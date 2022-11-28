ሶማልያ፡ ኣልሸባብ ኣገዳሲ ሆቴል ወሪሩ ሰበስልጣን ኣጥቂዑ
ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቓድሾ ዝርከብ፡ ሰብመዚ መንግስቲ ዘዕርፉሉ ኣገዳሲ ሆቴል ብዕጡቓት ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ።
ኣብ ሆቴል ቪላ ሮዝ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ስዒቡ፡ ሚኒስተር ሓለዋ ከባቢ እታ ሃገር ኣደም ኣው ሃርሲ ካብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ከም ዝተረፈ ተዛሪቡ።
ሚኒስተር ውሽጣዊ ፀጥታ ሶማልያ መሓመድ ኣሕመድ’ውን በቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ከም ዝቘሰለ ዝገልፁ ዘይተረጋገፁ ጸብጻባት ኣለዉ።
ሚሊሻታት እቲ ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ሶማልያ ክንቀሳቐስ ዝፀንሐ እስላማዊ ጕጅለ ኣልሸባብ፡ ንሆቴል ቪላ ሮዝ ከም ዝተቘጻጸርዎ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
እዚ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎ ዘሎ ሆቴል ቪላ ሮዝ፡ ካብ ፕረዝደንታዊ ቤተ-መንግስቲ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ዝርከብ እዩ።
ሰብመዚ ፖሊስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል፡ ቍጽሮም ብንፁር ዘይፍለጥ ተፈንጃርን ብረትን ዝተዓጠቝ ኣጥቃዕቲ ከም ዝተሳተፉ ሓቢሮም።
ሓደ ምስክር ዓይኒ ድማ፡ “ከቢድ ነትጕ፡ ፀኒሑ ድማ ጽዑቕ ልውውጥ ተዅሲ ከም ዝሰምዐ” ገሊፁ። ኣብ ጥቓ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀመሉ ከባቢ ዝነብር ኣሕመድ ዓብዱላሂ፡ “ኣብ ውሽጢ ገዛና ኢና ዘለና፡ ተዅሲ ንሰምዕ ኣለና” ኢሉ።
ካብ ሰብመዚ ፖሊስ ሶማልያ ዝዀነ መሓመድ ዓብዲ፡ ብመሳዅቲ እቲ ሆቴል ብምህዳም ካብቲ መጥቃዕቲ ከም ዝደሓኑ ንሮይተርስ ገሊፁ።
ፕረዚደንት ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፡ እዚ እስላማዊ ጕጅለ ኣብ ሞቓድሾ ኣብ ዝርከብ ካልእ ስሙይ ሆቴል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ፡ ኣንጻር እቶም እስላማዊ ሚሊሻታት “ምሉእ ኵናት” ከም ዝኸፍት ተሓንዩ ነይሩ።
በቲ መጥቃዕቲ 20 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ዝዝከር እዩ።
ድሕሪ ክልተ ወርሒ፡ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዕሙር መገዲ ኣብ ልዕሊ ክልተ መኻይን ብዝተፈፀመ ምፍንጃር ነታጕ፡ ብውሑዱ 100 ሰባት ተቐቲሎም። ኣልሸባብ ድማ ነዚ መጥቃዕቲ’ውን ከም ዝፈፀመ ሓላፍነት ወሲዱ።
ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት ማሕሙድ፡ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽር ኣልሸባብ ዝርከቡ ብዙሓት ከባቢታት ሓራ ንምውጻእ፡ ንሰራዊት ሶማልያን ብመንግስቲ ዝድገፉ ሚሊሻታት እንዳታትን ክኸቱ ገይሩ።
ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣንድሪው ሃርዲንግ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ምስቲ ብኣሜሪካ ዝምወልን ኣንጻር ኣልሸባብ ዝቃለስን “በርቂ” ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብርጌድ ጻንሒት ገይሩ ነይሩ።
እዚ እስላማዊ ጕጅለ፡ ንመንግስቲ ሶማልያ ብምዕላው፡ ጥቡቕ እስላማዊ ትርጕም መሰረት ዝገበረ መንግስቲ ክተክል እዩ ዝሕልን።