ረስኒ ሰብነት ዝዕቕን በዓል ሞያ

ኣወስትራልያ ክሳብ 10 ሽሕ ሰባት ምትእኽኻብ ክተፍቅድ'ያ

ቢቢሲ ትግርኛ፤ ምስ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ብዝተኣሳሰር ኣብ ዓለም ኮነ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ምዕባለታት ኣብዚ ብቐጥታ ክነቕርበልኩም ኢና ተኸታተሉና።

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

ቀጥታዊ ጸብጻብ

time_stated_uk

  1. ኣባላት ስድራ ግዳያት ኮሮናቫይረስ ንቐዳማይ ሚንስትር ጣልያን ክኸሱ እዮም

    ኣብ ጎደናታት ዝንቀሳቐሱ ሰባት
    Copyright: Getty Images

    ዓቃቢ ሕጊ ምርመራ ንምጅማር ንቐዳማይ ሚንስትር ጁሰፐ ኮንተ ንሎሚ ዓርቢ ቆጸሮ ኣትሒዝዎ'ሎ።

    ስድራ ግዳያት "መንግስቲ ቅልጡፍ ስጉምቲ ኣይወሰደን፤ ኣባላት ስድራና ዝሰኣንና መንግስቲ ብዝነበሮ ዕሽሽታ'ዩ" ዝብል ክሲ ኣቕሪቦም።

    እቲ ሎሚ መዓልቲ ምስ ቀዳማይ ሚንስትር ኮንተ ዝራኸብ ዓቃቢ ሕጊ፡ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ንመጀመርታ ኣብ ዝተርኣየሉ እዋን ብዛዕባ ዝተወሰዱን ክውሰዱ ዝነበሮምን ስጉምትታት ኣመልኪቱ ሕቶታት ከቕርበሉ ትጽቢት ይግበር።

  2. ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ኣብ ዋጋታት መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ኣኸቲሉ

    ኣብ መገዲ ባቡር ዝንቀሳቐሱ ሰባት
    Copyright: AFP

    ስግኣት ደግሲ ለበዳ ኮሮናቫይረስ ዘንቀሎ ኣብ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ምንቁልቋል ተራእዩ።

    ኣሜሪካ ቁጠባኣ ናብ ንቡር ንኽምለስ ነዊሕ ከምዝወስደላ ድሕሪ ምግላጻ ዋጋታት ዓለምለኻዊ መሸጣ ብርክታት ኣዝዮም ከምዘንቆልቆሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

    ኣብታ ሃገር እተን ዓበይቲ ዝባሃላ ሸየጥቲ ብርክታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዋግአን ብ7 ሚእታዊት ብምንቁልቋል ዝሓሰረ ዋጋ ኣመዝጊበን ኣለዋ።

    እቲ ምንቁልቋል ዋጋታት ኣብ ጃፓን፤ ሆንግኮንግን ቻይናን ’ውን ተራእዩ እዩ።

    ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ስዒቡ፤ መሸጣ ብርክታት ጽላታት ጸዓትን መጓዓዝያን ካብቲ ቀንዲ ዋግኡ ዝሓሰረ ኮይኑ ኣሎ።

  3. ኣወስትራልያ ክሳብ 10 ሽሕ ሰባት ምትእኽኻብ ክተፍቅድ'ያ

    ስፖትርታውያን ኣብ ሜዳ
    Copyright: EPA

    ኣወስትራልያ ልዕሎ 100 ሰባት ምትእኽኽብ ዘይፈቅድ ኣዋጃ ዝቕጽል ሰሙን ክተልዕሎ እያ።

    እታ ሃገር ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ክሳብ 10 ሽሕ ሰባት ዝተኣኻኸቡሎም መድረኻት ክተፍቅድ ምዃና ቀዳማይ ሚንስትር ስኮት ማሪሰን ተዛሪቡ።

    እዚ ድማ ብፍላይ ንስፖርታዊ ምትእኽኻባት ናብ ዝነበሮ ንምምላስ ዝዓለመ ከምዝኾነ ሓቢሩ።

  4. ሰላም ከመይ ሓዲርኩም

    ቀጥታዊ ጸብጻብ ኮሮናቫይረስ
    Copyright: BBC

    ኣብዚ ዝዕለት ዝህልዉ ምዕባለታት ኮሮናቫይረስ ኣብ ቀጥታዊ ፈነወና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

back_to_top