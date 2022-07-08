ወልደየሱስ ዓማር፡ ብዛዕባ መጽሓፉ 'ተመሃሮ ኣብ ቃልሲ' እንታይ ይብል?
ኣሸራ ኣብ እትበሃል ኣብ ጥቓ ሓጋዝ እትርከብ ዓዲ ተወሊዱ ዝዓበየ ወልደየሱስ ዓማር ዝነውሐ ክፋል ህይወቱ ኣብ ቃልሲ’ዩ ኣሕሊፉዎ። ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ላዕላይ ጽፍሒ ኣገልጊሉ።
ወልደየሱስ ዓማር ንታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብደቂቕ ክትንትን ዝኽእል ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ሃዲኡን ብኣኽብሮትን ዝዛረብ ምሁር ነባር ተጋዳላይ እዩ። ተጋዳላይ ጥራይ እውን ኣይኰነን፡ ጸሓፍን ተመራማርን እውን’ዩ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ‘ተመሃሮ ኣብ ቃልሲ’ ዘርእስታ ሓዳስ መጽሓፉ አሕቲሙ ንንባብ ዘርጊሑ ኣሎ። እታ መጽሓፍ ድሮ ንኣንበብቲ ተዛርብ ኣላ።
ብዛዕብኣ ብዝምልከት ምስ ደራሲ እታ መጽሓፍ ወልደየሱስ ብስልኪ ተዘራሪብና። ብዛዓባ’ታ ዘዕበየቶን ፖለቲካዊ ኣፋፍኖት ዝፈጠረትሉን ከተማ ከረን እውን አዕሊልና።
ብ1974 ጋዜጠኛ ናይ ‘ኢትዮፕያን ሄራልድ’ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብስራሕ ንኣቑርደት ተላኢኹ ነይሩ። ሽዑ ብከረን ይሓልፍ ስለ ዝነበረ ኣብታ ከተማ ንኽልተ ለይቲ ከምዝሓደረ ይዝክር ዓማር።
“ንከረን ንመጠረስታ እዋን ዝበጻሕኩሉ’ዩ ነይሩ። ሽዑ ወለደይ ብህይወቶም ነይሮም ... ድሓን ኵኑ ክንበሃል ከለና ኣደይ ከም ዘይንራኸብ ግዲ ተረዲኡዋ ዀይኑ መሪቓ ኣፋንያትኒ” ይብል።
ብምቕጻል ከኣ “እዚ ናይ ከረን ተዘክሮታተይ 48 ዓመታት ዝገበረ’ዩ፡ ግን ኣይበለየን” ክብል ንዘረብኡ ለቀበሉ።
ወሲኹ፡ “እቲ ዘገርም ግን፡ ከረን ካብ ሓሳበይ ተፈልያ ኣይትፈልጥን። ንከረን ተመሊሰ ነቶም ተኸናኺኖም ዘዕበዩኒ - ኣቦይን ኣደይን፡ ሓወይን ሓብተይን፡ ገለ-ገለ መቕርበይን - ብኣካል ክረኽቦም ከም ዘይክእል’ኳ እንተፈለጥኩ፡ መን ይፈልጥ ምስ ተመለስኩ ኣብኡ ብመንፈስ እረኽቦም ግዲ እኸውን” እናበለ ብኣስተንትኖ ይዛረብ።
ክምለስ ዘይክምለስ ናይ ፈጣሪ ጕዳይ'ኳ እንተኾነ ጽባሕ እንታይ ከም ዘጓንፎ ኣይፈልጥን’ዩ። እቶም ንከረን ክንምለስ ኢና ኢሎም ብተስፋ ዝነብሩ ሰባት ዉዒሎም ሓዲሮም ናይ ግድን ከምዝምለሱ ይዛረብ።
ንሱ ግን ብዕድመ ይደፍእ ስለ ዘሎ ኣብ ሞንጎ’ቶም ተመለስቲ ብኣካል ክህሉ ድየ ኣይክህሉን ኣርጊጹ ከምዘይፈልጥ፡ ግን ከኣ ብመንፈስ ናይ ግድን ምስኦም ከምዝህሉ ይኣምን።
ንመንፈስ ዘረባና ብምልዋጥ፡ “እቶም ጸበብቲ ጽርግያታት ከረን ብሓሳበይ እበጽሖም’የ፣ እንኮላይ ነቶም እንዳ ሻሂታት። ብንኣሽቱና መውዓሊና ... ቤት-ጽሕፈትና’ዶ ክብለካ ... እዮም ነይሮም፣ ፖለቲካ ንለማመደሉ ዝነበርና ቦታታት ብምንባሮም ክርስዖም ከቶ ኣይክእልን።
"ክደግመልካ፡ ናይ ሓምሳታት ከረን’የ ዝዝክረልክካ ዘለኹ” እናበለ ፍሽኽታዊ መልሲ ኣቕረበልና።
ሓሳቡ ናብ ካልእ ከየንቀደ፡ “ኣተዓባብያኻ ከመይ ይመስል ነይሩ?” ኢልና ኣጥብቕ ኣቢልና ተወከስናዮ። ኣቓልቦኡ ናባና ንክመልስ ከኣ ጊዜ ኣይወሰደሉን።
“ክቡራት ተዘክሮታት ከይሃሰሱ ኣብ ዉሽጥና ኰይኖም’ዮም ንሓዋሩ ዘዕገንግኑ ... ንሩሕና ድማ የዕለቕልቑዎ’ዮም” ድሕሪ ምባል፡ “ብመን’ሞ ክጅምረልካ? በታ ዝፈትዋ ዓባይ ሓብተይ ...መምህር ምንያ ክጅምረልካ።
"ምንያ ጓል 15-16 ኸላ ኣብ ከረን ክትምህር ይዝከረኒ። ብሳልኣ’የ ተሳሒበ ንከረን ወሪደ” ድሕሪ ምባል ንከስተንፍስ ካልኢታት ሰረቐ።
ወልደየሱስ ዓማር፡ ብሰብዓታት ኣብ በይሩት
“ጴጥሮስ ሓወይ ኣብ ማሕረስ’ዩ ነይሩ ... ፉል ዘሪኡ ይሓፍስ ነይሩ። ትምህርቲ ነፊዐ ንኣስመራ ንልኡል መኰነን ክሰግር ከለኹ፡ ብ1961 ምዃኑ’ዩ፡ ዳያንቱስ እትበሃል ናይ ኢድ ሰዓት ብዓሰርተ ብር ተሻዪጡ ገዚኡለይ ... ዘይርስዓ ህያብ ... ብሓቂ ክቡር ተዘክሮ” ይብል።
“ኣዕሩኽትኻ በዓል መን’ዮም ነይሮም? ኢልና ምስተወከስናዮ ንቅጽበት መለሰልና። “ኣብ ኣሸራ ከለኹ ኣስፍሃ ወልደሚካኤል ዑመር ... ሕጂ ኣብ ኒው-ጀርሲ (ኣሜሪካ) ኣሎ። ከምኡ’ውን ብርሃነ ኢብራሂም ... ሕጂ ኣብ ጀርመን ከም ድያቖን ኰይኑ የገልግል ኣሎ።
“ከም ኵሎም ቈላዑ ዓድና ቤትክርስትያን እናገልገልና ኢና ዓቢና። ብ1953፡ ካብ ኣሸራ ንከረን ምስ ገዓዝኩ ግን ኩሉ ተሪፉ። ኣብ ከረን ቀንዲ ኣዕሩኽተይ ስዉኣት ሚኪኤል ጋብርን ማሕሙድ ጀንጀርን ‘ዮም ነይሮም።
ዮውሃንስ ጆኬር ድማ ወዲ ክፍለይ ስለ ዝነበረ ሓቢርና ኵዕሶ ንጻወት ነርና - እኳድኣ ብካልሲ ዝተጠቕለለት ኵዕሶ” ኢሉ ደጊሙ ስሓቕ መሎቖ። “ጥዑም ጊዜ’ዩ ነይሩ” ኢሉ ኸኣ ወሰኸሉ።
“ብወለድኻ ግን ኣየዕለልካናን ... እስከ ገለ ወስ በለና” ምስ በልናዮ ተሓጕሱ መልሲ ሃበና ...
“ብ1896 ኵሎም ኣጕባዝ ተወጢጦም ንዓድዋ ክዋግኡ ምስ ከዱ ኣብ ዓድና ጥምየት ኣተወ ይበሃል፣ ዝሓርስን ዝጽህን ዝዓጽድን ሰብ ስለ ዝተሳእነ። እቶም ብሓይሊ ተኸቲቦም ኣብ ዓድዋ ዝኸተቱ ደቂ ዓድና ድሕሪ’ቲ ዉግእ ንዓዲ ምስ ተመልሱ መሬቶም ከልምዑ ምስ ጀመሩ ዓድና ህይወት መለሰት።
"ሽዑ’ዩ ኣቦይ ተወሊዱ፣ ዓማር ኢሎም ከኣ ስም ኣውጽእሉ ... ብቋንቋ ትግረ ጸጋ ማለት’ዩ። ኣቦይ ኣብ ዓድና ህርኩት ሓረስታይ’ዩ ነይሩ፡ ብዛላታቱ ድማ ፍሉጥ’ዩ ዝነበረ።
“ኣደይ ሕያወይቲ’ያ ነይራ፣ ኣደ ክልተ ኣዋልድን ሓሙሽተ ኣወዳትን። ብ1983 ኣብ ኣስመራ ዓሪፋ፣ ኣብ ዓድና ጥቓ መቓብር ኣቦይ ክትቅበር’ዩ ነይሩ ድልየታ። ኣይኰነላን ግን ... ሽዑ ዉግእ’ዩ ነይሩ” ኢሉ ብኣዲኡ የዕልል። “ጥዑም ጊዜ ምስ መጸ ድልየታ ከነርውየላ ተስፋ እገብር” ኢሉ ንተወሳኺ ሕቶና ክቕበል ኣዕረፈ።
ሒዝናዮ ዝነበርና ዛዕባ ዘሊልና ንምንታይ ንኤርትራ ኣብዚ ዕድመ’ዚ ከም ዘይተመለሰ ንከብርሃልና ተወከስናዮ።
“ከም ሰበይ ትጽቢት ነይሩኒ፣ ዓቢ ትጽቢት እኳ ድኣ። ካብ ዓደይ ርሒቐ ንክነብር ምርጫይ ኣይኰነን። ኣብ ከረን ኰይነ ናይ ወጋሕታ ዜማ ኣዕዋፍ እናሰማዕኩ፡ ዕራርቦ ጸሓይ እናሓለኹ ክነብር ምመረጽኩ” እናበለ ብትካዜ ኣዕለለና።
“እሞ ድኣ ...” ኢልና ተደራቢ ሕቶ ንክንሓቶ ወስ ከነብል ... “ንዓ ግደፍ፡ ቍስለይ ኣይትጕድኣኒ” ኢሉ ዘረባኡ ተዀልፈ።
ነቲ ሕቶ ተንጠልጢሉ ብምግዳፍ ናብ’ታ ሓዳስ መጽሓፉ ሰገርና።
ተመሃሮ ኣብ ቃልሲ (1955-1975)
“ንምንታይ መጽሓፍካ ንመም. ስዩም ነጋሲ ወፊኻያ?” ኢልና ሓዲሽ ጥማር ሕቶታት ሒዝና ቀረብናዮ።
“መም. ስዩም ነጋሲ ካብ ሻድሻይ ክሳብ ሻሙናይ ክፍሊ ዝመሃሩኒ ዜኽብሮም መምህር’ዮም ነይሮም። ብዕለት 24 ታሕሳስ 1958 ኣብ ኤርትራ ዘይርስዖ ፍጻሜ ምስ ተፈጸመ፡ ሽዑ መምህር ኣብ ክፍሊ ብሓዘን ኵምትር ኢሎም ክኣትዉ ረአናዮም። ‘ሎሚ ባንዴራ ኤርትራ ወሪዳ ... ብባንዴራ ኢትዮጵያ ኸኣ ተተኪኣ’ ኢሎም ምስ ነገሩና ቀዚዝና ክንተርፍ እዝከረኒ” ኢሉ ነቲ ህሞት ገለጾ።
ርግጽ’ዩ ሽዑ፡ ባንዴራ ኤርትራ ክትወርድ፡ ሓራካት፡ እቲ ብስቱር ዝንቀሳቐስ (ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ) ዝነበረ ማሕበር ድማ ድሮ ተመስሪቱ ነበረ፣ ብኻልእ ኣዘራርባ፡ እቲ ብኣርብዓታት ዝተዘርአ ሃገራውነት ዉጽኢት ከርኢ ዝጀመረሉ እዋን ነበረ።
እቲ ማሕበር ብመሓመድ ስዒድ ናውድ፡ ሳልሕ ኣሕመድ ኢያይ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣብ ሱዳን ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ኢዩ ተመስሪቱ።
ካብ ሽዑ ማለት ካብ መፋርቕ 50ታት ጀሚሩ: ኤርትራውያን፡ ምናዳ ተምሃሮ፡ ናብ ካልእ ዓለም ተሰጋገሩ ክበሃል ይከኣል።
እምበኣርከስ ሓው ወልደሱስ በቲ ተማሃሮ ካብ መፋርቕ 50ታት ጀሚሮም ክሳብ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝበጽሓሉ እዋን እንታይ ከም ዘበርከቱ ንምግላጽ’ዩ ነዛ ሓዳስ መጽሓፉ ንህዝቢ ዘቕረባ።
እቲ ኣቕሪቡዎ ዘሎ ዛዕባ - ብፍላይ ተሞኵሮ ተመሃሮ ጠቀስ - መሳጥን መሃርን ኰይኑ ተወሳኺ ምርምር ንክካየድ ዝዕድም’ዩ። ብዘይ ተመሃሮ ቃልሲ ኤርትራ ኣይምጠጠዐን ዜስምዕ መጐተ’ያ ሒዛ ቀሪባ ዘላ።
እዛ 317 ገጻት ዘለዋ መጽሓፍ፡ ትምህርቲ ብጊዜ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ሰለይ ይብል ከም ዝነበረ፡ ብጊዜ እንግሊዝ ከመይ ኢሉ ከም ዝማዕበለ፡ ብጊዜ ንጉስ ሃይለስላሴ ከመይ ኢሉ ምስ ኣምሓርኛ ከም ዝተቈራቘሰ ... ምስኡ ድማ ሃገራዊ ስምዒት ኣብ መናእሰይ ተማሃሮ ከምዝሰረተ እተዘንቱ መጽሓፍ’ያ።
ሓው ወልደየሱስ እቲ ቃልሲ ተመሃሮ ምስቲ ብ40’ታት ኰነ 50’ታት ዝተኻየዱ ቃልስታት ብምትእስሳር፡ ሽግ ሃገራውነት ምስ ተወልዐ ድማ ኣበዮ ቦትኡ - ከረን፡ ኣስመራ፡ ባህርዳር፡ ኣዲስ ኣበባ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ግብጽን ማእከላይ ምብራቕን ክንዮኡን - ከመይ ኢሉ ከም ዝለሓመ ዘርዚሩ ኣቕሪቡዎ ኣሎ።
እዛ መጽሓፍ፡ ንብርክት ዝበሉ ሓደስቲ መኣዝናት ታሪኽ እትፍትሽ ኰይና፡ ብዙሓት ኣስማትን ዝተጻወትዎ ተራን ስለ እትጠቅስ ንኣንባቢ ናይ ባዕሉ ፍርዲ ክህበሉ እትዕድም መጽሓፍ’ያ ክበሃል ይከኣል።
መብዛሕትኡ'ቲ ክሳዕ ሕጂ ክቐርብ ዝጸንሐ ታሪኽ፡ ነቲ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰርሐ ታሪኽ ዝጐሲ ምዃኑ ርእይቶታት ይወሃብ እዩ። ነዚ ኣብ ምምእዛን ተራ እዛ መጽሓፍ ዕዙዝ ክኸውን ትጽቢት ይግበር።
ንኣብነት እቲ ኣብ 60’ታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት፡ ምጥልላም፡ ባእስታት፡ ምስሳን ማርክስነትን-ሌሊንነትን፡ ብዛዕባ እቶም ንሜዳ ዝወርዱ ዝነበሩ፡ እቶም ኢዶም ዝህቡ ዝነበሩ፡ ኣብ ጃንሆይ ኣትዮም ምሕረት ዝሓተቱ፡ ኣብ ሞንጎ ተመሃሮ ዝዓሰለ ሌላን ጕሌላን፡ ጽልዋ ‘ንሕናን ዕላማናን’ ... ምንባብ ኣብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ዓለም’ያ ትሸምም።
ብዛዕባ ድፍረት ተማሃሮ፡ ምስ መራሕቲ ዀነ ፖሊስ ከመይ ኢሎም ይራጸሙ ከም ዝነበሩ፣ ዝስዕብ ዝነበረ መግረፍትን ማእሰርትን ምንባብ ልቢ ኣንባቢ ዝቘሉ’ዩ ኢልካ ክግለጽ ይከኣል።
እቲ ዜሕዝን ከኣ ሕብረተሰብ ኤርትራ ከመይ ኢሉ ብፕሮፓጋንዳ ተጐዛዝዩ ከም ዝነበረ ንድሕሪት ተመልሲካ ምንባብ ዘገርም’ዩ።
ኣብ ምዕራፍ 12፡ ሓው ወልደየሱስ ሓደ ግሩም ዝዀነ ምስክርነት ናይ’ቶም ሽዑ ዝተበጀዉ ተመሃሮ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ካብቲ ብተደጋጋሚ እንሰምዖ ሊስታ ፍልይ ዝበለ ዀይኑ፡ እቲ ንሱ ባዕሉ ዝነበሮ ምንቅስቓስ ከም ድሕረ ባይታ ተጠቒሙ ምስኡ ናይ ቀረባ ርክብ ዝነበሮም ብጾቱ ተማሃሮ ንኣስማቶም ዘርዚሩ ኣሎ።
ንኣብነት ሓደ ካብ’ቶም ኣብቲ ሊስታ ሰፊሮም ዘለዉ ሰባት ኣደም መሓመድ ዓሊ ኣክተ ኢዩ። [ኣደም መሓመድ እንታይ እዩ ገይሩ ብሓንቲ ሰንተንስ ክትግለጽ ጽቡቕ ምኾነ] ዛንትኡ ምንባብ ንሕልና ዝትንክፍ ጽዋ’ዩ ክበሃል ይከኣል።
እቲ ዘተሓሳስብ ጕዳይ፡ ‘ንኣደም ጊዜ ወሲዱን ተገዲሱን የቐንየልና ዝበሎ ሰብ ይህሉ’ዶ?’ ዝብል ሓሳብ የኸትል። በዚ ከኣ ሓው ወልደሱስ ንኣደም ፈልዩ ምስ ህዝቢ ከፋልጦ ብምኽኣሉ ሓንቲ መዳልያ ሸሊሙዎ ኣሎ ክበሃል ይከኣል።
ኣብ መደምደምታ መጽሓፍ ሓው ወልደየሱስ ምስ ሕልንኡ እናተጓሰጠ ዘስፈሮ፡ ክንበብ ዘለዎ ዓምዲ ኣሎ። ‘እቲ መጻኢ እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ ኣይንፈልጥን፣ እንተ ጊዜ’ሞ ይሓልፍ ኣሎ’ ዜስምዕ ጥቕሲ የዘኻክር።
ኣብ ደምዳም ዕላልና ...
ኣብ ምድምዳም ዕላልና ሓው ወልደየሱስ ብካልእ ሸነኽ ህይወቱ ዕድለኛ ምዃኑ ከየስመረ ክፋነወና ኣይደለየን።
ብኤርትራ ዝነበሮ ሕልምታት’ኳ ኣይስለጥ፡ ብሓዳሩን ደቁን ዕዉት ህይወት ስለ ዝተዓደለ ከም ዜመስግን ሓበረና።
እተን ሰለስተ ደቁ ብሕግን ብሳይክያትሪን (ናይ ኣእምሮ ሕክምና) ብምምህርናን ዝሰልጠና ኰይነን በብመንገደን ምስ ማሕበረሰባት ኤርትራ ዝተኣሳሰር ሓገዛት ብምብርካተን ሕጉስ ምዃኑ ይነግር።
ከምኡ’ውን በዓልቲ ቤቱ ለተኣብ፡ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝውዕል ሓገዛት ኣብ ምብርካት ድሕር ዘይትብል ሰብ ምዃና ሓው ወልደየሱስ ብሓበን መስከረላ።
ኣብ መጠረስታ ዕላልና ሓው ወልደየሱስ “ኣብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ከማዕዱ ከለኹ ማእለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን እርኢ። እወ፡ እቶም ሕጂ ካብ ሃገሮም ርሒቖም ዝነብሩ ዘሎዉ ዜጋታት ካብ ዘመናት ሃይለስላሴን ደርግን ከም ዝተዓጻጸፉ እፈልጥ’የ። እዚ ድማ ዘጕሂ ጕዳይ’ዩ። ብዉሑዱ፡ ብናተይ ሃለዋት ጥራይ ክርእዮ’ውን የተሓሳስበኒ - ኣነን በዓልቲ ቤተይን ከምኡ’ውን ደቀይን ደቂ-ደቀይን ንሃገርና ተመሊስና ኔርና እንተንኸውን ነታ ሃገር ገጸበረኸት ምዀንና ኢለ እኣምን፣ ኣይተኻእለን ግን።
“እታ ሃገርና ንእሽቶ፡ በብሸነኽና ገለ ሒዝና እንተንምለሳ - ትምህርቲ፡ ገንዘብ፡ ክእለትን ዓቕምን፡ ተወፋይነት - ብመዳያት ልምዓት ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ምዀነት። ኣይኰነንዶ እቶም ዓገብ እንብል ሰባት፡ እቶም ብስም ህግደፍ ዝንቀሳቐሱ ዜጋታት’ውን ኣብ ግዳም ተሓጺሮም ተሪፎም - ዓለምና ቀባሕባሕ ኰይኑ ተሪፉ” ብምባል ብቝስሉ ተዛሪቡ ተፋነወና።