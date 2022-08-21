ካብ ግጭት ዝተረፉ ህጻናት ኢትዮጵያ ንዘሕለፍዎ በስእሊ ይገልጹ
እዮብ መርጊያ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠሙ ግጭታት ተመዛቢሎም ደብረ ብርሃን ኣብ ዘለዉ ግዜያዊ መዓስከራት ዝነብሩ ህጻናት “ገዛና ኣበይ እዩ?” ብዝብል ተዘክሮታቶም ንኽነግርዎን ብስእሊ ንክገልጹን ሓቲቱ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንዘሎ ኲናት ሕድሕድ ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ግጭታት ዘስካሕክሑ ነገራት ተፈጺሞም እዮም።
ኣብ አሜሪካ ዝነብር እዮብ፡ እቲ ህጻናት ዝሰኣልዎም ልዕሊ 900 ስዕልታት ዝሓዘ ፕሮጀክት ንቀጻሊ ኣብ ዝገብሮ መጽናዕቲ ግብኣት ከምዝኾኖ ይሕብር።
እቶም ህጻናት ካብ ዝሰዓልዎም ስዕልታት እቲ ሓደ፡ ዕጡቓት ንሓንቲ ኣደ ክቐትልዋ ከለዉ ደው ኢሎም ዝዕዘቡ ህጻናት የርእይ።
ኣብዚ ፕሮጀክት ካብ ዝተሳተፉ ህጻናት ልዕሊ 90 ሚእታዊት ካብ ወለጋ ዝተመዛበሉ እዮም።
እዮብ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኲናት ሕድሕድ ዝምልከት'ውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ኣካይዱ ነይሩ።
“እዞም ህጻናት ገዝኦም ክቃጸል ከምኡ’ውን ወለዶም፣ ኣዝማዶምን ጎረባብቶምን ክቕተሉ፣ ክጠምዩን ክመዛበሉን ዝረኣዩ እዮም” ይብል እዮብ።
“እቶም ህጻናት ዝሰኣልዎም ስእልታት ቛንቛ፣ ፖለቲካ፣ ማሕበራውን ባህላውን ገደባት ዝሓለፉ እዮም። እዞም ስእልታት ናብ ገዛእ ርእስና ንኽንምለስ ዕድል ከምዝህቡና ይሓስብ” ክብል ተስፍኡ ይገልጽ።
ወሲኹ’ውን እቶም ህጻናት ንዝሰኣልዎም ስእልታት ብምርኣይ ብናይ ምዝካር ክእለቶም ከምዝተገረመ ይሕብር።
ኣብ ከተማ ደብረ ብርሃን ተወሊዱ ዝዓበየ እዮብ፡ ኣብቶም መዓስከራት ዝነብሩ ልዕሊ 45 ሽሕ ተመዛበልቲ ዝስተ ማይ፣ ሕክምናን ካልኦት መሰረታዊ ቀረባትን ከምዘይብሎም ብምግላፅ በቲ ኩነታት ከምዝሓዘነን ይዛረብ።
ንሱ ከምዝብሎ፡ እቶም ህጻናት ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዝተሳሰዩ እዮም። ስለዝኾነ’ውን ምስ ቤተሰቡን ፈተውቱን ብምትሕብባር ዝተኽኣለ ሓገዝ ኣወፍዩ'ሎ።
“ንሕና፡ ሓገግቲ፣ ወሰንቲን መራሕትን ካብቶም ህጻናት ትምህርቲ ክንወስድ ይግባእ” ብምባል ስነ ጥበብ ሰባት ኣብ እዋን ኲናት ዘሕልፍዎ ላዕልን ታሕቲን ዝገልጽሉ ሓደ መገዲ ከምዝኾነ ይሕብር።
ገሊኦም ንፕሮፖጋንዳ ዘውዕልዎ እኳ እንተኾነ እዞም ህጻናት ግን ዝረኣይዎን ዝተሰምዖም ስምዒትን እዮም ገሊጾምሉ።
እዮብ፡ እቶም ህጻናት ዝሰኣልዎም ስእሊታት ኣብ ላስ ቬጋስ ከምኡ’ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ህዝባዊ ምርኢት ንምቕራብ ቅድመ-ምድላው ኣብ ምግባር ይርከብ።
ነቲ ፕሮጀክት ዝምልከት ዶክመንታሪ ፊልም ኣብ ጳጉሜን ናብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሂዩማን ራይትስ ዋች ከምኡ’ውን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዘቕርብ ንቢቢሲ ገሊጹ’ሎ።