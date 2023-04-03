ኣዘዝቲ ሰራዊትን ጸጥታን ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት የካይዱ ኣለዉ
ብሪጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካስ ዝመርሖ፡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምክልኻልን ስለያን ዝሓዘ ጕጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዕደት ብምግባር፡ ንትካል ኣርተፊሻል ኢንተሊጀንስ [ሰብሰርሖ ብልሒ] እታ ሃገር ከም ዝበጽሐ ብሮድካስቲን ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ኣቃሊሑ።
እቲ ጕጅለ ልኡኽ ኤርትራ፡ ንዓቕሚ ትሕተ ቕርጺ ተክኖሎጂ እቲ ኢንስቲትዮት፡ ዛጊት ተበጺሑ ዘሎ ምዕባለታትን ስርሓት ምርምርን ተዓዚቡ።
ዋና ዳይረክተር ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ወርቁ ቸርነት፡ እቲ ትካል ኣብ ክሊ ማሕበራውን ምጣነሃብታውን መዳያት ዘካይዶ ዘሎ ጕሉሕ ስርሓት ምርምርን ምዕባለን ኣመልኪቱ ነቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጕጅለ ኤርትራ መብርሂ ሂቡ።
ነቲ ጕጅለ ልኡኽ ዝመርሕን ዘወሃህድን፡ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ብሪጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፡ ኣብቲ ኢንስቲትዩት ዝግበርዎ ምብጻሕ፡ ንኤርትራ ዝጠቅም ብዙሕ ልምዲ ከምዝተቐስመ ገሊጹ።
ኣተሓሒዙ እቲ ጀነራል፡ ኣብ መንጐ ኤርትራን ኢትዮጲያን ኣብ መደይ ቴክኖሎጂ’ውን ሓቢርካ ንምስራሕ ዘኽእል ዕድላት ከምዘሎ ዝተገንዘቡሉ ዑደት ምዃኑ ምግላጹ እቲ ማዕከን ዜና፡ ካብቲ ኢንስቲትዩት ዝረኸቦ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ኣፍሊጡ።
ጕጅለ ልኡኽ ኤርትራ መዓስን ኢትዮጵያ ከም ዝኣትወን፡ ሓፈሻዊ ዕላማን ትሕዝቶን ዑደቱ ዝምልከት ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን።
ነዚ ዑደት ዝምልከት ብወገን ኤርትራ ዛጊት ዝተባህለ ነገር’ውን የለን።
ኣብዚ ቕንያት ሓምሻይ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተርነቱ ዝዝከር ዘሎ ዶ/ር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ስልጣን ድሕሪ ምሓዙ ዝምድና ክልቲአ ሃገራት ናብ ንቡር ተመሊሱ፡ ብፍላይ ኣብቲ ፈለማ እዋን ጽዑቕ ምብጽጻሕ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ኣካይደን እየን።
ብመራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረን ብወገዒ ዝተገልጸን ናይ መወዳእታ ምብጽጻሕ ኣብ 2020 ዝተኻየደ እዩ። ኣብ ሓምለ እቲ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ፡ ኣብ ኤርትራ ብምኻድ ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ታዕሊም ሳዋ ዑደት ኣካይዱ ነይሩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ብወገኑ፡ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ሰፊሕ ዑደት ከም ዘካየደ ኣይርሳዕን። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝርከብ ዝተፈላለየ ፕረጀክትታ፡ ዓቢይ ግድብ ህዳሰ፡ መመንጨዊ ጸዓት ግልገል ግቤ-3፡ ከምኡ’ውን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ዝርከቦም ትካላት ምክልኻልን ጸጥታን፡ ካልኦት ኣገደስቲ ትካላት፡ ትምህርቲ፡ ምርምርን ልምዓትን እታ ሃገር በጺሑ ተዓዚቡ እዩ።
ድሕሪ’ዚ ነዊሕ ከይጸንሐ ኲናት ትግራይ ስለዝሰዓበ፡ ክልቲአን ሃገራት’ውን ብምሉእ ዓቕምታተን ኣብኡ ስለዝተጸምዳ ከምዚ ዝበለ፡ ብዙሓት ላዕለዎት ጀነራላት ብዝሓቘፈ ልኡኽ ዑደት ክግበር ኣይተራእየን።
ኣሜሪካ ኣብ 2021፡ ምስ ኲናት ትግራይ ብዝተኣሳሰር፡ ንሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኣብርሃ ካሳ ነማርያም፡ ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል፡ ጀነራል ፍሊጶስ ወልደዮሃንስ፡ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጐስ ገብረሂወት ወልደኪዳን ከምኡ'ውን ንዝተፈላለያ ቁጠባዊ ትካላት ህግደፍ ዝሓቁፍ ሕድሪ ትረስትን ንግዳዊ ትካል ቀይሕ ባሕሪን ይምልከት።
እዚ፡ ብዙሕ ግዜ ኣብ ማዕከናት ዜና ክቐርቡ ዘይረኣዩ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታን ኤርትራ ዝሓዘ፡ ብርጋዴር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዝመርሖ ልኡኽ፡ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ኣውሊያይ፡ ብርጋዴር ጀነራል ስምኦን ገብረድንግል፡ ብርጋዴር ጀነራል እዮብ ፍስሃየ [ሓሊባይ]፡ ኰሎኔል ኣስመላሽ [ወዲሓፍቲ] ካልኦትን ዝርከብዎ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።
ኢንስቲትዩት ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኢትዮጵያ፡ ምስ ተክኖሎጂ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘካይድ፡ ኣብ ዝተፈላለየዩ ጽላታት ንምምዕባል ትሕተቅርጺ እዚ ብልሒ ዝዓዪን እናዓበየ ዝመጽእ ዘሎ ትካል ምዃኑን እዩ ዝንገር።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ላዕለዎት መራሕቲ ህወሓትን ሓድሽ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብቲ ኢንስቲትዮት ተመሳሳሊ ዑደት ኣካይዶም ምንባሮም ኣይርሳዕን።