ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር

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ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር

ጽማቚ ከረን ኣብ ማንቸስተር- ርእስኻ ምኽኣል ዝሕላገቱ ኣብነታዊ ንግዳዊ ተበግሶታት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስደት።