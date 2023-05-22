ናይጄሪያ፡ ውርሻ ጭውያ፡ ዝቕባበ ዋጋን ዕዳን ዝገደፈ መሓሙዱ ቡሃሪ
ዝመጽእ ሰሙን ካብ ስልጣኑ ዝወርድ ዘሎ ፕረዚደንት ናይጄሪያ ሙሓሙዱ ቡሃሪ ዚያዳ፡ ካብቲ ኣብ 2015 ናብ ስልጣን ዝመጸሉ እዋን ናይጀርያውያን ጸገም ድሕነት ዘለዎም፡ ድኻታትን ዝያዳ ብዕዳ ዝተጠመቑን ገይሩ ይገድፎም ኣሎ።
እቲ ወተሃደራዊ መራሒ ነበር፡ ኣብቲ ኣብ እዋን መሪሕነቱ ትሑት ኣፈጻጽማ ዝነበሮ ጉድላክ ጆናታን ዝተሳዕረሉ ኣገዳሲ ሃገራዊ መረጻ ድሕሪ ምዕዋቱ'ዩ ፕረዚደንት ኰይኑ።
ለውጢ ይከኣል እዩ ዝብል ማዕበል ተስፋ እናቐለሰ ብሓያል ጥምረት ተደጊፉን ነገራት ዝፍጽም ተሪር ወተሃደር ዝብል ዝናኡ ተጐልቢቡን ናብ ስልጣን ደየበ።
ቡሃሪ ኣብ 1980ታት ንሓጺር እዋን ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ኮረቻ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ዝምዕብል ዝነበረ እስላማዊ ናዕቢ ንምንካይን ሰፊሕ ብልሽውና ንምምካትን መብጽዓታት ብምእታው እዩ ነይሩ።
ንሱ፡ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣዲ ኢንግሊዝ ሰልጢኖም ሃገር ንምምሕዳር ንቕድሚት ዝመጽኡ እዩ።
እዚ ወዲ 80 ዓመት ሰብኣይ ድሕሪ ንሸሞንተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ምጽናዕ፡ ንብዙሓት ኣብ ቀቢጸ ተስፋ ገዲፉዎም ይእለይ ኣሎ።
ኣብ ግዝኡ፡ ካብ ኣሜሪካ ብዝተረኽበ ዝተመሓየሸ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ተጠቒሙ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ንዝርከቡ ቦኮ ሓራምን ካልኦት ኣኽረርቲ ጉጅለታትን ኣብ ምምካት መኽሰብ ተራእዩ እዩ።
እቶም ጉጅለታት ግን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባትን ወተሃደራዊ ትካላትን መጥቃዕቲ ክፍጽሙ እንከለዉ፡ ብናጽነት ዝንቀሳቐሱሉን ሰፊሕ ክፋል መሬት ናይጀርያ ዝቆጻጸሩሉን ዓመታት ተራእዩ ኣሎ።
ቡሃሪ ብተወሳኺ ነቲ ዝተበላሸወ ትሕተ ቅርጺ ጽርግያታትን ባቡርን ንምምሕያሽ፡ ኣብ ሌጎስ ሓድሽ ወደብ ንምህናጽ፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ዘሎ ኣገዳሲ ድልድል ንምዝዛም፡ ከምኡ’ውን ኣገደስቲ ሕግታት ምርጫን ጽላት ነዳድን ንምስፋሕ ገዚፍ ልቓሕ ቻይና ተጠቒሙ’ዩ።
ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣንጻር እስላማውያን ዕጡቓት ዝተመዝገበ መኽሰብ ግን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ኣብ ካልእ ክፋላት እታ ሃገር ማዕረ ማዕሪኡ ዓመጽቲ ጉጅለታት ብምፍራዮም ተባሕጒጉ እዩ።
ንዓመታት ኣብ መንጎ ሓረስቶትን ጓሶት ከብትን ብሄር ፉላኒ ዝፍጠር ዝነበረ ግጭት፡ መንግስቲ እቲ ጸገም ንምፍታሕ ብዝብል እንስሳታት ዝጓሰይሉ ሓሳባት ብምምጽኡ እቲ ምትፍናን ናብ ዓሌታዊ ጐንጺ ሓፍ ኢሉ ናብ ቀታሊ ዕጥቃዊ ወጥሪ ዓብዩ ተራእዩ ነይሩ።
ቡሃሪ ንርእሱ ካብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ዝመጽአ ተወላዲ ፉላኒ ኰይኑ፡ ኣብቲ ግጭት ወገናውነት ኣለዎ ብዝብል ተኸሲሱ’ዩ፤ ንጓሶት ኢሉ ዘቕረቦ እማመ መጋሃጫ ድማ ከም ኣገባብ ምዝማት መሬት ስለ ዝተርኣየ ብሓያላት ኣመሓደርቲ ደቡባዊ ክፍለ ግዝኣታት ከም ዝተነጽጐን ይፍለጥ።
ገለ ካብቶም ብቅልውላው ሓረስቶትን ጓሶትን ዝተፈጥሩ ዕጡቓት ጉጅለታት፡ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ሞተር ብሽክለታ ሒዞም ናብ ዝንቀሳቐሱ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብን ማእከላይን ግዝኣታት ንዝርከቡ ማሕበረሰባት ዒላማ ዝገብሩ ባንዳታት ተሰጋጊሮም’ዮም።
እዞም ጉጅለታት ኣታዊ ዝረኽብሉ ጭውያ ናብ ሓደ ዓቢ ንግዲ ቐይሮምዎ፤ ሕጂ ኣብ መላእ ሃገር ዝተዘርግሐ መርዘን ኰይኑ ኣሎ።
ኣብ ቀዳማይ ዓሰርተ ዓመታት ናይቲ ክፍለ ዘመን፡ ሰራሕተኛታት ነዳዲ ኣብ ኒጀር ደልታ ተጨውዮም ነይሮም፤ እዚ ተግባር ዒላማ ንዝገብሮም ክፋላት ሕብረተሰብ ቀይሩ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ዝጠጥዐ ተግባር ኰይኑ።
ንኣብነት ካብ ታሕሳስ 2020 ክሳብ መስከረም 2021 ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ህጻናት ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተጨውዩ ትካል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ይጠቅስ።
እዚ ድማ ልዕሊ እተን ኣብ 2014 ርእሰ ዜና ዓለም ዝዀና ኣብ ቺቦክ ካብ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ዝተጨውያ 270 ኣዋልድ ኰይኑ እዩ።
እዚ ገበን እዚ ግን ቡሃሪ ንጆናታን ንምስዓር ዝተጠቐመሉ ወሳኒ ረቛሒ እዩ ነይሩ።
ሕጂ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ግዝኣት ካኖ ዝነብር ሓረስታይ ሙሳ ኣሕመድ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ “ከም ወተሃደራዊ ገዛኢ ነበር መጠን ንጸጥታዊ ብድሆታት ናይጀርያ መፍትሒ ክህልዎ'ዩ ኢለ ሓሲበ ነይረ" ኢሉ።
መበቆሉ ካብታ እቲ ፕረዚደንት ዝነብረላ ግዝኣት ካትሲና ዝዀነ ኣሕማዱ፡ ብሰንኪ ምንቅስቓሳት ጡቓት ጉጅለታት ኣብቲ ዞባ፡ መሬቱ ገዲፉ ምስ ካልኦት ኣሽሓት ሰባት ናብ ጎረቤት ካኖ ሃዲሙ ይርከብ።
ካልኦት ብዙሓት'ውን፡ ቡሃሪ ነቲ ብመራሒ ተገንጸልቲ ናምዲ ካኑ ዝተቐልቀለ ኩነታት ዝነበሮ ኣተሓሕዛ ጌጋ እዩ ነይሩ ኢሎም ይኣምኑ።
ካኑ ነቲ ብመንግስቲ ዝተኸልከለ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ምግንጻል ዝደሊ ጉጅለ ደቀባት ቢያፍራ (ኢፖብ) ይመርሕ።
ንሱ ብኢንተርኔት ብዝመሓላለፍ ሬድዮኡ ኣቢሉ ነቲ ኣብታ ሃገር ኣዝዩ ኣካታዒ ዝዀነ ጉዳይ ምግንጻል ይጉስጉስ።
ኢፖብ ክሳብ ካኑ ንመጀመርያ ግዜ ብመንግስቲ ቡሃሪ ኣብ 2015 ብጥልመት ሃገር ተኸሲሱ ዝእሰር፡ ብዓቢኡ ብብዙሓት ናይጀርያውያን ዕሽሽ ተባሂሉ እዩ ጸኒሑ።
ድሕሪኡ ግን ብመንግስቲ ዝተወደበ መጥቃዕቲ ኣብ ገዝኡ ክፍጸም ምስ ጀመረ ካብ ቑጽጽር ወጻኢ ናብ ዝዀነን ህይወት ኣማኢት ሰባት ናብ ዝመንዝዐን ዕጥቃዊ ጐነጽ ኣምሪሑ።
ካኑ፡ ኣብ 2017 ሃዲሙ እኳ እንተነበረ፡ ንጹር ብዘይኰነ ኩነታት ኣብ ወጻኢ ተታሒዙ ኣብ 2021 ናብ ናይጀርያ ተመሊሱ ናብ ፍርዲ ክቐርብ ተገይሩ።
መስርሕ ምምላሱ ዘይሕጋዊ ስለ ዝነበረ ግን ዳኛ ክፍታሕ እኳ እንተኣዘዘ፡ ሰብ መዚ ግን ክሰዱዎ ፍቓደኛታት ኣይኰኑን።
እዚ ጸጥታዊ ብድሆታት እዚ፡ ቡሃሪ ነቲ ሕምብርቲ ክእለት ክኸውን ዝነበሮ ዓውዲ ዘርኣዮ ኣተሓሕዛ ኣብ ሕቶ ኣእትይዎም።
ተንታኒ ጸጥታ ጡረተኛ ኮሎኔል ሓሰን ስታን-ላቢ፡ "ኩሉ መብጽዓታት ምስ ኣተወ፡ ኣብቲ ዝምረጸሉ ዞባ፣ ሰራዊት እታ ሃገርን ዘምጽኦ ደረጃ ሕፍረት ክሓስቦ እንከለኹ ይገርመኒ'ዩ" ኢሉ።
"ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ፍሉይ ሞያ ከመይ ጌርካ ክትፈሽል ትኽእል?" ኢሉ ድማ ይሓትት።
ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ቡሃሪ ብደረጃ ሃገር ዝነበረ ዘይምርግጋእ ብዓቢኡ ኣብታ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዕጡቓት ነዳዲን ሸፋቱ ባሕርን ስልጣን ዘርኣዩላ ብነዳዲ ሃብታም ዝዀነት ኒጀር ደልታ ድምጺ ኣልቦ ኰይኑ ኣሎ።
እቲ ሰላም ግን ምስቲ ሰፊሕ ስርቂ ነዳዲ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰነያ ዘውረደ ይመስል።
መንግስቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ናይቲ ዞባ ካብ ሻምብቆታት ዘይተጻረየ ነዳዲ እናሰረቑ ኣማዕዲዩ ይርእዮም ኣሎ እናተባህለ ይክስ።
እዚ ድማ ምህርቲ ናይጀርያ ኣብ 2022 ናብ ናይ 30 ዓመታት ዝወሓደ ደረጃ ክወርድ ምኽንያት ኰይኑ።