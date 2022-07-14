ዩሮ ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ እዋን ትሕቲ ዶላር ወሪዱ
መተዓዳደጊ ገንዘብ [ባጤራ] ዞባ ኣውሮጳ ዝዀነ ዩሮ፡ ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ እዋን: ብሰንኪ ኲናት ሩስያ-ዩክሬን ትሕቲ ዶላር ወሪዱ።
ሩስያ ቀረብ ጸዓት ኣውሮጳ ክትድርት ትኽእል እያ ዝብል ስግኣት: ዋጋ ዩሮ ክጎድል ቀንዲ ምኽንያት ኰይኑ ተባሂሉ።
ማእኸላይ ባንኪ ኣውሮጳ፡ ካልኦት ማእከላዊ ባንክታት ወሰኽ ሸርፊ ወፃኢ ከደንጉያ ብምግባሩ ነዚ ዋጋ ምውራድ ከምዝደረኾ’ውን ተገሊጹ።
ብኣንጻሩ፡ ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ጉልበት ኣርእዩ ኣሎ።
ምኽንያቱ፡ ማእኸላይ ባንኪ ኣሜሪካ ወለድ ወሰኽ ብምግባሩን፡ ዓለማዊ ቁጠባዊ ቅልውላው ከይፍጠር ዝሰግኡ ኣውፈርቲ እውን፡ ዶላር ከምዝሐሸ ኣማራፂ ይጥቀሙሉ ምህላዎም እዩ።
ዩሮ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ፓውንድ እንትነጻጸር’ውን ተዳኺሙ እዩ።
ምድኻም ባጤራ ዩሮ፡ ነዚ ገንዘብ ከም መተዓዳደጊ ዝግልገላ ሃገራት፡ ብፍላይ ድማ ከም ዘይተጻረየ ነዳዲ ዓይነት ብዶላር ዝዕደጉ ኣቑሑት፡ ክኸብረን ምዃኑ ይንገር።
ኣብዘን ሃገራት፡ምንቁልቋል ዋጋታት ንብረት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተርአየ 8.6 ሚእታዊት ዝያዳ ክውስኽ’ውን ትጽቢት ይግበር።
ወሃቢቃል ማእከላይ ባንክ ኣውሮጳ፡ "ብፉሉይ ኣብ ተመን ሓደ ሸርፊ ኣትኲርና ኣይንሰርሕን። ይኹን እምበር ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ዝቕባበ ዋጋ ዘለዎ ፅልዋ ንምቁጽጻር ክነተኩር ኢና። ቀዳምነት እንህቦ ዋጋታት ምርግጋዕ እዩ” ኢሉ።
እቲ ባንኪ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ወሰኽ ሸርፊ ወፃኢ ክትምን እዩ ተባሂሉ ይግመት።
እዚ ሒዝናዮ ዘለና፡ ሓድሽ ዓመት ኣውሮጳ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ፡ ዩሮ ምስ ዶላር ክነጻጸር እንከሎ ብ12 ሚእታዊት ወሪዱ ኣሎ።
ዩሮ ንዓመታት ልዕሊ ዶላር ዋጋ ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ ክልተ ኣጋጣምታት ግን ትሕቲ ዶላር ወሪዱ ይፈልጥ እዩ።
ንመጀመርያ ግዘ ኣብ 1999 ንኤሌክትሮኒካዊ ክፍሊት ኣብ ዝወዓለሉ እዋን እንትኸውን፡ ንካልኣይ ግዘ ድማ፡ ኣብ 2002 ገንዘብን ሳናቲምን ዩሮ ንፈለማ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ዝወዓለሉ እዋን እዩ።