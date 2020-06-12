ዓቃቢ ሕጊ ምርመራ ንምጅማር ንቐዳማይ ሚንስትር ጁሰፐ ኮንተ ንሎሚ ዓርቢ ቆጸሮ ኣትሒዝዎ'ሎ። ስድራ ግዳያት "መንግስቲ ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰደን፤ ኣባላት ስድራና ዝሰኣንና መንግስቲ ብዝነበሮ ዕሽሽታ'ዩ" ዝብል ክሲ ኣቕሪቦም። እቲ ሎሚ መዓልቲ ምስ ቀዳማይ ሚንስትር ኮንተ ዝራኸብ ዓቃቢ ሕጊ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንመጀመርታ ኣብ ዝተርኣየሉ እዋን ብዛዕባ ዝተወሰዱን ክውሰዱ ዝነበሮምን ስጉምትታት ኣመልኪቱ ሕቶታት ከቕርበሉ ትጽቢት ይግበር።
ቀጥታዊ ጸብጻብ
time_stated_uk
ኣባላት ስድራ ግዳያት ኮሮናቫይረስ ንቐዳማይ ሚንስትር ጣልያን ክኸሱ እዮም
ዓቃቢ ሕጊ ምርመራ ንምጅማር ንቐዳማይ ሚንስትር ጁሰፐ ኮንተ ንሎሚ ዓርቢ ቆጸሮ ኣትሒዝዎ'ሎ።
ስድራ ግዳያት "መንግስቲ ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰደን፤ ኣባላት ስድራና ዝሰኣንና መንግስቲ ብዝነበሮ ዕሽሽታ'ዩ" ዝብል ክሲ ኣቕሪቦም።
እቲ ሎሚ መዓልቲ ምስ ቀዳማይ ሚንስትር ኮንተ ዝራኸብ ዓቃቢ ሕጊ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንመጀመርታ ኣብ ዝተርኣየሉ እዋን ብዛዕባ ዝተወሰዱን ክውሰዱ ዝነበሮምን ስጉምትታት ኣመልኪቱ ሕቶታት ከቕርበሉ ትጽቢት ይግበር።
ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዋጋታት መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ኣኸቲሉ
ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዘንቀሎ ኣብ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ተራእዩ።
ኣሜሪካ ቁጠባኣ ናብ ንቡር ንኽምለስ ነዊሕ ከምዝወስደላ ድሕሪ ምግላጻ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ኣዝዮም ከምዘንቆልቆሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
ኣብታ ሃገር እተን ዓበይቲ ዝባሃላ ሸየጥቲ ብርክታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዋግአን ብ7 ሚእታዊት ብምንቁልቋል ዝሓሰረ ዋጋ ኣመዝጊበን ኣለዋ።
እቲ ምንቁልቋል ዋጋታት ኣብ ጃፓን፤ ሆንግኮንግን ቻይናን ’ውን ተራእዩ እዩ።
ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ፤ መሸጣ ብርክታት ጽላታት ጸዓትን መጓዓዝያን ካብቲ ቀንዲ ዋግኡ ዝሓሰረ ኮይኑ ኣሎ።
ኣወስትራልያ ክሳብ 10 ሽሕ ሰባት ምትእኽኻብ ክተፍቅድ'ያ
ኣወስትራልያ ልዕሎ 100 ሰባት ምትእኽኽብ ዘይፈቅድ ኣዋጃ ዝቕጽል ሰሙን ክተልዕሎ እያ።
እታ ሃገር ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ 10 ሽሕ ሰባት ዝተኣኻኸቡሎም መድረኻት ክተፍቅድ ምዃና ቀዳማይ ሚንስትር ስኮት ማሪሰን ተዛሪቡ።
እዚ ድማ ብፍላይ ንስፖርታዊ ምትእኽኻባት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዝዓለመ ከምዝኾነ ሓቢሩ።
ሰላም ከመይ ሓዲርኩም
ኣብዚ ዝዕለት ዝህልዉ ምዕባለታት ኮሮናቫይረስ ኣብ ቀጥታዊ ፈነወና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።