ኣብ ትግራይ ምብጻሕ ዘካየደ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ እንታይ ኢሉ?
ኮሚሽነር ምሕደራ ቅልውላውን ሰብኣዊ ረድኤትን ኣውሮጳ ጃነዝ ለናርቺክ ድሕሪ እቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምስ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘካየዶ ዘተ፡ ትማሊ ናብ ከተማ መቐለ ኣቕኒዑ ምስ ፕረዚደንት ትግራይ ትግራይ ዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተዛራሪቡ፡፡
እቲ ኮምሽነር ብሰኑይ ምስ ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻእን ደመቀ መኮነን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከምዝተራኸበ ዝሓበረ ኮይኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ንጸገም ንዝቓልዑ ዜጋታት ንምሕጋዝ ሕብረት ኣውሮጳ ድሉው ምዃኑ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ሓቢሩ፡፡
‘‘ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ተደራራብቲ ጸገማት ኣጋጢሞምዋ ኣሎ፤ በዚ ምኽንያት 30 ሚልዮን ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ይደልዩ ኣለዉ’’ ክብል እውን ጽሒፉ፡፡
ብተወሳኺ ዋላኳ ትኹረት ዓለም ናብቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩከረይን ዝፈጸመቶ ወራር እንተኾነ፡ ካልኦት ቅልውላዋት ከምዘይተረስዑ ብምሕባር ‘‘ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ናብቶም ዝደልዩዎ ክበጽሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከቀላጥፍ ይምሕጸን’’ ኢሉ፡፡
ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ኲናት ስዒቡ ርክብ ሕብረት ኣውሮጳን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓርፊፉ እዩ ጸኒሑ፡፡
እቲ ሕብረት ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘንበሮ ኩለመዳያዊ ዕጽዋ ክልዕልን ናብ ትግራይ ዘይተገደበ ፍሰት ሰብኣዊ ሓገዝ ክፈቅድን ካብ ዝጽውዑ ኣካላት እዩ፡፡
ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዘልዓለ ኮይኑ፡ ዋላኳ ምምሕያሻት እንተተርኣዩ፡ ሐዚ እውን ምስታ ሃገር ዘለዎ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ገና ከምዝኾነ ኣፍሊጡ፡፡
ሓላፊ ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ሕብረት ኣውሮጳ ጆሴፍ ቦረል፡ ምምሕያሽ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ርክብ ‘‘ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ፣ ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምምላስ፣ ኣብ ልዕሊ ነዳድን ድኹዕን ዝተገበረ ክልከላ ኣብ ምልዓል ዝምርኮስ እዩ፤ ህይወት ሚልዮናት ካብ ሞት ንምድሓን እቲ ቀንዲ ጉዳይ እዚ እዩ’’ ኢሉ፡፡
ጃነዝ ለናርቺክ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ጻንሒቱ እንታይ ኢሉ?
ኮምሽነር ለናርቺክ ኲናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ ትማሊ ንፈለማ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ምብጻሕ ከምዘካየደን ምስ መራሒ ትግራይ ከምዝተዘራረበን ዝሓበረ ኮይኑ፡ ወሃቢ ቃል ኣቶ ጌታቸው ረዳ እውን ንርክቦም ዝምልከት መግልጺ ንመራኸቢ ብዙሃን እቲ ክልል ሂቡ፡፡
ኣብ ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ጽቡቕ ምምሕያሽ ከምዘሎ ብምጥቃስ ድማ ኣብቲ ክልል ዓሲሉ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ ክውስኽ ከምዘለዎን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክምለሱ ከምዝግባእን ተዛሪቡ፡፡
‘‘ ነዳዲ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ፤ ነቲ ህዝቢ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክምለሰሉ ይግባእ፡፡
‘‘ተጋሩ እኹል ተሳቕዮም እዮም’’ ክብል ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፉ፡፡
ኮሚሽነር ምሕደራ ቅልውላውን ሰብኣዊ ረድኤትን ኣውሮጳ ጃነዝ ለናርጂች፡ ኣብ ትግራይ ‘‘ኣገልግሎታት ባንኪ፣ ኤሌክትሪክን ቴሌኮምኒኬሽንን ተቋሪጾም ክጸንሑ ምግባሮም ምኽንያቱ ኣይተርኣየንን’’ ምባሉ ኤፒ ዝሓበረ ኮይኑ፡ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቶም 5.2 ሚልዮን ዝኾኑ ሓገዝ ዘድልዮም ነበርቲ ንምብጻሕ ፈታኒ ከምዝገበሮ ምግላጹ ሓቢሩ፡፡
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ሓይልታት ትግራይ ቀረብ ነዳዲ ንወተሃደራዊ ዕላማ ከውዕልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት እንተሃልይዎ ድማ ‘‘መቆጻጸሪ ሜላ’’ ክጥቀም ይኽእል እዩ ምባሉ እውን እቲ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ፡፡
ጉጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብቲ እንኮኢ መወከሲ ሆስፒታል ዓይደር ምብጻሕ ከምዘካየደ እውን ተገሊጹ እዩ፡፡
ድሕሪ መንግስታት ኢትዮጵያን ትግራይ ዝወሰድዎ ንሰብኣዊ ሓገዝ ግዝያዊ ተኹሲ ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ ይውሰኽ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ፡፡
ብተመሳሳሊ ክልቲኦም ወገናት ፍልልዮም ብሰላማዊ ዘተ ንምፍታሕ ድሉዋት ምዃኖም ምግላጾም ስዒቡ ድማ፡ እቲ ንሞት ኣሻሓትን ምፍንቓል ሚዮናትን ምኽንያት ዝኾነ ኲናት ደብቅዕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣሕዲሩ ኣሎ፡፡