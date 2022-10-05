ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ዘይሕጋዊ ኣሰጋጋሪ ናብ ሆላንድ ተረኪቡ
ኣብ ኢትጵያ ተኣሲሩ ዝነበረ 'ወሊድ' ብዝብል ስም ዝፍለጥ ዕሉል ኤርትራዊ ኣሰጋጋሪ ስደተኛታት ናብ መንግስቲ ሆላንድ ከምዝተረከበ ተገሊጹ።
እቲ ኣሰጋጋሪ፡ ካብ 2014 ክሳብ 2020 ኣብ ዝነበረ እዋን ብዙሓት ስደተኛታት ብሓደገኛ ኣገባብን ዓመጻት ዝበዝሖ ኩነታትን ስደተኛታት ኣሰጋጊሩ ብዝብል'ዩ ዝኽሰስ።
እቲ ሎሚ ናብታ ሃገር ዝኣተወ ጥርጡር ጽባሕ ሓሙስ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ተፈሊጡ'ሎ።
"እቲ ጥርጡር ሎሚ ንጉሆ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ስኪፎል (ኣምስተርዳም) ኣትዩ'ሎ። ጽባሕ 6 ጥቅምቲ 2022 ከኣ ኣብ ቅድሚ መርማሪ ቤት ፍርዲ ክቐርብ" ምዃኑ ሰብመዚ ሆላንድ ሓቢሮም።
ተወልደ ጎይትኦም፡ ኣብ ሰነ 2021 ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባትን ምስርጣይ ስደተኛታትን ገበነኛ ኮይኑ ብምርካቡ ኣብ ኢትዮጵያ ን18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪዱ ዝነበረ'ዩ።
እቲ ወዲ 38 ዓመት፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተበየነሉ ማእሰርቲ 200,000 ብር ክኸፍል'ውን ተወሲንሉ ነይሩ።
ሰብመዚ ኣኽባር ሕጊ ሆላንድ (ነዘርላንድስ) ሎሚ ኣብ ዘውጽእዎ ሓበሬታ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዘቕረብሉ ሕቶ ብምቕባል ነቲ ብስሙ ዘይገለጽዎ ገበነኛ ከምዘረከቦም ገሊጾም።
"ነዘርላንድስ ብዘቕረበቶ ሕቶ መሰረት፡ ኢትዮጵያ ንሓደ ብጉዳይ ከቢድ ገበናት ፍልሰት ተጠርጢሩ ዓለምለኻዊ መርመራ ዝግበረሉ ኤርትራዊ ኣረኪባቶ ኣላ።
"እቲ ሰብ፡ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ ኣፍሪቃ ናብ ነዘርላንድስ ብምስግጋር ዝጥርጠር'ዩ" ይብል እቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ዘውጽእዎ መግለጺ።
ኣብ ኢትዮጵያ ን18 ዓመታት ማእሰርቲ ከምዝተፈርደ ብምጥቃስ ድማ፡ ብምጥፍፋእ ገንዘብ፡ ጾታዊ ዓመጽን፡ ስቅያት፡ ኣካላዊ መግረፍቲን ከምዝድለ'ውን እቲ ዜና ጠቒሱ'ሎ።
እቲ "ገበናዊ መርመራ ብምትሕብባር ኢጣልያ፡ ኢሮፖል፡ ኢንተርፖል፡ ዓለምለኻዊ ገበናዊ ቤት ፍርድን ካልኦትን" ከምዝተኻየደ እቶም ሰብመዚ ሓቢሮም።
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቀይዲ ሃዲሙ ዝድለ ዘሎ ኪዳነ ዘካርያስ ሃብተማርያም ዝተባህለ ካልእ ዕሉል ኣሰጋጋሪ'ውን ሓደ ካብ ቀንዲ ተሓባበርቱ ምንባሩ ሰብመዚ ሆላንድ ይኸሱ።
ኣኽባሪ ሕጊ ኔዘርላንድስ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘየለወሉ ንሕልፈት ክእሰር ዝተፈርደ ኤርትራዊ ኪዳነ ሃብተማርያም ኣብ ዝርዝር ቀንዲ ተደለይቲ ሰባት ኣስፊርዎ ምህላዉ ይፍለጥ።
ኪዳነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፡ ንሓደ ዓመት ብጉዳይ ክልተ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኮይኑ ጉዳዩ ክረአ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ለካቲት 2020 ካብ ቤት ፍርዲ ሃዲሙ ከምዝተሰወረ ይዝከር።
ምስ 'ወሊድ' ዝተሓባበር ጎደፋይ ደሞዝ ዝተባህለ ውልቀሰብ ድማ ናይ 16 ዓመትን ሽዱሽተ ወርሒን ማእሰርቲ ከምኡ'ውን 50 ሽሕ ብር መቕጻዕቲ ተፈሪዱዎ ነይሩ።
ተወልደ ጎይትኦም ምስ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ብዝተሓሓዝ ብሓሙሽተ ክስታትት'ዩ ኣብ ኢትዮጵያ ገበነኛ ኮይኑ ተረኺቡ።
ንዝቐረበሉ ናይ ጾታዊ ዓመጽ ክስታት ከምዝነጽጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝከላኸልሉ ዝነበሩ ጠበቓታት ገሊጾም ነይሮም'ዮም።
ኣኽበርቲ ሕጊ ሆላንድ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ምርካብ ናይቲ ጥርጡር ንዘርኣየቶ ምትሕብባር ዘለዎም ምስጋና ገሊጾም ኣለዉ።