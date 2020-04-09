ውሃን

ብኮሮና ቫይረስ ካብ ዝተትሓዙ 1.5 ሚሊየን ሰባት፡ እቶም 329 ድሒኖም

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ቀጥታዊ ጸብጻብ

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  1. ጣልያን እገዳ ምንቅስቓስ ክትፍኩስ ትኽእል እያ - ቀዳማይ ሚንስትር ጣልያን ጁሰፐ ኮንተ

    ቀዳማይ ሚንስትር ጁሰፐ ኮንተ
    Copyright: BBC

    ቀዳማይ ሚንስትር ጣልያን ጁሰፐ ኮንተ፡ ሃገሩ ካብ መዛዘሚ እዚ ወርሒ ጀሚራ እገዳ ምንቅስቓስ ክተፍኩሶ ከም እትኽእል ኣአንፊቱ።

    ንሱ ነዚ ዝበለ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ካብ ዝለባዕ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መሕትት እዩ።

    “ኣብ መወዳእታ እዚ ወርሒ ገለ ስጉምትታት ኣፍኩስ ክነብሎም ከምእንኽእል ተመራመርቲ ኣረጋጊጾምልና ኣለዉ” ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ።

    እዚ ግን ምስ ግዜ (ብኸይዲ ግዜ) ዝፍጸም ከምዝኸውን ወሲኹ ሓቢሩ።

  2. Post update

    ቢቢሲ ትግርኛ
    Copyright: BBC

    ጥዕና ይሃበልናኣብዚ ዕለት ዝህልዉ ዓለማዊ፣ ኣህጉራውን ሃገራውን ምዕባለታት ኮሮናቫይረስ ንምክትታል ምርጫኹም ቢቢሲ ትግርኛ ስለዝገበርኩም ነመስግን።ካብ ኮሮናቫይረስ ንነብስኹም ክትሕልዉ ድማ: ብሰብ ሞያ ንዝወሃብ ማዕዳ ክትፍፅሙ ክነዘኻክረኩም ንፈትው።ብሩኽ መዓልቲ

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