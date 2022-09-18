ካብ ፖል ፖግባ ገንዘብ ክምንዝዕ ውዲት ኣሊሙ ዝተብሃለ ሓው ኣብ ቀይዲ ኣትዩ
ካብ ኣከፋፋሊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ጁቬንቱስ ፖል ፖግባ፡ ብምፍርራሕ ገንዘብ ንምውሳድ ውዲት ኣሊሙ ዝተብሃለ ሓዉ ማትያስ ፖግባ ተኸሲሱ።
ማትያስ ፖግባ፡ ካብ ሓዉ ኣከፋፋሊ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ጁቬንቱስን ገንዘብ ክምንዝዕ ውዲት ወድዩ ብዝብል ክሲ ተኸሲሱን ተኣሲሩን ኣሎ።
ካልኦት ኣርባዕተ ሰባት’ውን ብሰንኪ ምጭብርባርን ገበናዊ ምትሕብባርን ኣብ ትሕቲ ወግዓዊ መርመራ ከምዝርከቡ ምንጭታት ቤት ፍርዲ ንማዕከናት ዜና ሮይተርስን ኤጀንስ ፍራንስ ፕረስን ሓቢሮም።
ጠበቓ ማትያስ ፖግባ ያሲን ቡዝሩ፡ ዓሚሉ ንጹህ ምዃኑ ገሊጹ።
ንሱ ንፈረንሳዊ ፈነወ ቢኤፍኤምቲቪ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ "ነዚ ውሳነ ክንፈታተኖ ኢና" ኢሉ።
ወዲ 32 ዓመት ማትያስ ፖግባ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብኢንተርነት ዝተዘርግሐ ቪድዮ፡ ብዛዕባ'ዚ ወዲ 29 ዓመት ኣከፋፋሊ ጁቬንቱስ "ግሃድ" ክረክብ ተስፋ ዝገብር ቪድዮ ከምዝነበረ ተኣሚኑ።
ኣኽበርቲ ሕጊ ፈረንሳ፡ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፖል ካብ ዝተወደበ ጕጅለ ዒላማ ምጭብርባርን ምፍርራሕን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ፡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ወርሒ ፍርዳዊ መርመራ ከፊቶም።
ንሱ ብ16 ሓምለ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ቱሪን ጥርዓን ኣቕሪቡ፡ ዕላማ ናይቲ 13 ሚልዮን ዩሮ (11.29 ሚልዮን ፓውንድ) ዝግመት ውዲት ምጽላም ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ 2018 ምስ ፈረንሳ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም ዝነበረ ፖግባ፡ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድሕሪ ምውጽኡ፡ ኣብዚ ክራማት ብናጻ ዝውውር ናብ ጁቬንቱስ ተሰጋጊሩ።