ደቓይቕ
ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር- ርእስኻ ምኽኣል ዝሕላገቱ ኣብነታዊ ንግዳዊ ተበግሶታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስደት።
ዜናታት
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ኣምባሳደር ባጫ ደበሌ፡ ብዛዕባ ዳግማይ ምውላዕ ኲናት እንታይ ኢሉ?
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'ስልጣን እናተሓጐስኩ ከረክብ'የ፤ መራሒየይ ግን ባባ እዩ' - ኡሁሩ ኬንያታ
ቅድሚ 2 ሰዓታት
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6 መስከረም 2022
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ሕቡራት ሃገራት ንትግራይ ዝገብሮ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዝ ከምዘቋረጸ ኣፍሊጡ
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ሓንቲ ስዑዳዊት ኣብ ትዊተር ብዘስፈረቶ ጽሑፍ 45 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዳ
2 መስከረም 2022
ሩስያ፡ 'ጎርባቸቭ ታሪኽ ዝቐየረ'ዩ፡ ብዛዕባ ዝምድና ምስ ምዕራብ ግን ተጋግዩ'ዩ'
2 መስከረም 2022