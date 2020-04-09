ብኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተትሓዙ 1.5 ሚሊየን ሰባት፡ እቶም 329 ድሒኖም

ቀዳማይ ሚንስትር ጣልያን ጁሰፐ ኮንተ፡ ሃገሩ ካብ መዛዘሚ እዚ ወርሒ ጀሚራ እገዳ ምንቅስቓስ ክተፍኩሶ ከም እትኽእል ኣአንፊቱ። ንሱ ነዚ ዝበለ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝለባዕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት እዩ። “ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ገለ ስጉምትታት ኣፍኩስ ክነብሎም ከምእንኽእል ተመራመርቲ ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ። እዚ ግን ምስ ግዜ (ብኸይዲ ግዜ) ዝፍጸም ከምዝኸውን ወሲኹ ሓቢሩ።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
time_stated_uk
ጣልያን እገዳ ምንቅስቓስ ክትፍኩስ ትኽእል እያ - ቀዳማይ ሚንስትር ጣልያን ጁሰፐ ኮንተ
ቀዳማይ ሚንስትር ጣልያን ጁሰፐ ኮንተ፡ ሃገሩ ካብ መዛዘሚ እዚ ወርሒ ጀሚራ እገዳ ምንቅስቓስ ክተፍኩሶ ከም እትኽእል ኣአንፊቱ።
ንሱ ነዚ ዝበለ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝለባዕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት እዩ።
“ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ገለ ስጉምትታት ኣፍኩስ ክነብሎም ከምእንኽእል ተመራመርቲ ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እዚ ግን ምስ ግዜ (ብኸይዲ ግዜ) ዝፍጸም ከምዝኸውን ወሲኹ ሓቢሩ።
Post update
ጥዕና ይሃበልናኣብዚ ዕለት ዝህልዉ ዓለማዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን ምዕባለታት ኮሮናቫይረስ ንምክትታል ምርጫኹም ቢቢሲ ትግርኛ ስለዝገበርኩም ነመስግን።ካብ ኮሮናቫይረስ ንነብስኹም ክትሕልዉ ድማ: ብሰብ ሞያ ንዝወሃብ ማዕዳ ክትፍፅሙ ክነዘኻክረኩም ንፈትው።ብሩኽ መዓልቲ