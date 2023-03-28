ኣሜሪካ፡ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተገብረ ተዅሲ ሽዱሽተ ሰባት ተቐቲሎም
ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ናሽቪል ተነሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ብሓደ ተመሃራይ ነበር ብዝተፈጸመ ተዅሲ ሽዱሽተ ሰባት - ሰለስተ ህጻናትን ሰለስተ ሰራሕተኛታትን - ሞይቶም።
ሰለስተ ካብቶም ግዳያት ትሕቲ 9 ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ተመሃሮ ቤት ትምህርቲ ኮቬናንት ኰይኖም ኤቨሊን ዲክሃውስ፡ ሃሊ ስክሩግስን ዊልያም ኪኒን ከም ዝበሃሉ ፖሊስ ገሊጹ።
እቶም ዓበይቲ ግዳያት ድማ፡ ጓል 61 ዓመት ሲንቲያ ፒክ፡ ጓል 60 ዓመት ካትሪን ኩንስን ወዲ 61 ዓመት ማይክ ሂልን ከም ዝዀኑ ተገሊጹ ኣሎ።
እቲ ናይ ብሕቲ ክርስትያናዊ ቤት ትምህርቲ ኣስታት 200 ተመሃሮ ኣለውዎ።
ካብ ሰለስተ ዓመት ክሳብ ከባቢ 12 ዓመት ዝዕድመኦም ተመሃሮ ይምህር።
ሚስ ፒክ ኣብታ መዓልቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እትሰርሕ ተካኢት መምህር እያ ነይራ። ሚስተር ሂል ስራሕ ጽሬትዘካይድ ክኸውን ከሎ፡ ሚስ ኩንስ ድማ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኮቨናንት ሓላፊት ቤት ትምህርቲ ነይራ።
ፖሊስ ከም ዝሓበሮ፡ እቲ ጥርጡር ወዲ 28 ዓመት ኦድሪ ሄል ኰይኑ፡ ልውጠ-ጾታ ምዃኑ ኣፍሊጡ።
ሄል ፍርቂ ኣውቶማቲክ ሽጉጥ ሓዊሱ ሰለስተ ጠበንጃታት ተዓጢቝ ዝነበረ ክኸውን እንከሎ፡ ብፖሊስ ብጥይት ተቐቲሉ።
እቲ ጥርጡር ብሆንዳ መኪና ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ናብ ሓደ ካብቲ ኵሉ ተዓጽዩ ዝነበረ ማዕጾ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ብምትኳስ ኣትዩ።
ኣብቲ ናይ ሲሲቲቪ ቪድዮ፡ ሄል መከላኸሊ ቬስት ዝመስል ተኸዲኑን ኣብ ሓደ ኢዱ ጠበንጃ ሒዙን ከምኡ’ውን ካልኣይ ጠበንጃ እውን ኣብ ጸጋማይ መንኵቡ ተሰቒሉ ይርአ።
ሄል ናብ ካልኣይ ደርቢ ናይቲ ህንጻ ቅድሚ ምግዓዙ ኣብ ታሕተዋይ ደርቢ ተኲሱ።
መካይን ፖሊስ ኣብ ዝመጻሉ ዝነበራ እዋን፡ ሄል ካብ ካልኣይ ደርቢ ከም ዝተኮሰሎም ፖሊስ ገሊጹ።
ፖሊስ ብቕልጡፍ ናብቲ ህንጻ ብምእታው ነቲ ጥርጡር ሰዓት 10፡27 ብጥይት ቀቲልዎ።