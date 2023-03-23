ዚምባብወ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ 100 ሚኢታዊት ወሰኽ ደሞዝ ክትገብር እያ
ዚምባብወ፡ ኣካል ናይቲ ናብራ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዝግበር ጻዕሪ፡ ደሞን ሰራሕተኛታት መንግስቲ 100 ክውስኽ (ዕፅፊ ክኸውን) ከም ዝወሰነት መንግስታዊ ጋዜጣ ዘ ሄራልድ ጸብጺቡ።
ይኹን እምበር፡ እቲ ወሰኽ ምስቲ ኣብ ዚምባብወ ዝተረኣየ ናህሪ ዋጋ ሸቐጣት ዝመዓራረ ከም ዝዀነ ይግለፅ።
ኣብ ቀረባ ዝወፅኡ ፀባፃባት ከም ዘምልክትዎ ዋጋ ሸቐጣት እታ ሃገር ብ92.3 ሚኢታዊት ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ።
እዚ ከኣ እቲ ኣብ መደብራት ሸቐጣት ዘሎ ዋጋታት ዳርጋ ምስቲ ወሰኽ ደሞዝ ብዝመሳሰል መጠን ከምዝወሰኸ የረድእ።
እቲ ምትዕርራይ ደሞዝ ንኹሎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ 250 ድጎማ Covid-19፡ ከምኡ’ውን ንመምህራን ወርሓዊ 80 ዶላር ኣበል ዘጠቓልል ምዃኑ ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ዝወጸ መግለጺ ኣምልኪቱ’ሎ።
ኣብ ዓውዲ ጸጥታ ንዘለዉ ኣካላት ካብ 1 መጋቢት፤ ንዝተረፉ ካልኦት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ድማ ካብ 1 ሚያዝያ ጀሚሩ ተግባራዊ ከምዝኸውን ተፈሊጡ።
ምስ ጋዜጣ ዘ ሄራልድ ቃለ መሕትት ዝገበረ ወኪል ማሕበር መማህራን፡ እቲ ምምሕያሽ ደሞዝ "ኣዝዩ ዘሐጉስ" ምዃኑ ብምግላፅ ወሰኽ ኣበል ኮቪድ-19 ግን ሕጂ'ውን ትሑት ከምዝኾነ ተዛሪቡ።
መንግስቲ ዚምባብወ ኣብ 2020 ንልዕሊ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ዝጸንሐ ኣድማ ሓካይም ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን ደሞዝ ክውስኽ ዓቕሚ ከምዘይብሉ ምግላፁ ስዒቡ ዓውጢ ክንክን ጥዕና እታ ሃገር ተዳኺሙ ፀኒሑ’ሎ።