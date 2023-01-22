ብሊንከን፡ ምውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ብጽቡቕ ከምዝቕበሎ ተዛሪቡ
ጸሓፊ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን፡ ብቐንዱ ምስ ኲናት ሰሜን ኢትዮጵያን መስርሕ ኣፈጻጽማ ውዕል ሰላምን፡ ዘርእዮ ዘሎ ምዕባለታትን ካልእን ኣልዒሉ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ኣፈኛኡ ነድ ፕራይዝ ኣፍሊጡ።
እቲ ኣፈኛ ኣብ ገጽ ሓበሬታ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ ከም ዘስፈሮ፡ ብሊንከንን ኣቢይ ኣሕመድን ብቐዳም 21 ጥሪ ዘካየድዎ ዘተ፡ ንምውጻእ ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ሰሜን ትግራይን ንኣገደስቲ ምዕባለታት ‘ቲ ምርኡይ ስጕሚ ዘርኢ ዘሎ ትግባረ መስርሕ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን፡ ከምኡ'ውን ንግጭት ክልል ኦሮሚያን ዘተኰረ እዩ ነይሩ።
ብዛዕባ’ዚ ኣብ መንጐ ብሊንከንንን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይ ኣሕመድን ዝተገብረ ዘተ ኣመልኪቱ ዛጊት ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባህለ ነገር ግን የለን።
እቲ ኣብ መንጐ ክልቲኦም ሰበስልጣን ንዝተኻየደ ዝርርብ ኣመልኪቱ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ ዘውጽኦ መግለጺ፡ ብኽልቲኦም ወገናት፡ ብ 2 ሕዳር 2022 ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቍራጽ ተጻብኦታት ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት፡ "ዓቢይ ምዕባለ" ከም ዘርኣየ ይጠቅስ።
ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጕምትታት ከም'ውን ወተሃደራት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ይወጽኡ ምህላዎም ብሓጐስ ከምዝቕበሎ ኣመልኪቱ፤ እዚ ድማ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ነባሪ ሰላም ንምርግጋጽ ወሳኒ ምዕባለ ምዃኑ ኣመልኪቱ።
ኣብ ርእሲኡ ብሊንከን፡ ኣብ እዋን’ቲ ኲናት ዝተፈጸመ ግህሰት ንምጽራይ ዓለምለኻውያን ተቘጻጸርቲ ሰብኣዊ መሰላት ክኣትዉ ክፍቀደሎም ጸዊዑ።
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ግህሰት መሰላት ዝምርምር ጕጅለ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝቘመ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኢትዮጵያ ግን እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ንዘውጽኦ ጸብጻብ ተቓውሞኣ ምስምዓ ይዝከር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ እቲ መርማሪ ጕጅለ ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ተቓውሞ ከቕርብ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ንዝተፈጸመ ገበናት ተሓታትነት ንምርግጋጽ ናይ ገዛእ ርእሱ መሰጋገሪ ፍትሒ ንምትካል ይሰርሕ ከምዘሎን ምትእትታው ካልኦት ከምዘይቅበልን ኣፍሊጡ እዩ።
መግለጺ ነድ ፕራይዝ ብተወሳኺ፡ እቲ ጸሓፊ ክፍሊ ወጻኢ ኣሜሪካ፡ ሃገሩ ብሕብረት ኣፍሪቃ ንዝምራሕ መስርሕ ሰላም ሰሜን ኢትዮጵያ እትገብሮ ደገፍ ከም እትቕጽሎ ከም ዘረጋገጸ ኣመልኪቱ።
ኣሜሪካ፡ ነቲ ኣብ ትግራይ ተባሪዑ ናብ ካልኦት ጐረባብቲ ክልላት ኢትዮጵያ ዝለሓመ ኲናት ሓድሕድ ደው ንምባል፡ ፍሉያት ልኡኻት መዚዛ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ብምትሕብባር ጻዕሪታት ክትገብር ከም ዝጸንሐትን፡ ኣብቲ መስርሕ ሰላም ወሳኒ ግደ ከም ዝተጻወተትን ይፍለጥ።
ብሊንከንን ኣቢይ ኣሕመድን ኣብቲ ብቐዳም ዘካየድዎ ዝርርብ፡ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ዝምልከት ከምዝተዘራረቡ እውን ተገሊጹ፤ ክልቲኦም፡ ንኣገዳስነት መኸተምታ እዚ ዘይምርግጋእ [ክልል ኦሮሚያ] ዘትዮም።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ኣብ መንጐ ሓይልታት መንግስትን፡ እቲ ኣብ ምዕራባውን ደቡባውን ክፋላት እታ ሃገር ዝንቀሳቐስ፡ መንግስቲ ‘ግብረሽበራዊ’ ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ግጭትን መጥቃዕትን ኣማኢት ኣሽሓት ሰባት ግዳያት ኰይኖም እዮም።
ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብኣማኢት ዝቝጸሩ ሰላማውያን ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ካብ መነባብሮኦም ከምዝተመዛበሉ ጸብጻባት የመልክቱ።
መንግስቲ ፈደራልን ምምሕዳር ክልል ኦሮሚያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት 'ቲ ክልል ንዝፍጠር ግጭት ንምቛም፡ "ኵሉ ዓይነት ኣማራጺታት" ኣብ ግብሪ የውዕሉ ከምዘለዉ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ገሊጾም እዮም።
በዚ መሰረት፡ ናብ ሰላማዊ ናብራኦም ክምለሱ ንዝደልዩ ዕጡቓት ኣፍደገ መንግስቲ ክፉት ምዃኑ ብምምልካት፡ ካብዚ ወጻኢ ንዝንቀሳቐሱ ግን ሓይልታት ጸጥታ “ዘድሊ ስጕምቲ” ክወስዱ ምዃኖም፡ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ምግላጹ ይፍለጥ።