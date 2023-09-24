‘ስደተኛታት ወረርቲ ኣይኰኑን’ - ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ፡ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝያዳ ተጻዋርነት ከርእያ ጸዊዖም።
ካብ ሃገራት ማእከላይ ባሕሪ ዝመጹ ጳጳሳትን መንእሰያትን ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳዊት ከተማ ማርሴ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ እዮም ነዚ ጻውኢት ኣቕሪቦም።
እቶም ጳጳሳት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ "እቶም ኣብ ባሕሪ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዘለዉ ሰባት፡ ወረርቲ ኣይኰኑን" ኢሎም።
ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ካብቶም መደረ ዝሰምዑ ተሳተፍቲ እዩ ነይሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጅምላ ስደተኛታት ናብ ደሴት ላምፔዱሰባት ኢጣልያ ድሕሪ ምእታዎም፡ እቲ ስደት ዝምልከት ክትዕ ዳግማይ ከም ዝተለዓለ ይፍለጥ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዓርቢ ናብ ማርሴ ክኣትዉ እንከለዉ ዝተቐበሎም ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ ጀራልድ ዳርማኒን፡ ሃገሩ ካብታ ደሴት ዝመጽእ ዝዀነ ይኹን ስደተኛ ከም ዘይትቕበል ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ሰኑይን ክሳዕ ረቡዕ ኣስታት 8,500 ሰባት ብ199 ጀላቡ ናብ ላምፔዱሳ ከም ዝኣተዉ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ስደት ህጹጽ ኵነታት ዘይኰነስ "ናይ ዘመንና ክውንነት እዩ፡ ኣብ ዙርያ ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ሰለስተ ኣህጉራት ዘጠቓልልን ብጥበባዊ ኣርሒቕካ ምርኣይን ከምኡ’ውን ብኤውሮጳዊ ምላሽን ክመሓደር ዘለዎን መስርሕ" እዩ ኢሎም።
"ልዕሊ ኩሉ ዝድመጽ ናይ ቃንዛ ኣውያት ኣሎ። እዚ ዝተዓንቀፈ ኣውያት ስደተኛ ኣሕዋትን ኣሓትን ንማእከላይ ባሕሪ፡ ካብ ዓንዲ ስልጣነ ናብ መቓብር ክብሪ ይቕይሮ ኣሎ" ክብሉ ነቲ ኵነታት ገሊጾምዎ።
ብተወሳኺ እቲ ቀንዲ ክኸውን ዘለዎ "ምዕቃብ ጽቡቕ ሂወትካ" ዘይኰነስ፡ ብፍላይ ካብ ኲናት፣ ጥሜትን ድኽነትን ንዝሃድሙ ስደተኛታት ሕጋውን ስሩዕን መእተዊ" ክህሉ ጸዊዖም።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ፡ ንማእከላይ ባሕሪ ክሰግሩ ዝፍትኑ ስደተኛታት ምድሓን ናይ ሰብኣውነት ግዴታ ምዃኑ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣስሚሮም።
"ኣብ ማዕበል ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘጋጠሞም ሰባት ክድሕኑ ኣለዎም" ብምባል፡ መንግስታት ካብ "ጽንፈኛ ዘይተገዳስነት" ከምኡ’ውን "ዘልምስ ፍርሕን" ክርሕቑ ኣጠንቂቖም።
እቶም ጳጳስ ምስ ፕረዚደንት ማክሮን እውን ብብሕቲ ተዘራሪቦም’ዮም።
ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት፡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብታ ከተማ ክሓልፉ ንምርኣይ ናብ ጎደናታት ማርሴ ወጺኦም እዮም።
ኣብ ማርሴ ዝገብርዎ ወግዓዊ ዑደት፡ ኣብቲ ንፍልሰት፡ ከምኡ’ውን ቁጠባዊ ዘይምዕሩይነትን ለውጢ ክሊማን ዝምልከት መደብ ኣኼባታት ማእከላይ ባሕሪ ንምክፋል’ዩ ነይሩ።
ሓደ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብታ ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ፈረንሳ ዝዀነት ማርሴ ምብጻሕ ከካይድ እዚ ድሕሪ 500 ዓመታት ንፈለማ እዋን እዩ።