ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ተሓጽዩ
ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸውን ከም ዝሓጸየ ተፈሊጡ።
ጌታቸው ካብቶም 41 ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ 18 ድምጺ ከም ዝረኸበ’ውን እቶም ምንጭታት ይገልጹ።
ኣቶ ጌታቸው መራሒ መሰጋገሪ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክኸውን ግን ብፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐባልነት ክረክብ ኣለዎ።
ምንጭታት ቢቢሲ ከም ዝሕብርዎ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድሚ ንጌታቸው ምምራጹ፡ ንዶ/ር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ረቝሑ ምንባሩን፡ ብፈደራል መንግስቲ ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን እዩ።
ድሕሪ እቲ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኲናት ሓድሕድ፡ ብገዛኢ ሰልፊ ህወሓት ዝምእዘን ዝነበረ መንግስቲ እቲ ክልል ካብ መንግስቲ ፈደራል ሕጋዊ ቅቡልነት ስኢኑ ጸኒሑ’ዩ።
መንግስቲ ፈደራልን መራሕቲ ህወሓትን እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከካይድዎ ዝጸንሑ ኲናት ጠጠው ንምባል ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ከተማ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝፈረምዎ ስምምዕ ዘላቒ ምቍራጽ ተጻብኦታት ድማ፡ በቲ ስምምዕ መሰረት ኣብቲ ክልል ግዝያዊ ምምሕዳር ክቐውም ምዃኑ ማእከላይ መንግስቲ ኣፍሊጡ።
እቲ ኣብ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ካብ ዘስፈሮም 15 ዓንቀጻት፡ ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዘለዎ ዝጠልቡ ክልተ ዓንቀጻት ኣለው።
እቲ ሓደ፡ ዓንቀጽ 7 (2) (C) መንግስቲ ፈደራል፡ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ውድብ ህወሓት ካብ መዝገብ ሽበራ ክለዓል ዘኽእል ባይታ የጣጥሕ ዝብል እዩ።
እዚ ዓንቀጽ እቲ ስምምዕ ተግባራዊ ምስ ኰነ፡ ወከልቲ ክልላዊ ባይቶን ፈደራልን ንምምራጽ ሃገራዊ ቦርድ ዘማእዝኖ መረጻ ክሳብ ዝካየድ ‘ኣብ መንጐ ክልቲኦም ወገናት ብዝካየድ ዝርርብ ንዅሉ ዝሓቍፍ ግዝያዊ ክልላዊ ምምሕዳር’ ይምስረት ይብል።
በዚ መሰረት ካብ መፋርቕ ለካቲት ኣትሒዙ፡ ኣብቲ ክልል ግዝያዊ ምምሕዳር ንምቛም ምንቅስቓሳት ክካየድ ዝጸንሐ ኰይኑ፡ ነዚ ምምሕዳር ንምምስራት ዝቘመ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ “ኣሳታፋይን ሓቛፋይን” ኣይኰነን ዝብል ሓያሎ ነቐፌታ ክቐርበሉ ጸኒሑ’ዩ።
እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ንምቛም ዝወሰደሉ ግዜ ብምንውሑ ድማ፡ እቲ ክልል ካብ መንግስቲ ፈደራል ዝወሃቦ ባጀት ክስደደሉ ከም ዘይክኣለን ህዝቢ እቲ ክልል ግቡእ ማሕበራውን ቁጠባውን ኣገልግሎታት ክረክብ ይጽገም ምህላውን ክግለጽ ጸኒሑ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ምስ ዝገበረ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተራኺቡ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ፡ “ግዝያዊ ምምሕዳር ከምኡ’ውን ስቓይ ህዝብና ንምቅላል ዝግበር ኵለ መዳያዊ ጻዕርታት ዕንቅፋት ዝዀኑ መሲሎም ዝጸንሑ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ እጃምና ንምፍጻም ድሉዋት ኢና” ምባሉ ይፍለጥ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣኼባ ከካይድ ዝቐነየ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት፡ ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ዝዀነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፕረዚደንት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክኸውን፡ “ብድምጺ” ከም ዝመረጸ ክልላዊ ተሌቪዥን ትግራይ ሓቢራ።
ኣብ መጀመርታ እዚ ወርሒ፡ ሓደ መርበብ ሓበሬታ ውሽጢ ዓዲ፡ ህወሓት 28 ኣባላት ዝሓቘፈ ግዝያዊ ምምሕዳር ንምቛም ዘካየዶ መስርሕ ከም ዝዛመ ሓቢሩ ነይሩ።
ይዅን እምበር፡ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣብ መንጐ ወገናት ስምምዕ ፕሪቶርያ ምምኽኻር ብምክያድ ጥራይ ከም ዝምስረት ወሃቢ ቃል ህወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።
ኣብቲ እዋን ኣቶ ጌታቸው ብትዊተር ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ፡ "ተሳትፎ ኣዲስ ኣበባ [መንግስቲ ፈደራል] ዘይብሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ተመስሪቱ ምህላዉ ዝገልጽ ጸብጻባት ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ። ትግራይ እጃማ ክትፍጽም ጥራይ እያ ትጽዕር ዘላ፡" ኢሉ ነይሩ።